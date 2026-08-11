Barranquilla enviará 45 rescatistas y abrirá centro de acopio por terremoto en Colombia

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Barranquilla activó un plan de apoyo para las regiones afectadas por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia. La Alcaldía anunció el envío de cerca de 45 rescatistas, la disponibilidad de su red hospitalaria y la conformación de un grupo de ingenieros estructurales que podrá desplazarse hacia las zonas donde sea requerido.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, las decisiones fueron tomadas desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en el Centro de Eventos Puerta de Oro. Desde allí, el alcalde Alejandro Char coordina la respuesta distrital con el Gobierno nacional y con mandatarios de las regiones que reportan mayores afectaciones.

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El mandatario aseguró que Barranquilla empezó a organizar su ayuda desde las primeras horas de la emergencia. “Nosotros en Barranquilla, desde temprano en la mañana, instalamos nuestro PMU, está todo nuestro equipo”, manifestó Char, al insistir en que la ciudad está preparada para apoyar a otros territorios.

El alcalde agregó que el Distrito se mantiene atento a los requerimientos de las zonas afectadas. “Estamos listos para colaborar, para apoyar a todas las regiones de Colombia que están sufriendo este trágico día”, dijo.

El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali - crédito MinDefensa

Rescatistas e ingenieros, listos para apoyar la emergencia

El plan incluye el envío de aproximadamente 45 rescatistas, varios de ellos con conocimientos en medicina y enfermería. Estos equipos estarán disponibles para apoyar labores de búsqueda, atención inicial y acompañamiento en los territorios más afectados por el movimiento telúrico.

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Char explicó que, tras comunicarse con el Ministerio del Interior y con alcaldes de algunas ciudades impactadas, se comenzaron a definir las necesidades más urgentes. Una de las solicitudes recibidas fue el apoyo de personal especializado para evaluar el estado de las edificaciones después del sismo.

“También nos han solicitado ingenieros estructurales, personas con conocimiento en los temas sísmicos y hemos dispuesto también un grupo de ingenieros para suplir esta demanda que está requiriendo la nación”, explicó el alcalde.

La ayuda de Barranquilla no se limitará al personal de rescate. El Distrito puso a disposición la red pública de salud operada por MiRed IPS, que cuenta con 600 camas de hospitalización y 132 camas de Unidades de Cuidados Intensivos para una eventual atención de personas heridas.

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El Ministerio de Defensa Nacional indicó que el despliegue refuerza las labores de búsqueda, rescate y recuperación en las zonas más afectadas por el sismo en Colombia - crédito MinDefensa

El PMU permanecerá activo para coordinar la respuesta local frente a las solicitudes que lleguen desde otros departamentos. En ese espacio participan las secretarías distritales de Salud, Gobierno, Control Urbano y Espacio Público, Tránsito y Seguridad, además de la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército y Cuerpo de Bomberos.

La presencia de estas entidades busca ordenar el envío de personal, equipos y recursos, de manera que la ayuda salga hacia los lugares donde sea más urgente. La Alcaldía señaló que continuará en comunicación con autoridades nacionales y territoriales para determinar el destino de los rescatistas, ingenieros y apoyos médicos.

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Centro de acopio recibirá ayudas las 24 horas

Otra medida adoptada fue la habilitación de un centro de acopio permanente en la carrera 43 # 6-120, en el sector de Barranquillita. El punto funcionará las 24 horas para recibir donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto.

En ese lugar se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, artículos para bebés, ropa en buen estado y colchonetas. La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo estará encargada de recibir, clasificar y organizar las ayudas antes de su traslado hacia las poblaciones que las necesiten.

“Tenemos un punto 24 horas abierto en la carrera 43 con calle 6 para recibir lo que hoy se está demandando en Colombia para calmar este dolor tan grande”, manifestó Char.

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Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

El llamado de la Alcaldía es a que los ciudadanos entreguen ayudas útiles y en buen estado, para que puedan ser enviadas rápidamente a las zonas afectadas. La emergencia ha generado una respuesta institucional y solidaria desde diferentes regiones del país, y Barranquilla busca sumarse con personal especializado, capacidad hospitalaria y apoyo humanitario.

Char aseguró que el Distrito seguirá monitoreando los requerimientos que lleguen desde las regiones golpeadas por el sismo. La prioridad será responder a solicitudes concretas, apoyar la atención de familias damnificadas y mantener activa la coordinación mientras avanza la evaluación de daños en el país.