América de Cali ya tiene nuevo estadio para el segundo semestre tras el terremoto: esta será su nueva sede

América de Cali deberá jugar afuera del estadio Pascual Guerrero por los daños tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa

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América de Cali fue uno de los equipos que se quedó sin estadio por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, que afectó a las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, donde la cifra de muertos es cercana a los 300.

El club rojo se vio obligado a buscar una nueva sede y ya la encontró en las últimas horas: fue aprobada una solicitud para que pueda ser local en un escenario donde ya tuvo una buena cantidad de aficionados en otros partidos, por lo que contará con mucho apoyo.

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Quedó por saberse la nueva programación del fútbol colombiano a partir del 19 de agosto, cuando se reanudó la Liga BetPlay con la sexta fecha, y si la Dimayor también definió si habría “playoffs” en el campeonato para recortar el calendario, además de una serie de cambios en la Copa Colombia.

El nuevo estadio del América

La Alcaldía de Cali informó previamente que el estadio Pascual Guerrero sufrió algunos daños que, si bien no eran de gravedad, no permitían habilitar su uso. Además, el sector de San Fernando, donde se encuentra ubicado, sufrió por la cantidad de casas destruidas y los escombros en las calles.

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Ante eso, Infobae Colombia pudo conocer en exclusiva que América de Cali recibió la aprobación para jugar en El Campín de Bogotá, el cual es administrado por la concesionaria Sencia y actualmente se usa como centro de acopio para las ayudas humanitarias para los damnificados.

El estadio El Campín es administrado por Sencia desde octubre de 2024, junto con sus alrededores para su renovación - crédito Sencia

Luego de que la Dimayor informara que el club tenía como opción el escenario deportivo en la capital, en la mañana del viernes 14 de agosto se confirmó que ya tuvo el visto bueno para que lo pueda usar como su sede mientras se habilita el Pascual Guerrero en Cali.

De esta manera, América volverá a aparecer en El Campín después de tres semanas, ya que el 26 de julio jugó allí ante Internacional de Bogotá, que pidió el estadio para ser local, pero la afición roja respondió de la mejor manera para apoyar a los escarlatas en el triunfo 2-0.

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América de Cali tuvo a más de 20.000 espectadores para el triunfo 2-0 sobre Internacional de Bogotá en El Campín - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Queda por saber cómo será la logística para sus partidos en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, pues el siguiente paso es el acuerdo con el comité de seguridad y convivencia en Bogotá para garantizar todos sus compromisos y no tener problemas con respecto a las barras bravas.

¿Qué pasará con Once Caldas y Pereira?

Mientras América ya tiene el visto bueno para jugar en El Campín como local, aún no se tiene información sobre lo que pasará con Once Caldas y Pereira, pues venían de jugar en Manizales y Pereira, dos de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter.

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Según el periodista Alexis Rodríguez, en la noche del 13 de agosto, ambos clubes evaluaban las alternativas de Medellín, Armenia y Yopal, que son las sedes más cercanas para ellos y los aficionados, con el objetivo de que no hagan trayectos tan largos para sus partidos.

América de Cali, Once Caldas y Pereira analizarían las primeras opciones de sede para afrontar la Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito @alexisnoticias/X

Sin embargo, el cuadro Matecaña tiene un problema en la capital del Quindío, ya que la Alcaldía tuvo al club en el primer semestre de 2026 y acabó con el permiso para usar el estadio Centenario por actos de violencia de los aficionados el 20 de febrero, que dejó una persona muerta y tres heridas.

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Es el mismo caso que con Yopal, donde se presentó una riña entre hinchas del Pereira, que era local, y Once Caldas el 10 de abril, lo que provocó que el partido se suspendiera unos minutos y, al reanudarse, era poca la visibilidad por la falta de luz en el escenario.