Exembajadora desmintió al Gobierno de De la Espriella tras haber sido declarada insubsistente: sí había presentado su renuncia

La exembajadora aseguró que se retira con la tranquilidad de haber cumplido su deber - crédito Colprensa

Guardar

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está haciendo cambios en materia diplomática. Por eso, ubicó en varias embajadas a personas que considera idóneas para la dirección de esas entidades. Sin embargo, según precisó en un comunicado, algunos embajadores no renunciaron a sus cargos, por lo que decidió declararlos insubsistentes.

“Cinco embajadores no presentaron su renuncia protocolaria. En consecuencia, el Presidente de la República Abelardo De La Espriella, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, dispuso declarar insubsistentes los siguientes nombramientos”, indicó la Oficina de Prensa del primer mandatario en la comunicación oficial.

Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia.

Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití.

Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía .

Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia ante el Gobierno de la República del Paraguay.

William Sidney Bush Howard, embajador de Colombia ante el Gobierno de Trinidad y Tobago.

La decisión cobija a Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia, y a Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití, entre otros - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Ante esta decisión, al exembajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía se pronunció a través de un comunicado a la opinión pública. De acuerdo con la exfuncionaria, no es cierto que no haya presentado su renuncia: lo hizo el 26 de julio, fecha en la que puso a disposición del Gobierno nacional la responsabilidad diplomática que le había sido confiada.

PUBLICIDAD

En consecuencia, afirmó recibir “con sorpresa” la declaratoria de insubsistencia que estableció la administración de De la Espriella por la supuesta falta de sus renuncia protocolaria.

“Me retiro con la tranquilidad de haber cumplido mi deber. Durante mi misión en Turquía enfrentamos circunstancias internacionales especialmente complejas. Particularmente, la situación de seguridad en Irán exigió de nuestra Embajada y de su equipo consular una actuación permanente para proteger a los ciudadanos colombianos”, explicó.

Yennifer Edilma Parra Moscoso renunció a su cargo como embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía el 26 de julio - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Entre las acciones que adelantó como embajadora está el acompañamiento para facilitar la salida segura desde Irán hacia Turquía y posteriormente a Colombia de una ciudadana colombiana y su pareja. También brindó asistencia consular. Por eso, expresó su reconocimiento a los funcionarios y connacionales que están en Turquía, Irán, Pakistán y Georgia.

PUBLICIDAD

De igual manera, agradeció al presidente Gustavo Peetro por la decisión que tomó de ubicarla en el cargo, así como a la República de Turquía, a sus autoridades y a los ciudadanos por su hospitalidad.

“Mi salida coincide, además, con un cambio significativo en la orientación de la política exterior colombiana frente al cual mantengo una diferencia de principio”, añadió.

Asimismo, críticó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Aseguró que, aunque respeta las determinaciones de la administración y su derecho a definir su política exterior, no puede representar ni acompañar una posición que, a su juicio, es incompatible con los principios del orden jurídico internacional que aplica Colombia.

PUBLICIDAD

La exembajadora criticó la decisión de De la Espriella de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán - crédito Carlos Ortega/EFE

“Seguiré defendiendo una Colombia comprometida con el multilateralismo, con la solución pacífica de los conflictos, con la protección de sus ciudadanos en el exterior y con un derecho internacional que se aplique por igual a aliados y adversarios. Con esos principios asumí la representación diplomática de Colombia y con esos mismos principios concluyo mi misión”, precisó.

Al igual que la exfuncionaria, Guillermo Francisco Reyes González, exembajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia, emitió un comunicado, publicado por el periodista Alejandro Villanueva, en el que informó que presentó su renuncia irrevocable al cargo el 6 de agosto, la cual fue recibida el 10 de agosto.

PUBLICIDAD

“Triste y lamentable que sea esta la forma en que se reconoce mi trabajo consagrado y dedicado a mi país, durante estos más de 33 meses de servicio diplomático y comercial, en los que no sólo no gocé de un día de vacaciones, sino que entregué lo mejor de mi para fortalecer y elevar al nivel de Estratégicas las relaciones bilaterales entre Colombia y Suecia”, indicó.