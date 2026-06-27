Iván Cepeda negó haber presionado a medios para despedir periodistas tras acusaciones de Iván Gallo: “Yo no censuro”

El periodista cuestionó la decisión del entonces candidato de no asistir a debates ni conceder entrevistas, asegurando que la narrativa de falta de garantías era falsa - crédito @JACOBOSOLANOC/X

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro respondió a las acusaciones formuladas por el periodista Iván Gallo, quien afirmó que el dirigente político habría intervenido ante el medio de comunicación donde trabaja para solicitar su despido durante la reciente campaña presidencial.

A través de sus redes sociales, Cepeda rechazó de manera categórica esos señalamientos y aseguró que nunca ha promovido acciones contra periodistas por el ejercicio de su labor.

La reacción del senador se produjo luego de que Gallo, en un pronunciamiento realizado en su programa, relatara una serie de episodios que, según dijo, marcaron el deterioro de su relación con Cepeda. El periodista afirmó que decidió hacer pública esa situación después de haber guardado silencio durante varias semanas.

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Cepeda rechazó las acusaciones y anunció una entrevista

En su publicación, Iván Cepeda negó haber intentado censurar o intimidar a periodistas y respondió directamente a las afirmaciones realizadas por Gallo.

“QUE QUEDE CLARO: YO NO CENSURO. Jamás pediría que se despida a un periodista por ejercer su derecho a la opinión y a la libertad de expresión. Desmiento categóricamente que eso haya sucedido con el periodista Iván Gallo. Y para demostrarlo hoy convinimos una entrevista que le concederé el próximo lunes”, escribió el senador.

Con ese mensaje, Cepeda rechazó la versión presentada por el comunicador y anunció que ambos sostendrán una entrevista en la que abordarán públicamente el tema.

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Cepeda aseguró que nunca ha pedido el despido de un periodista por ejercer su derecho a la opinión y a la libertad de expresión - crédito @IvanCepedaCast/X

Las declaraciones del congresista surgieron después de que Gallo, visiblemente molesto durante su intervención, cuestionara el comportamiento del dirigente político, pese a haber respaldado públicamente su candidatura presidencial y al proyecto político del Pacto Histórico.

Según el periodista, fue el propio Cepeda quien se comunicó con el medio en el que trabaja para solicitar que fuera desvinculado. “Llamaste a un medio en el que trabajaba para pedir mi cabeza. Y yo me tuve que tragar tres semanas sin decir que tú habías pedido mi cabeza”, afirmó Gallo.

El periodista comparó esa supuesta actuación con las acciones judiciales que, durante la campaña, promovió el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

Los cuestionamientos del periodista a la estrategia de campaña

Gallo aseguró que decidió romper el silencio sobre estos hechos luego de haber respaldado públicamente la campaña presidencial de Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE

Durante su intervención, Gallo también cuestionó la estrategia adoptada por Cepeda durante la campaña presidencial. Recordó que el entonces candidato decidió no asistir a debates ni conceder entrevistas a diferentes medios de comunicación, argumentando que no existían garantías y que existían sesgos en el proceso electoral.

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Frente a esa explicación, el periodista aseguró que esa narrativa no correspondía a lo que, según dijo, conoció durante su cercanía con el equipo de campaña. “Dijiste que es que los medios hegemónicos no te querían hacer campaña. La narrativa tuya al principio fue decir que los medios te estaban censurando, y eso es mentira, me consta, porque fui puente muchas veces entre tú y los medios (...) nos dejaste expuestos al fascismo totalmente por tu purismo intelectual y comunista”, sostuvo Gallo.

El comunicador manifestó que mantuvo una relación cercana con Cepeda durante varios años y señaló que decidió romper lo que describió como un pacto de silencio para revelar lo que, según él, ocurrió durante la campaña presidencial.

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Gallo habló de una presunta persecución contra periodistas

El periodista insistió en que su decisión de respaldar la candidatura de Cepeda fue producto de una convicción política y no de intereses personales - crédito Angarita/REUTERS

En el mismo pronunciamiento, Gallo afirmó que existió una presunta campaña de persecución y censura coordinada, según él, por el entonces candidato presidencial contra periodistas críticos. De acuerdo con su versión, mientras otros dirigentes políticos acudían a mecanismos judiciales, Cepeda optaba por contactar directamente a propietarios de medios de comunicación.

“La diferencia entre Abelardo y tú es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar”, aseguró Gallo, sosteniendo que conoció otros casos en los que, según afirmó, Cepeda habría actuado de manera similar frente a periodistas e investigadores.

En la parte final de su intervención, el periodista insistió en que su decisión de respaldar la candidatura de Cepeda fue producto de una convicción política y no de intereses personales.

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“No busco réditos políticos, como le dijiste a mi jefe. Yo lo que buscaba era que ganaras, y por eso muchas veces expuse mi prestigio como periodista, que lo tengo para hacerte campaña a ti. Y la respuesta fue llamar a que me echaran. Eso, señor Cepeda, confirma que lo que dicen de ti es cierto: eres puro ‘estalinismo’”, concluyó.