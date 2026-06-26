La colombiana Natalia Fernández sigue atrapada bajo los escombros en Tucacas tras los terremotos en Venezuela: familiares piden reforzar el rescate

La familia de Natalia Fernández Díazgranados solicita el envío urgente de más rescatistas para localizar a la colombiana atrapada en un edificio colapsado en Tucacas, Venezuela - crédito Boris Vergara/EFE y X

La colombiana Natalia Fernández Díazgranados, de 34 años, permanece atrapada bajo los escombros del condominio turístico La Mar, en Tucacas, estado Falcón, tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Sus familiares hacen un llamado urgente a las autoridades y organismos internacionales para reforzar las labores de rescate debido a la delicada condición en la que se encuentra la mujer.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron afectaciones en distintas regiones del país y ocasionaron el colapso de varias estructuras, entre ellas una de las torres del mencionado lugar, donde quedaron varias personas atrapadas.

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Fernández Díazgranados, ingeniera mecánica nacida en Santa Marta, estudió en Barranquilla y actualmente reside en España. Había viajado a Venezuela junto a su esposo, Miguel, y su hija Irene para disfrutar de unas vacaciones.

Natalia Fernández Díazgranados se encontraba de vacaciones en Venezuela cuando una de las torres del condominio La Mar colapsó tras los sismos que sacudieron el país - crédito @PoloDiazG/X

De acuerdo con información entregada por la familia en redes sociales, al momento del derrumbe el esposo y la menor se encontraban fuera del edificio, mientras Natalia permanecía en el primer piso, al parecer en el baño. Ambos sobrevivieron, aunque la niña sufrió lesiones faciales y permanece bajo atención médica.

Familia asegura conocer la ubicación de Natalia

Alicia Peñaranda, prima de la colombiana, aseguró que la familia conoce el punto exacto donde quedó atrapada, pero denunció que la capacidad de respuesta en la zona es insuficiente.

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“Ella está bajo los escombros. Se sabe el punto donde está, pero los grupos de rescatistas no son suficientes porque es una zona alejada. No se ha visto, no se ha escuchado, solo se sabe que estaba dentro, que estaba en el baño, pero no ha habido ningún tipo de contacto con ella”, afirmó.

La urgencia del rescate se incrementa debido a que Natalia recibió un trasplante de riñón hace un año y requiere medicamentos y controles médicos permanentes. “Mi prima es una paciente trasplantada de riñón. Su hermana le donó el órgano y tiene una condición de salud delicada”, explicó Peñaranda.

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Solicitan apoyo internacional

Varias personas inspeccionan los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela - crédito Reuters

Según los familiares, el derrumbe del edificio fue total, lo que ha dificultado las labores de búsqueda y rescate.

“El derrumbe fue del 100%. Cada minuto cuenta en términos médicos, por los medicamentos que ella debe tomar y los tratamientos que debe cumplir”, señaló la prima de la afectada.

La familia informó además que la Cancillería colombiana ya tiene documentado el caso y que funcionarios consulares hacen presencia en el lugar. Sin embargo, insisten en que se requiere un despliegue mayor de equipos especializados.

“Lo que estamos pidiendo es una ayuda masiva de rescatistas profesionales que refuercen la búsqueda porque ella está ahí”, manifestó Peñaranda.

Los allegados hicieron un llamado a las autoridades venezolanas, al Gobierno colombiano y a organismos internacionales para concentrar recursos de manera inmediata en las zonas afectadas.

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“Hay tragedias que pueden resolverse con los días, pero esta no. Toda la fuerza que los Estados y organismos internacionales puedan brindar debe llegar hoy”, concluyó.

La familia también aseguró que, de ser necesario, está dispuesta a desplazarse hasta Tucacas para colaborar en las labores de remoción de escombros, ante la preocupación por la lentitud de la respuesta y la posibilidad de que aún existan otras personas atrapadas en el lugar.

Mientras continúan las operaciones de rescate, los allegados de Natalia mantienen una intensa campaña en redes sociales para visibilizar el caso y solicitar apoyo de organismos especializados que permitan acelerar las tareas de búsqueda en el condominio La Mar.

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La muerte de Argemiro

Argemiro Antolínez, oriundo de Bucaramanga y residente en Venezuela desde hacía entre 12 y 14 años, murió junto a su compañera en el tercer piso del edificio - crédito Redes sociales

El colombiano Argemiro Antolínez murió junto a su pareja en el colapso del edificio donde vivían tras los terremotos que sacudieron el estado Falcón, en Venezuela, y ahora su familia busca ayuda para repatriar el cuerpo a Colombia, donde espera darle sepultura en Bucaramanga, según informó Noticias Caracol.

La emergencia deja hasta ahora 235 fallecidos y más de 4.000 heridos, de acuerdo con el último balance anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En medio de ese escenario, el cuerpo del ciudadano colombiano permanece en la morgue de Tucacas mientras sus allegados intentan adelantar los trámites para su traslado.

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Antolínez Ángel era oriundo de Bucaramanga y residía desde hacía varios años en Venezuela. Los cuerpos de él y de su compañera sentimental fueron hallados entre los escombros por los equipos de rescate que siguen trabajando en las zonas más afectadas.