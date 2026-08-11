Terremoto en Antioquia deja casi 700 viviendas afectadas y activa ayudas desde Medellín

IMAGEN DE REFERENCIA: Viviendas afectadas en Antioquia - crédito Dagran Antioquia

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Las afectaciones por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó siguen aumentando en Antioquia. Las autoridades departamentales reportaron que el sismo dejó, hasta el último consolidado, 697 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 centros hospitalarios con daños, principalmente por fisuras y agrietamientos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el balance también incluye 12 personas lesionadas de forma leve y un hombre fallecido en el municipio de Támesis. Los organismos de socorro permanecen en alerta mientras avanzan las verificaciones en los municipios donde se reportaron daños en infraestructura pública, privada y comunitaria.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, indicó que las evaluaciones continúan para determinar la gravedad de las afectaciones y definir las medidas necesarias. El objetivo principal es evitar nuevos riesgos para la población, especialmente en lugares donde puedan permanecer menores de edad, pacientes, adultos mayores o funcionarios públicos.

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- crédito @DagranAntioquia/X

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, entregó detalles del consolidado preliminar. “697 viviendas afectadas por el sismo, 122 instituciones educativas, y alrededor de 19 centros hospitalarios que presentan afectaciones”, señaló. La funcionaria agregó que también hay reportes en iglesias y sedes administrativas.

Evalúan colegios, hospitales y viviendas afectadas

El reporte pone especial atención sobre colegios y centros hospitalarios, dos tipos de infraestructura clave para la respuesta posterior al terremoto. En el caso de las instituciones educativas, las autoridades deberán revisar si las fisuras o agrietamientos representan riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo antes de permitir el retorno a actividades.

La situación de los hospitales también es sensible, porque son espacios necesarios para atender emergencias y, al mismo tiempo, pueden quedar limitados si presentan daños estructurales o fallas en sus instalaciones. Por eso, las inspecciones técnicas serán determinantes para establecer qué sedes pueden seguir funcionando, cuáles requieren reparaciones y cuáles necesitan medidas preventivas.

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Las viviendas afectadas representan el mayor volumen del consolidado. Aunque las autoridades hablaron principalmente de fisuras y agrietamientos, el balance obliga a revisar caso por caso para evitar que familias permanezcan en inmuebles inseguros. Los organismos de gestión del riesgo deberán priorizar zonas con daños visibles y atender reportes ciudadanos.

Además de las afectaciones en Antioquia, más de 20 expertos enviados por la Alcaldía de Medellín se desplazaban hacia Risaralda, donde las labores se concentrarán en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por la emergencia nacional. Ese equipo apoyará revisiones técnicas y tareas relacionadas con la evaluación de daños.

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Tras el sismo, Las autoridades reportaron daños en colegios, hospitales, iglesias y sedes administrativas. También hay 12 heridos y un fallecido en Támesis. EFE/Rolex Dela Pena/Archivo

Medellín habilitó puntos para recibir ayudas

La emergencia también activó una respuesta solidaria en Medellín. La capital antioqueña habilitó dos puntos de recolección de alimentos y elementos de aseo que serán enviados a las ciudades más afectadas por el terremoto.

La medida busca canalizar ayudas humanitarias de manera ordenada y evitar que las donaciones lleguen sin clasificación o sin coordinación. Las autoridades insistieron en la importancia de entregar productos útiles para las familias damnificadas, especialmente alimentos no perecederos y artículos básicos de higiene.

La recolección de ayudas se suma al despliegue institucional que adelantan las autoridades departamentales y municipales. Mientras se consolidan nuevos reportes, los equipos de socorro y gestión del riesgo mantienen vigilancia sobre posibles daños adicionales, réplicas, cierres preventivos y necesidades urgentes en los territorios afectados.

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El balance de Antioquia muestra que, aunque el epicentro estuvo en Chocó, el impacto del movimiento telúrico se extendió a diferentes departamentos. Por ahora, la prioridad es verificar la seguridad de viviendas, colegios, hospitales, iglesias y sedes administrativas, atender a las personas lesionadas y acompañar a las comunidades que reportaron daños.

Las autoridades esperan que las próximas evaluaciones permitan precisar la magnitud real de la emergencia en Antioquia y definir nuevas acciones. Entre tanto, Medellín mantendrá activa la recepción de donaciones y el departamento continuará con el seguimiento a los municipios afectados.