Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Denuncian confrontaciones entre voluntarios y autoridades por uso de maquinaria pesada durante rescates en Pereira tras terremoto de 7,4

En las inmediaciones del hotel Dibeni, voluntarios denunciaron que no se les permite continuar con el rescate de personas que, según su testimonio, aún podrían encontrarse con vida, mientras se da prioridad al uso de maquinaria pesada

Freddy Humberto Cruz señaló que se encuentran en el lugar de los hechos para salvar vidas y no por otros motivos - crédito Noticias Eje Cafetero

Guardar

La ciudad de Pereira se encuentra entre las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026.

Por este motivo, desde el primer día, rescatistas y voluntarios iniciaron labores de búsqueda en la zona. Sin embargo, desde el sábado 15 de agosto, varios voluntarios denunciaron que no se les permite continuar con el rescate de personas que, según su testimonio, aún permanecen con vida y que se ha dado prioridad al uso de maquinaria.

Freddy Humberto Cruz, abogado y residente en Pereira, afirmó que en el hotel Dibeni intentaban salvar una vida, pero, según él, por órdenes gubernamentales no se les permitió el acceso. El profesional sostiene que disponen de pruebas que indicarían la presencia de personas con vida en el lugar colapsado.

PUBLICIDAD

La Alcaldía de Cali desmintió que el 13 de agosto vayan a comenzar implosiones en edificios afectados por el sismo de magnitud 7,4 - crédito @AlcaldiaDeCali/X
Freddy Humberto Cruz, abogado y residente en Pereira, afirmó que en el Hotel Dibeni intentaban salvar una vida, pero, según él, por órdenes gubernamentales no se les permitió el acceso - crédito @AlcaldiaDeCali/X

“Estamos intentando salvar una vida, pero por órdenes gubernamentales no se ha permitido el acceso para rescatar a la persona que permanece atrapada. Contamos con pruebas de audio y detección de calor que confirman la presencia de una víctima en el lugar”, afirmó.

El abogado insistió que se ha retirado a los voluntarios para dar paso a la maquinaria pesada. Freddy Humberto Cruz señaló que se encuentran en el lugar de los hechos para salvar vidas y no por otros motivos.

“Nuestra presencia aquí no responde a intereses económicos, personales ni publicitarios. Estamos aquí para salvar una vida. Lograrlo sería motivo de profunda alegría para todos los pereiranos”, aseveró.

PUBLICIDAD

Confrontaciones

Según informó Baudó Agencia Pública, la decisión de autoridades estatales de emplear maquinaria pesada en zonas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en Pereira ha generado fricciones con los equipos de voluntarios y habitantes locales.

Los primeros incidentes se produjeron en el barrio La Villa y en el Parque La Libertad, donde ciudadanos y rescatistas manifestaron su preocupación frente a la intervención de las instituciones.

Reportaron que sus esfuerzos de búsqueda en el hotel Dibeni rescate se vieron interrumpidos por la llegada de agentes estatales, quienes dispusieron el uso de maquinaria pesada, pese a los registros presentados y a los llamados para continuar buscando a las personas que podrían permanecer con vida bajo los escombros.

Pereira, junto a Cali, Manizales y Quibdó, son las ciudades capitales más afectadas por cuenta del terremoto de 7.4 - crédito Juan F. Henao / Colprensa
Los primeros incidentes se produjeron en el barrio La Villa y en el Parque La Libertad, donde ciudadanos y rescatistas manifestaron su preocupación frente a la intervención de las instituciones - crédito Juan F. Henao/Colprensa

Baudó Agencia Pública detalló que la comunidad y los voluntarios insisten en que el uso de maquinaria pesada pone en riesgo la vida de quienes podrían seguir atrapados. La controversia persiste ante la urgencia de las tareas de rescate y la preocupación por el destino de los desaparecidos.

Otras denuncias

Una integrante del equipo de rescatistas que trabaja tras el colapso del hotel Dibeni en Pereira denunció que las autoridades locales impiden el acceso para continuar con las labores de búsqueda, a pesar de contar con señales claras de vida bajo los escombros.

Según informó la estudiante de Derecho Gabriela Castaño, quien participó como topo en el terremoto de La Guaira, existen registros auditivos y térmicos que confirman la presencia de una persona atrapada.

El equipo de voluntarios solicitó la interrupción del uso de maquinaria pesada en la zona afectada, argumentando que su operación pone en peligro la vida de la persona atrapada.

“Pedimos que se detengan las máquinas porque eso mata la vida que está ahí adentro y que queremos rescatar”, declaró Castaño. Además, solicitó autorización para repetir las pruebas con los dispositivos técnicos, insistiendo en que disponen de la tecnología para identificar signos vitales.

Según informó la estudiante de Derecho Gabriela Castaño, quien participó como topo en el terremoto de La Guaira, existen registros auditivos y térmicos que confirman la presencia de una persona atrapada - crédito Juan David Duque/REUTERS
Según informó la estudiante de Derecho Gabriela Castaño, quien participó como topo en el terremoto de La Guaira, existen registros auditivos y térmicos que confirman la presencia de una persona atrapada - crédito Juan David Duque/REUTERS

Según la versión de los rescatistas, el puesto de mando restringió el acceso a la estructura por motivos de protocolo, a pesar de que los equipos han documentado pruebas de vida.

“Nos han dicho que no hay vida, que han hecho pruebas, pero nosotros directamente hemos recibido señales de auxilio”, sostuvo la estudiante. También señaló que los responsables oficiales no han ingresado a los espacios reducidos donde se detectaron las señales, “cuando es un tema de vida, aquí no cuentan los protocolos. Aquí lo que cuenta es salvar esa vida”, expresó.

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaTemblor en PereiraTemblor en ColombiaDenuncia en PereiraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

El portero de la selección Colombia es leyenda del equipo rojinegro por los dos títulos de Liga y la racha de penaltis atajados con el cuadro de Guanajuato

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

Presunta mercenaria colombiana habría sido capturada en Ucrania

Al parecer habría sido capturada en la región de Zaporiyia por el ejército ruso

Presunta mercenaria colombiana habría sido capturada en Ucrania

Organización habilitó red de donaciones de antirretrovirales para pacientes con VIH por terremoto en Colombia: “Apoyo inmediato”

El sismo de 7,4 del 10 de agosto dejó daños en 15 departamentos y elevó el riesgo de desabastecimiento, con cientos de pedidos de ayuda en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó

Organización habilitó red de donaciones de antirretrovirales para pacientes con VIH por terremoto en Colombia: “Apoyo inmediato”

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

La actuación, que nadie en el estadio anticipaba, se produjo en la segunda de tres noches consecutivas que la colombiana ofrece en Inglewood, en su gira mundial ‘Viajando Por El Mundo - Tropitour’

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Mafe Carrascal le tiró al gobierno de Abelardo de la Espriella por incendios forestales en Colombia: “Un enorme daño”

La representante del Pacto Histórico pidió dejar el negacionismo climático y la austeridad extrema, señalando que estas posturas limitan la capacidad estatal ante la emergencia forestal

Mafe Carrascal le tiró al gobierno de Abelardo de la Espriella por incendios forestales en Colombia: “Un enorme daño”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Abogada de Epa Colombia negó que Abelardo de la Espriella aprobara su traslado a Ibagué y denunció “tortura psicológica” por parte del Inpec

Terremoto en Colombia: estos son los conciertos benéficos que se celebrarán en los próximos días para apoyar a las víctimas

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Deportes

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

Terremoto en Colombia también dejó estragos en el Deportivo Cali: se quedó sin sede por daños

Atlético Bucaramanga logró una exitosa campaña de donaciones para las víctimas del terremoto: esta es la cifra recaudada

Camilo Durán, el goleador colombiano que no se olvidó de las víctimas del terremoto: así dedicó su gol con el Celtic