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Alcaldía de Pereira prohíbe la circulación de carros particulares tras el terremoto en estas fechas: solo motos y taxis pueden movilizarse

La medida rige desde las 12:00 a. m. del miércoles 12 y se extenderá hasta las 8:00 p. m. del lunes 17, tras el sismo que dejó cierres viales y escombros

La decisión busca facilitar el paso de ambulancias, bomberos, volquetas y rescatistas en corredores afectados por daños estructurales, mientras se limita la movilidad urbana y se analizan opciones para el sistema Megabús - crédito @Alcaldiapereira / X

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La ciudad de Pereira enfrenta desde el miércoles 12 de agosto de 2026 una restricción total para vehículos particulares, una medida extraordinaria que se mantendrá hasta el lunes 17, según anunció el alcalde Mauricio Salazar Peláez, con el objetivo de facilitar las labores de emergencia tras el terremoto que impactó la capital de Risaralda.

La decisión incluye únicamente la circulación de motocicletas y taxis, mientras se estudia la reactivación del transporte público para garantizar alternativas de movilidad. El mandatario local explicó que la restricción responde a la necesidad de despejar las calles y permitir el libre tránsito de volquetas, ambulancias, carros de bomberos y equipos de rescate.

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El movimiento telúrico ocurrido el lunes 10 de agosto dejó varias vías cerradas o con acceso restringido por daños estructurales y acumulación de escombros. De acuerdo con lo indicado por la Alcaldía, la medida estará vigente desde este miércoles 12 de agosto a las 12:00 a. m. hasta el lunes 17 de agosto a las 8:00 p. m.

La administración municipal señaló que la alta presencia de automóviles en las vías ha dificultado la movilización de los organismos operativos y que la circulación de vehículos particulares permanecerá prohibida mientras avanzan las tareas de remoción y rescate.

La Alcaldía de Pereira permitió solo la circulación de taxis y motocicletas para despejar las vías y facilitar el paso de ambulancias, bomberos, volquetas y equipos de rescate - crédito @Alcaldiapereira / X
La Alcaldía de Pereira permitió solo la circulación de taxis y motocicletas para despejar las vías y facilitar el paso de ambulancias, bomberos, volquetas y equipos de rescate - crédito @Alcaldiapereira / X

El alcalde Salazar Peláez sostuvo: “La ciudad está colapsada. Muchas vías están cerradas y las pocas que tenemos disponibles debemos mantenerlas despejadas para que los organismos de socorro puedan circular, los carros de bomberos, los equipos médicos, para que las volquetas puedan avanzar con la recolección de los escombros”.

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Alternativas de transporte y recomendaciones para los ciudadanos

Durante el periodo de restricción, solo podrán circular taxis y motocicletas en Pereira. La Alcaldía evalúa la posibilidad de reactivar rutas selectas del sistema de transporte Megabús, en función de la evolución de la emergencia y la operatividad de las vías. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las restricciones para evitar sanciones y contribuir a la normalización de la ciudad.

El alcalde hizo un llamado al compromiso colectivo: “Esta tragedia necesita de todos. Yo solo no soy capaz, necesito su apoyo. Tenemos que asumir algunos sacrificios, pero no hay otra alternativa. Por favor, ayúdenme a reconstruir la ciudad”, expresó Salazar Peláez.

Por otra parte, la Alcaldía brindó una actualización sobre la disponibilidad de albergues. Con corte a las 6:00 p. m. del miércoles 12 de agosto, los puntos habilitados para familias afectadas son Ecoparque El Vergel, Parque El Oso y Estadio Mora Mora. El Coliseo Mayor y el Parque Olaya alcanzaron el límite de aforo.

Actualización puntos de albergue en Pereira, Risaralda - crédito @Alcaldiapereira / X
Actualización puntos de albergue en Pereira, Risaralda - crédito @Alcaldiapereira / X

Dosquebradas también restringe la movilidad

El municipio de Dosquebradas, vecino de Pereira, implementó medidas similares. Según el Decreto 312 del 11 de agosto de 2026, la restricción de vehículos particulares rige del miércoles 12 al viernes 14 de agosto, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. La medida busca descongestionar las vías principales y agilizar el desplazamiento de maquinaria pesada, ambulancias y equipos de emergencia.

El secretario de Tránsito de Dosquebradas, Yeison Palacio, explicó que la congestión vehicular ha afectado el tiempo de respuesta de los organismos de socorro. “Tenemos gran cantidad de puntos que requieren atención especial y hemos observado que los organismos de socorro están tardando más de lo normal para llegar a las labores de rescate y a otras situaciones de emergencia”, afirmó Palacio.

Durante la vigencia del Día sin Carro en Dosquebradas, el transporte público y las motocicletas quedan habilitados como opciones de movilidad para la población.

Congestión y puntos críticos en Pereira

La emergencia provocó que cientos de habitantes se desplacen a pie y en vehículos, generando congestión en zonas de alto riesgo como la calle 17, calle 14 y calle 21 de Pereira. Las autoridades identificaron que esa situación entorpece la movilización de los equipos operativos y puede incrementar el riesgo de nuevos accidentes.

El terremoto dejó vías cerradas y accesos restringidos en Pereira por daños estructurales y acumulación de escombros, según informó la administración municipal - crédito Reuters
El terremoto dejó vías cerradas y accesos restringidos en Pereira por daños estructurales y acumulación de escombros, según informó la administración municipal - crédito Reuters

El secretario Palacio advirtió que algunos incidentes viales ocasionaron bloqueos adicionales, complicando la circulación de ambulancias y maquinaria. “Ya hemos tenido que atender varios accidentes de tránsito que terminan generando mayor congestión. En este momento, cuando todavía continúan las labores de búsqueda y atención de emergencias, una vía bloqueada puede perjudicar seriamente el trabajo que realizan los organismos de socorro”, puntualizó.

Vigencia y controles de la medida

Las restricciones en Pereira se mantendrán activa hasta el lunes, mientras las autoridades monitorean la evolución de la situación y deciden si es necesario extender la medida. Los agentes de tránsito están encargados de los controles en puntos estratégicos y el incumplimiento podrá ser sancionado conforme a la normatividad vigente.

En Dosquebradas, la restricción culminará el viernes, pero puede modificarse en función de las necesidades operativas. Tanto en Pereira como en Dosquebradas, las autoridades insisten en la importancia de reducir desplazamientos no esenciales y ceder el paso a los vehículos de emergencia y maquinaria pesada para avanzar en la atención y recuperación de las zonas afectadas.

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