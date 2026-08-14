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David Ospina no seguirá en Atlante y es incierto su futuro en el fútbol: así fue su salida

El portero colombiano no pudo sumar ningún minuto con el conjunto mexicano y solo estuvo un mes de contrato, lo que causó polémica entre los aficionados

David Ospina no pudo continuar con el Atlante de México, pese a que firmó contrato en julio - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
David Ospina no pudo continuar con el Atlante de México, pese a que firmó contrato en julio - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
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El colombiano David Ospina llegó como uno de los fichajes más fuertes de la Liga MX con el Atlante, conjunto que le dio una oportunidad al experimentado portero de 39 años tras disputar el Mundial 2026 y sus dos años en Atlético Nacional, con el que consiguió cuatro títulos locales.

Sin embargo, la historia de Ospina en el club mexicano acabó antes de tiempo, ya que se confirmó su desvinculación después de apenas un mes de contrato, lo que fue una noticia dura para los aficionados porque no se pudo destacar en la institución en ningún partido.

Además de eso, está la situación de su condición física, que pone a dudar si continuará o no como futbolista activo, ya que también lo afectó en Nacional, en los últimos meses, y tampoco se le vio en forma para ser titular con la selección Colombia en la Copa del Mundo.

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¿Qué pasó con David Ospina?

El portero es uno de los hombres con más experiencia y reconocimiento no solo en el fútbol colombiano, sino en el continente por sus logros y clasificaciones a las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2026, pero en los últimos años fue decayendo producto de la edad y el bajo rendimiento.

Pese a que David Ospina buscaba una nueva oportunidad en el fútbol con Atlante, el club informó que se rescindió el contrato, el cual iba hasta junio de 2027, luego de solo un mes con el conjunto mexicano y no sumar ningún minuto en cancha, algo que causó polémica en la Liga MX.

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Según el club, a través de un comunicado, “la decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución Azulgrana”, pues el estado físico del guardameta de 39 años no era el mejor y causó preocupación en el cuerpo técnico.

“El club agradece a David su disposición y profesionalismo durante este breve periodo en el Equipo del Pueblo, y le desea lo mejor en sus futuros proyectos”, terminó de decir Atlante, con lo que despidió a Ospina, cuyo único momento en el que vistió la camiseta de la institución fue en la presentación.

Cabe recordar que el equipo mexicano ya contrató a Jordan García, otro portero mexicano que llegó a préstamo desde el Club León, como reemplazo de Ospina para el Torneo Apertura 2026, además de que cuenta con un gran futuro porque fue figura de la selección Colombia sub-20 en 2025.

¿Habrá llegado el adiós al fútbol?

En enero de 2023, una fractura en el codo cambió para siempre la carrera del portero antioqueño, pues mientras jugaba con el Al Nassr, demoró un año en su recuperación, no volvió a tener el mismo ritmo de antes y por eso salió del cuadro árabe para Atlético Nacional, con el que, pese a mejorar y ser clave entre 2024 y 2025, de nuevo la condición física no fue la mejor.

La situación de David Ospina lo estaría llevando a considerar el retiro del fútbol profesional, después de una carrera de 21 años, pues esa lesión en el codo fue la razón por la que no continuó en Atlante y, según el técnico Miguel Herrera, es una situación recurrente que le afecta demasiado.

“David tiene una situación de un brazo, la cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva, pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación de hace tiempo y que le ha venido pagando factura de estos días y antes del Mundial y ha decidido parar”, dijo el entrenador el 3 de agosto.

Herrera añadió que “si David está al 100 y él quiere seguir, continuar con este proyecto de carrera para su cierre y su ciclo de futbolista, que es decisión de él, es bienvenido. Nosotros pensamos en él, pero si no tenemos un gran arquero en la portería y ya pensaremos qué es lo que sigue para nosotros”.

Ahora que se confirmó su salida de Atlante, no se sabe lo que pasará con Ospina porque, hasta que se recupere de esa lesión en el codo, son pocos los clubes interesados en contratarlo de manera rápida.

Noticia en desarrollo...

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