Qué pasa con las vacaciones de un trabajador en Colombia cuando sufre una incapacidad médica durante el descanso

Por año, los trabajadores en Colombia tienen 15 días hábiles para disfrutar de sus vacaciones - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En Colombia, si un trabajador se incapacita mientras está de vacaciones, la incapacidad puede interrumpir ese descanso y permitir que los días pendientes se disfruten más adelante. El alcance de esa protección cambia según se trate del sector privado o del empleo público, y cada caso tiene reglas y soportes normativos específicos.

Por ejemplo, en el sector privado, el punto de partida está en el artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). La norma establece que “si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas”. Aunque la norma no menciona de forma expresa la incapacidad médica, la interpretación laboral la ubica como una interrupción justificada cuando la enfermedad o el accidente están debidamente certificados. En esa lógica, la incapacidad no reemplaza las vacaciones ni consume los días de descanso pendientes.

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La incapacidad médica tampoco suspende el contrato de trabajo. Dicha situación no aparece entre las causales del artículo 51 del CST. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia explicó que el vínculo laboral sigue vigente durante la incapacidad. Por eso, ese tiempo cuenta para efectos de derechos laborales como prestaciones sociales y vacaciones.

El artículo 51 del CST establece, entre otras cosas, que el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución - crédito CST

Qué dicen el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia

El Ministerio del Trabajo confirmó la decisión en el Concepto 6834 de 2009. Allí se puntualizó que “si durante el periodo de vacaciones la trabajadora se incapacita, el tiempo de descanso se interrumpe mientras dure la incapacidad y tiene derecho a reanudarlas”.

La interpretación desarrolla el artículo 188 y protege el derecho efectivo al descanso. La razón es que una persona enferma o lesionada no puede disfrutar plenamente de sus vacaciones.

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De igual forma, la Corte Constitucional respaldó el criterio en la Sentencia C-019 de 2004. En la decisión señaló que “las vacaciones constituyen un derecho del trabajador a recibir un descanso remunerado”.

Asimismo, el fallo del alto tribunal añade que ese descanso busca la recuperación física y mental después de un período continuo de trabajo. Por eso, cuando surge una incapacidad médica durante las vacaciones, los días pendientes conservan su protección.

La Corte Constitucional de Colombia es el máximo tribunal encargado de proteger la supremacía de la Constitución de 1991 y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos - crédito Luisa González/Reuters

Cómo funciona la interrupción de vacaciones en el empleo público

Para el empleo público, la regla específica está en el Decreto-Ley 1045 de 1978. La norma reconoce 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio y aclara que, en entidades con jornada de lunes a viernes, el sábado no cuenta como día hábil para este efecto.

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El decreto incluye entre las causales de interrupción la incapacidad por enfermedad o accidente, siempre que exista certificado médico expedido por la EPS u otra entidad competente. Además, dispone que el trabajador puede reanudar las vacaciones por el tiempo que falte y en la fecha que se señale para ello.

La interrupción y la reanudación deben quedar definidas mediante resolución motivada del jefe de la entidad o de su delegado. El alcance fue reiterado en el Concepto Nº 032801 de 2022. El documento precisa que la interrupción opera sobre los días hábiles afectados. También recuerda que, una vez iniciado el disfrute de las vacaciones, la reanudación debe formalizarse por resolución motivada de la entidad empleadora.

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Qué debe hacer el trabajador si se incapacita en vacaciones

El deber inmediato del trabajador aparece en el inciso segundo del artículo 121 del Decreto 019 de 2012, conocido como “ley antitrámites”.

Los empleados con contrato formal tienen derecho a vacaciones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La disposición obliga al afiliado:

Informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia.

A partir de esa regla, el trabajador debe avisar de inmediato a la administración y adjuntar la incapacidad expedida por la EPS o por la entidad competente.

Solicitar la resolución motivada que declare la interrupción y fije la fecha de reanudación.

Conservar la documentación médica y los soportes de la comunicación con la entidad empleadora. Ese respaldo puede ser necesario para acreditar el hecho y el tiempo pendiente de disfrute.

Un ejemplo del texto resume cómo opera la regla:

María inició sus vacaciones el 1 de julio.

Tenía derecho a 15 días hábiles, disfrutó cinco días y el 8 de julio recibió una incapacidad de 18 días por apendicitis.

En ese caso, los cinco días ya usados siguen siendo válidos y los diez días restantes quedan pendientes hasta el alta médica.

En el empleo público, la reanudación no depende solo del aviso del trabajador, sino del acto formal que emita la administración para dejar constancia de la interrupción y señalar cuándo continúa el descanso.