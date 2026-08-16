Denuncian confrontaciones entre voluntarios y autoridades por uso de maquinaria pesada durante rescates en Pereira tras terremoto de 7,4

Freddy Humberto Cruz señaló que se encuentran en el lugar de los hechos para salvar vidas y no por otros motivos - crédito Noticias Eje Cafetero

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La ciudad de Pereira se encuentra entre las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026.

Por este motivo, desde el primer día, rescatistas y voluntarios iniciaron labores de búsqueda en la zona. Sin embargo, desde el sábado 15 de agosto, varios voluntarios denunciaron que no se les permite continuar con el rescate de personas que, según su testimonio, aún permanecen con vida y que se ha dado prioridad al uso de maquinaria.

Freddy Humberto Cruz, abogado y residente en Pereira, afirmó que en el hotel Dibeni intentaban salvar una vida, pero, según él, por órdenes gubernamentales no se les permitió el acceso. El profesional sostiene que disponen de pruebas que indicarían la presencia de personas con vida en el lugar colapsado.

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Freddy Humberto Cruz, abogado y residente en Pereira, afirmó que en el Hotel Dibeni intentaban salvar una vida, pero, según él, por órdenes gubernamentales no se les permitió el acceso - crédito @AlcaldiaDeCali/X

“Estamos intentando salvar una vida, pero por órdenes gubernamentales no se ha permitido el acceso para rescatar a la persona que permanece atrapada. Contamos con pruebas de audio y detección de calor que confirman la presencia de una víctima en el lugar”, afirmó.

El abogado insistió que se ha retirado a los voluntarios para dar paso a la maquinaria pesada. Freddy Humberto Cruz señaló que se encuentran en el lugar de los hechos para salvar vidas y no por otros motivos.

“Nuestra presencia aquí no responde a intereses económicos, personales ni publicitarios. Estamos aquí para salvar una vida. Lograrlo sería motivo de profunda alegría para todos los pereiranos”, aseveró.

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Confrontaciones

Según informó Baudó Agencia Pública, la decisión de autoridades estatales de emplear maquinaria pesada en zonas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en Pereira ha generado fricciones con los equipos de voluntarios y habitantes locales.

Los primeros incidentes se produjeron en el barrio La Villa y en el Parque La Libertad, donde ciudadanos y rescatistas manifestaron su preocupación frente a la intervención de las instituciones.

Reportaron que sus esfuerzos de búsqueda en el hotel Dibeni rescate se vieron interrumpidos por la llegada de agentes estatales, quienes dispusieron el uso de maquinaria pesada, pese a los registros presentados y a los llamados para continuar buscando a las personas que podrían permanecer con vida bajo los escombros.

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Los primeros incidentes se produjeron en el barrio La Villa y en el Parque La Libertad, donde ciudadanos y rescatistas manifestaron su preocupación frente a la intervención de las instituciones - crédito Juan F. Henao/Colprensa

Baudó Agencia Pública detalló que la comunidad y los voluntarios insisten en que el uso de maquinaria pesada pone en riesgo la vida de quienes podrían seguir atrapados. La controversia persiste ante la urgencia de las tareas de rescate y la preocupación por el destino de los desaparecidos.

Otras denuncias

Una integrante del equipo de rescatistas que trabaja tras el colapso del hotel Dibeni en Pereira denunció que las autoridades locales impiden el acceso para continuar con las labores de búsqueda, a pesar de contar con señales claras de vida bajo los escombros.

Según informó la estudiante de Derecho Gabriela Castaño, quien participó como topo en el terremoto de La Guaira, existen registros auditivos y térmicos que confirman la presencia de una persona atrapada.

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El equipo de voluntarios solicitó la interrupción del uso de maquinaria pesada en la zona afectada, argumentando que su operación pone en peligro la vida de la persona atrapada.

“Pedimos que se detengan las máquinas porque eso mata la vida que está ahí adentro y que queremos rescatar”, declaró Castaño. Además, solicitó autorización para repetir las pruebas con los dispositivos técnicos, insistiendo en que disponen de la tecnología para identificar signos vitales.

Según informó la estudiante de Derecho Gabriela Castaño, quien participó como topo en el terremoto de La Guaira, existen registros auditivos y térmicos que confirman la presencia de una persona atrapada - crédito Juan David Duque/REUTERS

Según la versión de los rescatistas, el puesto de mando restringió el acceso a la estructura por motivos de protocolo, a pesar de que los equipos han documentado pruebas de vida.

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“Nos han dicho que no hay vida, que han hecho pruebas, pero nosotros directamente hemos recibido señales de auxilio”, sostuvo la estudiante. También señaló que los responsables oficiales no han ingresado a los espacios reducidos donde se detectaron las señales, “cuando es un tema de vida, aquí no cuentan los protocolos. Aquí lo que cuenta es salvar esa vida”, expresó.