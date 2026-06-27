Federico Gutiérrez denuncia que Venezuela impidió ingreso de Bomberos de Medellín tras el terremoto: “Se trata de la vida de la gente”

El equipo de rescate de Medellín aguardó la autorización de las autoridades venezolanas para iniciar su misión humanitaria. - crédito @FicoGutierrez/X

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, denunció en la noche de este viernes 26 de junio que el grupo de 22 especialistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, enviado para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos en Venezuela, permaneció durante varias horas sin autorización para ingresar al vecino país.

El mandatario calificó la situación como “absurda” y cuestionó tanto la actuación de las autoridades venezolanas como la necesidad de coordinar el ingreso de la misión humanitaria en medio de una emergencia de gran magnitud.

“No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín. Llevan cuatro horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

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El alcalde aseguró que la prioridad debía ser atender a las víctimas del desastre y no retrasar la llegada de los equipos especializados.

“El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los deja ingresar”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que, según indicó, el Gobierno colombiano señalara que el ingreso de la misión debía coordinarse previamente con las autoridades venezolanas.

“Señores, es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”, concluyó el mandatario.

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Federico Gutiérrez denunció la demora en el ingreso del equipo de rescate y pidió priorizar la atención a las víctimas. - crédito @FicoGutierrez/X

Bomberos de Medellín viajaron con un equipo especializado de rescate

La misión enviada por la Alcaldía de Medellín estuvo integrada por 22 especialistas, conformados por 21 bomberos y un ingeniero, todos con amplia experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

De acuerdo con El Tiempo, el grupo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) cuenta con capacidades para desarrollar operaciones de:

Búsqueda y localización electrónica de víctimas.

Rescate en espacios confinados.

Rescate vertical.

Atención prehospitalaria.

Operación de drones.

Respuesta a incidentes con materiales peligrosos.

Estabilización de estructuras.

Corte y penetración de elementos estructurales.

Operaciones nocturnas mediante sistemas de iluminación especializados.

Además, la misión fue preparada con autonomía logística para operar durante siete días, incluyendo alimentación, alojamiento, comunicaciones, generación de energía, potabilización de agua y equipos propios, con el propósito de no representar una carga adicional para las autoridades venezolanas.

Medellín y Antioquia reaccionaron rápidamente ante la emergencia

La decisión de enviar rescatistas respondió a la grave situación humanitaria provocada por los terremotos y también a los fuertes vínculos que existen entre Antioquia y la población venezolana.

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Según registros de la administración distrital conocidos por el medio ya mencionado, en Medellín residen cerca de 243.000 ciudadanos venezolanos, una de las comunidades migrantes más numerosas del país.

Por ello, las autoridades antioqueñas articularon rápidamente sus organismos de socorro para apoyar las labores de rescate.

El primer anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien informó que ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado también partieron hacia Venezuela para sumarse a las operaciones humanitarias.

Horas después, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó el envío del equipo especializado de Medellín.

El grupo está integrado por 21 bomberos y un ingeniero, especializados en búsqueda y rescate de estructuras colapsadas. - crédito @FicoGutierrez/X

Los rescatistas permanecieron varias horas retenidos

Pese a que el grupo viajó desde temprano con el objetivo de comenzar cuanto antes las labores de rescate, el ingreso al territorio venezolano no se produjo de manera inmediata.

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De acuerdo con la denuncia realizada por Gutiérrez, los bomberos permanecieron cerca de cuatro horas en una sala del aeropuerto venezolano mientras esperaban la autorización oficial para ingresar al país.

La situación generó preocupación debido a que, en este tipo de emergencias, las primeras horas son fundamentales para aumentar las probabilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

De acuerdo con El Tiempo, hacia las 11:00 de la noche de este viernes, se confirmó que el grupo de rescatistas finalmente recibió la autorización correspondiente y pudo ingresar a Venezuela para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Venezuela continúa enfrentando una grave emergencia

Venezuela completa su tercer día de emergencia luego de los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que han dejado un panorama de destrucción, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

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Según las cifras más recientes, al menos 920 personas han muerto y más de 3.300 han resultado heridas, mientras continúan las labores para localizar desaparecidos.

Las autoridades venezolanas informaron que más de cien edificios colapsaron y desplegaron miles de funcionarios de seguridad, además de maquinaria pesada para remover los escombros.

Entretanto, cientos de familias permanecen en refugios temporales y continúan buscando información sobre sus seres queridos.

Aunque sus padres sobrevivieron a los terremotos, el edificio Residencias Caribe, donde tenían un apartamento adquirido hacía dos años en La Guaira, colapsó completamente y quedó reducido a escombros - crédito suministrado a Infobae Colombia

La ayuda internacional continúa llegando

Ante la magnitud de la tragedia, varios países han enviado brigadas especializadas de rescate y asistencia humanitaria.

Entre las delegaciones internacionales se encuentran equipos procedentes de Colombia, Estados Unidos, España, México, Chile, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Suiza y Países Bajos, mientras también se espera la llegada de especialistas de Alemania e Italia.

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Las misiones internacionales participan en tareas de búsqueda de sobrevivientes, atención médica, evaluación estructural y apoyo logístico para las zonas más afectadas.