Abelardo de la Espriella recibirá 60 millones de dólares para la transición presidencial: qué banco se los otorgará y con qué condición

La colaboración del BID resultará fundamental para asegurar una transición institucional ordenada en Bogotá- crédito Yuriko Nakao/Reuters

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó que apoyará la transición presidencial en Colombia. La decisión quedó definida con un millonario anuncio para acompañar la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, junto con asistencia técnica para el arranque de su administración. La entidad confirmó un apoyo de USD60 millones no reembolsables para la transición hacia el nuevo gobierno.

Defensores de la Patria informó que el compromiso del organismo se comunicó durante una conversación telefónica entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el mandatario electo. “El BID manifestó su compromiso de apoyar a Colombia con 60 millones de dólares en cooperación, recursos que no son reembolsables y estarán orientados a fortalecer el proceso de transición de gobierno y brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración”, señaló el comunicado difundido por el equipo de De la Espriella.

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El mismo mensaje añadió que “este respaldo demuestra la confianza que genera el gobierno de Abelardo de la Espriella ante la banca multilateral”. También indicó que el anuncio marca el inicio de una estrategia para canalizar cooperación internacional hacia programas de beneficio social.

Ilan Goldfajn, presidente del BID, dijo que trabajará junto al nuevo gobierno para mejorar las vidas de los colombianos. - crédito IGoldfajn/X

De igual manera, el equipo del presidente electo considera que la cooperación del BID será un pilar para garantizar una transición institucional estable en Bogotá. Además, espera que ese acompañamiento técnico y financiero siente las bases para proyectos sociales prioritarios del nuevo mandato.

Qué dijo Ilan Goldfajn sobre el apoyo del BID

Ilan Goldfajn difundió después su versión del contacto con el presidente electo en X. Allí dijo que tuvo una “gran conversación con el presidente electo Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su elección”.

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El titular del BID agregó que “conversamos sobre su visión para Colombia y el rol que el Grupo BID puede desempeñar para apoyar al nuevo gobierno mediante financiamiento, asistencia técnica y más”. Luego añadió: “trabajaremos junto al nuevo gobierno para mejorar las vidas de los colombianos”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la institución financiera más grande de su tipo dedicada al progreso económico y social en América Latina y el Caribe - crédito Carlos Jasso/Reuters

La agenda económica que Restrepo llevó al BID

Además, en otro frente de diálogo, el 23 de junio, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, revisó con el organismo asuntos como ajuste fiscal, crecimiento económico, atracción de inversión, simplificación de trámites, integración regional y seguridad energética. Esto quedó expuesto en la reunión que Restrepo sostuvo con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, Anabel González. El encuentro se centró en los principales retos y oportunidades de Colombia en materia económica y de desarrollo.

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Restrepo señaló en redes sociales que la conversación incluyó ajuste fiscal, crecimiento económico, atracción de inversión y simplificación de trámites por medio del llamado Plan Destrabe. También abordó los desafíos energéticos y la integración regional.

Según explicó, uno de los puntos centrales fue la necesidad de fortalecer las condiciones que permitan recuperar el dinamismo económico de Colombia. Ese diagnóstico está dentro de la desaceleración del crecimiento y la incertidumbre en sectores clave para la inversión.

También subrayó la importancia de avanzar en medidas que faciliten la actividad empresarial y mejoren la competitividad nacional.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, busca construir alianzas que impulsen la competitividad - crédito @jrestrp/X

Integración regional, energía y competitividad

La reunión también examinó la integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo económico. Dentro de ese análisis, Restrepo aludió al potencial de la relación comercial con Venezuela, un mercado que ha recuperado relevancia para sectores productivos colombianos tras el restablecimiento de los vínculos bilaterales.

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Otro punto fue la discusión sobre energía y el equilibrio entre seguridad energética, transición hacia fuentes más sostenibles y condiciones favorables para la inversión en el sector. Esa combinación apareció como parte de los temas que el equipo entrante llevó a la conversación con el BID.

Para José Manuel Restrepo, este tipo de contactos con organismos multilaterales apunta a construir alianzas para fortalecer la economía colombiana. El intercambio con el BID quedó planteado como una vía para impulsar competitividad, empleo de calidad y desarrollo.