Delegación humanitaria israelí que viajó a Colombia para apoyar rescates tras el sismo desmintió señalamiento de Gustavo Petro: “Con todo respeto”

El presidente cuestionó la presencia de rescatistas israelíes en Cali - crédito @IDF/X - Colprensa

Guardar

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, no parece estar contento con la llegada de delegaciones internacionales, en particular la enviada por el Estado de Israel, que cuenta con un robusto equipo de rescatistas expertos para colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas tras la catástrofe del lunes 10 de agosto de 2026.

Luego de que la agrupación de expertos del Comando de Defensa Civil israelí anunció su salida hacia territorio colombiano, el exjefe de Estado colombiano se pronunció con una dura crítica en la que la catalogó la delegación como “soldados de guerra”.

Este fue el mensaje que escribió Gustavo Petro contra el equipo de rescate de Israel - crédito @petrogustavo/X

“¿Son ayuda humanitaria, o son soldados de guerra, señores israelíes? Soldados de guerra tenemos como 200.000 en Colombia y pueden ser más, y les pagamos bien y pueden servir en la ayuda humanitaria”, afirmó Petro.

PUBLICIDAD

El mandatario, además de sugerir que el país requiere principalmente personal médico y rescatistas civiles, destacó que Colombia ha colaborado con tropas de paz en la península del Sinaí bajo mandato de Naciones Unidas, y recalcó la vocación pacífica del país.

“Creemos en la paz del mundo. En Colombia nos regimos por nuestra constitución. Necesitamos muchas enfermeras, médicos y médicas, personal de salud, medicinas, rescatistas debajo del mar y en playas o en cordilleras algo más empinadas que las que hay en Israel. Sean bienvenidos y esa es la ayuda que necesitamos”, dijo Petro en X.

Estas declaraciones merecieron un intercambio de declaraciones entre el expresidente y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), capitán Roni Kaplan.

La respuesta de Kaplan fue enfática: “Con todo respeto. Somos soldados de Paz. Vamos a la guerra que nos impone el enemigo, solamente para un día poder vivir en Paz. Lo hacemos, según el derecho internacional humanitario”, dijo.

PUBLICIDAD

Esta fue la respuesta de Roni Kaplan a la crítica de Petro - crédito @CapitanKaplan/X

Kaplan aseguró que los soldados israelíes “amamos la paz, pero nuestro enemigo considera que ‘Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado muchos otros”: “Habrá paz, el día que nuestros enemigos amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros (Golda Meir). Nuestro código moral incluye esta máxima: quien se levanta a eliminarte, párate y defiéndete frente a él”.

De la misma manera, Kaplan le dijo a Petro que, “con todo respeto, en lo que refiere al desastre que han sufrido: Colombia querida, Israel está contigo! Shabbat Shalom, que tengamos pronto sábados en paz”.

PUBLICIDAD

El intercambio siguió al despliegue de la primera jornada de la misión israelí en Cali, con labores de asistencia tras el terremoto, en medio del debate sobre cuál debe ser el perfil del apoyo internacional durante emergencias humanitarias.

El itinerario de la delegación israelí en Cali

La delegación de rescate israelí inició sus labores en Cali con una visita al Hospital Universitario del Valle, una de las instituciones más afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca.

De acuerdo con el portavoz Roni Kaplan, el equipo de ingenieros israelíes aterrizó en Colombia y se trasladó directamente al hospital, donde comenzaron a evaluar los daños y coordinar acciones junto al personal local.

PUBLICIDAD

Roni Kaplan afirmó que la prioridad en el HUV fue atender el punto con el mayor número de personas atrapadas - crédito @DilianFrancisca/X

La misión ha dado prioridad a la inspección de hospitales y escuelas, considerados puntos críticos para la atención de la emergencia. En el hospital, la delegación sostuvo reuniones con la Secretaría de Salud de la Gobernación, representantes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos, personal sanitario de la alcaldía y la dirección del centro médico.

Durante la jornada, los equipos confirmaron que aún hay cinco personas atrapadas bajo los escombros en la ciudad, aunque todo indica que no se encuentran con vida

“El dolor puede encerrarnos en nosotros mismos o puede ampliar nuestro sentido de responsabilidad. Para mí, el judaísmo es entre otras cosas un mecanismo para transformar dolor en responsabilidad”, reflexionó Kaplan, que transmitió un mensaje de solidaridad: “Un abrazo fraterno a todo el pueblo colombiano y más grande aún a las familias afectadas”.

PUBLICIDAD