La Corte Suprema mantiene sin resolver tutelas de condenados por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

Claudia Julieta Duque pidió a la Corte Suprema de Justicia destrabar dos tutelas de Emiro Rojas Granados y Néstor Javier Pachón Bermúdez por el riesgo de impunidad - crédito Archivo Colprensa

La periodista colombiana Claudia Julieta Duque le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se analicen dos tutelas presentadas por Emiro Rojas Granados y Néstor Javier Pachón Bermúdez, condenados por tortura psicológica en su contra.

La comunicadora, en declaraciones recogidas por Blu Radio, advirtió que la demora de cuatro meses en primera instancia puede favorecer la impunidad de su caso.

Ante esta situación, Duque solicitó que el alto tribunal adopte medidas para resolver esos recursos porque las tutelas han frenado el cumplimiento de decisiones ya firmes y han reabierto un caso que, a su juicio, ya quedó definido por la justicia.

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“De forma irregular, han cumplido cuatro meses sin ser falladas en primera instancia, con las cuales los convictos torturadores Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez pretenden dejar sin piso las decisiones ya en firme mediante las cuales fueron condenados”, señaló la periodista en una comunicación dirigida al presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez.

Imagen de referencia - La Corte Suprema ratificó en octubre de 2025 la condena contra Rojas Granados y Pachón Bermúdez por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque - crédito Corte Suprema de Justicia

También sostuvo que la tardanza desnaturaliza ese mecanismo constitucional y afecta la confianza en la administración de justicia.

“No se trata de un simple retraso procesal, sino de una situación ostensiblemente excepcional que compromete la eficacia del mecanismo constitucional y afecta la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia”, añadió.

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Situación de las tutelas y los condenados

Según información recopilada por Blu Radio y El Espectador, en octubre de 2025 la Corte Suprema ratificó la responsabilidad de Rojas Granados y Pachón Bermúdez por la tortura psicológica ejercida durante años contra Duque.

Los hechos fueron una represalia por sus investigaciones sobre el asesinato del periodista y humorista colombiano Jaime Garzón en agosto de 1999.

El hostigamiento contra Claudia Duque obedeció a su investigación por el crimen de Jaime Garzón, registrado el 13 de agosto de 1999 - crédito PBI/Colprensa

La tutela de Rojas Granados, exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue presentada después de que inadmitieran y luego rechazaran su recurso extraordinario de casación por deficiencias de fondo y de forma.

El exfuncionario fue condenado en todas las instancias por tortura psíquica agravada y concierto para delinquir.

Durante la investigación del caso, Claudia Julieta Duque ha mencionado que Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia del DAS, pesa una orden de captura vigente y que permanece prófugo de la justicia.

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Néstor Javier Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia del DAS, tiene una orden de captura vigente y permanece prófugo de la justicia - crédito Archivo Colprensa

Cuarta instancia

La periodista sostiene que la demora ya superó los plazos de este mecanismo, debido a que el expediente permanece desde febrero de 2026 en el despacho del magistrado Francisco Ternera Barrios.

“Resulta inaudito que un trámite constitucional sea usado por los victimarios para reabrir un debate ya cerrado y para hacer que la víctima deba defenderse de nuevos ataques”, mencionó Duque al diario bogotano.

En la misma línea, dijo que “la dilación injustificada del proceso ha permitido, además, que la acción de tutela se desnaturalice completamente”, por lo que los dos demandados podrían salir librados de su caso ante la justicia.

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A su vez, la periodista añadió que, en la práctica, el expediente se convirtió en una “cuarta instancia”. Según esa versión, allí se incorporaron memoriales de los condenados, de sus defensores antiguos y actuales y hasta de la cónyuge de uno de ellos para reabrir debates probatorios de etapas ya superadas.

Los reparos de la periodista sobre el trámite

Con el fin de evitar la impunidad de su caso, Claudia Julieta Duque pidió en mayo de 2026 el cambio de ponente dentro de este trámite, ubicado en el despacho del magistrado Ternera. No obstante, señaló que no recibió respuesta del alto tribunal.

La periodista pidió el cambio de ponente y cuestionó que la tutela de Pachón Bermúdez incluyera una dirección pese a su condición de prófugo - crédito Redes sociales

En cuanto a la tutela interpuesta por Pachón Bermúdez, Duque calificó de “extrema gravedad” el contenido de la acción judicial. El exdetective, pese a seguir prófugo de la justicia, pidió que la investiguen por una supuesta filtración de información reservada e insistió en revictimizarla.

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Según la investigación, Pachón entregó en su tutela una dirección con su ubicación, pese a su condición de prófugo. Ante esa situación, la periodista reclamó que la Corte revise el trámite y adopte medidas para restablecer su curso, incluido un eventual cambio de magistrado ponente.

“Que se adopte las medidas necesarias para restablecer la normalidad del proceso y garantizar una pronta decisión de fondo, incluida la reasignación del conocimiento a otro magistrado ponente”, precisó Duque.

Tanto la investigación como la sentencia asociadas a este caso han sido consideradas hitos en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas en Colombia.

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