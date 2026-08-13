El terremoto en Colombia provocaría el aplazamiento de la Liga BetPlay 2026: un equipo hizo la solicitud

La Liga BetPlay entró en polémica por reanudarse en medio de la tragedia por el terremoto en Chocó - crédito AFP

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La Liga BetPlay se detuvo durante cuatro días por el terremoto de la mañana del 10 de agosto de 2026 en Chocó, que dejó más de 200 muertos en lugares como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira. Cientos de familias también resultaron damnificadas y se reportaron pérdidas materiales por millones de pesos.

Por eso apareció una petición ante la Dimayor para aplazar por completo el fútbol colombiano: un sector de la afición no se mostró conforme con retomar la competencia el 14 de agosto, en la quinta jornada, que no contará con tres compromisos porque los estadios no están habilitados por los daños del sismo.

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Quedaba por saber cuál era la postura de la entidad ante esa solicitud, bajo el riesgo de que se afectara toda la temporada y las clasificaciones a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. Los cupos se definen por los campeones del año y por la tabla de la reclasificación anual.

“Debíamos aplazar la liga de manera indefinida”

Con tres estadios inhabilitados por daños y un país golpeado por la tragedia, el fútbol colombiano volverá el 14 de agosto con la Liga y Copa BetPlay, aunque en medio de un ambiente de pocos ánimos por la cantidad de fallecidos y familias que lo perdieron todo, cuyos clubes ayudan de muchas maneras.

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Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, reveló que le solicitó a la Dimayor que se detuviera la Liga BetPlay hasta nuevo aviso, con el objetivo de poner todas las fuerzas en ayudar a los damnificados por el terremoto y esperar a que la situación vuelva a la normalidad en el país.

El fútbol colombiano volverá a la normalidad el 14 de agosto, pero bajo preocupación por la situación de algunas ciudades - crédito Colprensa

Durante una charla con el programa Zona Libre de Humo, el directivo mencionó que el miedo por el sismo del 7,4 grados el 10 de agosto lo hizo pensar sobre si era necesario que el fútbol colombiano retomara tan pronto y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan en las ciudades afectadas.

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“Yo le dije al presidente de la Dimayor que debíamos aplazar la liga de manera indefinida, debemos entender que lo que pasó fue un terremoto, es un evento que pega duro”, dijo Pimentel, además de que “a mí me cogió el terremoto en un piso 20 con mi hijo en brazos y eso me dio muy duro, por eso hablé con la Dimayor para suspender la Liga”.

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

Solo en dos ocasiones la Liga BetPlay se detuvo por largo tiempo: la primera fue de marzo a septiembre de 2020 por la pandemia de COVID-19, y la segunda en el segundo semestre de 1989, cuando el asesinato del árbitro Álvaro Ortega provocó que se cancelara el campeonato de ese año y volviera hasta el año siguiente.

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“La cabeza no está en estos momentos en el fútbol”

Jefry Zapata, jugador del Once Caldas, fue uno de los más afectados por el terremoto en el occidente de Colombia, pues aseguró que solo está concentrado en prestarle apoyo a las familias damnificadas por la tragedia.

“Yo la verdad en estos momentos estoy pensando en ayudar. Siento que la cabeza no está en estos momentos en el fútbol, siento que más en ayudar a esas personas que están afectadas, porque hay personas que se quedaron sin hogar”, dijo el atacante a El VBar Caracol.

Once Caldas volverá a jugar hasta el 18 de agosto, cuando visite a Alianza en Valledupar por Copa Colombia - crédito Once Caldas

Zapata apoyó lo dicho por Hernán Darío Gómez, con respecto a no jugar porque la tragedia en Manizales fue dolorosa: “Como lo decía el Profe, nosotros cómo vamos a estar pensando en fútbol si hay personas que están debajo de un escombro, siento que sí deberían dar una espera a que se acomode más la situación”.

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“Yo siento que deberían dar así sea 15 días, porque dejar de entrenar dos, tres, cuatro días sería afectar el acondicionamiento físico con el que venía, siento que sería muy buena la para, para que el equipo vuelva a acomodarse y sacarse tantas cosas de la cabeza”, añadió.