OIM alertó por riesgo de trata de personas tras el terremoto en Colombia: estas son las señales y recomendaciones para prevenirla

La OIM en Colombia alertó que las emergencias y desastres pueden aumentar los factores de vulnerabilidad frente a la trata de personas, especialmente entre niños, niñas y adolescentes expuestos a desplazamientos, separación familiar y pérdida de vivienda - crédito Visuales IA

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia advirtió sobre el aumento de los factores de vulnerabilidad que pueden favorecer la trata de personas durante situaciones de emergencia y desastre, particularmente cuando niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a desplazamientos, separación familiar, pérdida de vivienda o dificultades para acceder a servicios básicos.

La alerta se conoce en el contexto de la emergencia provocada por el terremoto registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y magnitud de 7,4. De acuerdo con la actualización de datos suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 15 departamentos y 448 municipios resultaron afectados, con 57.516 familias y 145.601 personas impactadas.

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El balance también reporta 288 personas fallecidas, 4.018 heridas, 202 desaparecidas y 354 rescatadas. En cuanto a los animales, 170 fueron rescatados y 258 resultaron afectados.

La afectación sobre la infraestructura también ha generado condiciones que requieren medidas adicionales de protección. Según el reporte entregado, 80.744 viviendas resultaron averiadas y 12.504 fueron destruidas, mientras que 66 edificios colapsaron. A esto se suman daños en 260 centros de salud, 2.595 centros educativos y 2.116 centros comunitarios.

La emergencia dejó afectaciones en 267 vías, 87 acueductos, 55 puentes vehiculares, 10 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Señales y riesgos de posibles casos de trata de personas

La desinformación y el incremento de las necesidades durante una emergencia pueden ser aprovechados por redes de trata, por lo que la organización recomienda fortalecer la prevención y la información comunitaria - crédito @oimcolombia/Instagram

La OIM explicó, a través de la información difundida en sus canales oficiales, que en contextos de emergencia y desastre, el incremento de las necesidades y la desinformación pueden generar factores de vulnerabilidad que son aprovechados por redes de trata de personas.

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Ante esta situación, la organización señala que la información pedagógica y la prevención comunitaria son elementos centrales para la protección. Entre las recomendaciones dirigidas a las comunidades se encuentra mantener una supervisión permanente de niños, niñas y adolescentes y evitar dejar su cuidado en manos de personas desconocidas.

La OIM también recomienda verificar la identidad de quienes ofrecen traslados o alojamiento, especialmente cuando las familias se encuentran en condiciones de desplazamiento o requieren abandonar temporalmente sus lugares de residencia.

La OIM recomienda verificar la identidad de quienes ofrecen transporte o alojamiento y no entregar documentos ni información privada a desconocidos, además de consultar con personal humanitario antes de aceptar ofertas de dinero, comida, vivienda o traslado - crédito @oimcolombia/Instagram

Otro de los llamados está relacionado con el cuidado de documentos. Las personas afectadas no deben entregar sus documentos ni información privada a desconocidos, una recomendación que adquiere relevancia en escenarios donde las familias necesitan acceder a ayudas, alojamiento, transporte o procesos de identificación.

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La organización pidió así mismo, analizar con precaución las ofertas de dinero, transporte o vivienda que aparezcan durante la emergencia. En particular, recomienda consultar con personal humanitario antes de aceptar propuestas que prometan soluciones rápidas o beneficios inmediatos.

Entre las señales de riesgo identificadas por la OIM están la presión para viajar, los intentos de aislamiento, la retención de documentos, las ofertas de ayuda provenientes de personas no identificadas, las promesas sospechosas de comida o refugio rápido y el cuidado de niños y niñas en lugares que no cuentan con respaldo oficial.

La protección de niños, niñas y adolescentes requiere supervisión permanente, especialmente en albergues, sitios de evacuación y otros espacios habilitados durante la emergencia - crédito @oimcolombia/Instagram

Canales de denuncia y ayudas para la protección de los menores

Dentro de las recomendaciones específicas para la protección de menores de edad, la OIM plantea tres acciones: supervisión permanente, verificación y reporte oportuno.

La organización señala que, cuando se trate de traslados o alojamientos, las familias deben confirmar previamente la identidad de las personas responsables y las condiciones del lugar. Asimismo, ante la presencia de un niño o niña solo, se recomienda reportar la situación a la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

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Para denunciar o informar sobre posibles casos de trata de personas, la información divulgada por la OIM indica la Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas: 01 8000 522020. También se encuentra disponible la Línea 141 del Icbf para asuntos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes.

Las recomendaciones hacen énfasis en acudir a canales oficiales y consultar con personal humanitario antes de aceptar ofertas de alojamiento, transporte, dinero u otras ayudas provenientes de personas cuya identidad o vínculo institucional no pueda ser confirmado.

En paralelo, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y el Equipo Humanitario País (EHP) mantienen acciones de apoyo a la respuesta humanitaria desplegada en las zonas afectadas por el terremoto. Ambas instancias coordinan capacidades técnicas, logísticas y operativas con entidades nacionales y territoriales, entre ellas la Cancillería, la Ungrd, el Ministerio de Salud, gobernaciones y alcaldías.

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El Icbf dispone de la Línea 141 para reportar situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes, mientras que la Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas es el 01 8000 522020 - crédito @oimcolombia/Instagram

“Colombia no está sola. Esta emergencia nos ha demostrado la resiliencia de las comunidades, la solidaridad de los habitantes de Colombia, la respuesta inmediata del Estado y la cooperación internacional. Todas y todos estamos actuando por la humanidad”, afirmó María José Torres Macho, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Jefa del Equipo Humanitario País en Colombia.

Como parte de la respuesta, una misión humanitaria se desplazó hasta San José del Palmar, acompañada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), para realizar evaluaciones rápidas multisectoriales y establecer las necesidades prioritarias de las comunidades.

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Estas evaluaciones identificaron requerimientos en salud, acceso al agua, saneamiento e higiene, protección, alojamiento temporal y remoción de escombros. También se fortaleció el apoyo logístico para facilitar el ingreso a zonas de difícil acceso y ampliar la cobertura de la atención en comunidades rurales afectadas, especialmente en Chocó.

Las acciones humanitarias incluyen evaluaciones sectoriales en salud, alojamiento, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, protección y educación en emergencias. Los organismos y socios humanitarios también mantienen asistencia en albergues y sitios de evacuación, con distribución de artículos esenciales, apoyo en salud, suministro de agua y saneamiento, asistencia alimentaria, apoyo psicosocial y transferencias monetarias multipropósito.

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