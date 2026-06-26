Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Bernal explicó por qué lo hecho por Hurtado fue una "irrresponsabilidad" - crédito Colprensa | @historiademelocoton/IG | AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Las críticas contra la presentadora y modelo colombiana Cristina Hurtado por sus declaraciones durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026 llevaron a que la historiadora antioqueña Juliana Bernal reaccionara a lo ocurrido.

La creadora de contenido publicó un video el jueves 25 de junio de 2026 en el que habló de la importancia del continente africano en la historia de Colombia y planteó que era necesario profundizar en los vínculos entre ambas regiones. El debate se reactivó luego de que Hurtado se pronunciara en redes por los comentarios sobre Michel Nkuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, un aficionado congolés que llamó la atención en las tribunas del estadio de Guadalajara al permanecer de pie e inmóvil con el brazo derecho levantado durante los 90 minutos, en una pose que replica la estatua de Patrice Lumumba, figura de la independencia congoleña.

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El episodio se dio tras el partido en el que Colombia venció 1-0 al seleccionado africano, resultado con el que la Tricolor aseguró su clasificación a la siguiente fase.

Declaraciones de la historiadora y creadora de contenido Juliana Bernal - crédito @historiademelocoton/IG

Varios usuarios y comentaristas, entre ellos Hurtado, interpretaron el gesto desde el desconocimiento.

Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, escribió Hurtado en su cuenta de X durante el compromiso.

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Qué le dijo la historiadora a Cristina Hurtado

“A pesar de que las redes están repletas de información de quién es este hombre y por qué hace lo que hace, ella pues tomó la determinación de hacer su propio análisis, que hubiera sido de mucha utilidad para los peregrinos del siglo XVII que perseguían la brujería”, explicó al inicio de su réplica Bernal.

La influencer que comparte contenido relacionado con historia precisó que “nadie está obligado a estudiar la historia de África, de Oriente o de cualquier otra región que no sea Europa (...) Pero la frase ‘la verdad no me interesa’ dicha por una figura pública en un contexto de una polémica que precisamente fue originada por un desconocimiento sobre una cultura africana, es un acto de irresponsabilidad y mucho más que no se le pase por la mente retractarse”, recalcó con vehemencia Bernal.

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Bernal compartió el video el jueves 25 de junio de 2026 - crédito @historiademelocoton/IG

Para la historiadora lo que pasó con Hurtado “puede interpretarse como una falta de apertura para comprender otras realidades y no una realidad precisamente aislada de nuestra historia, porque le debemos mucho a África”.

Bernal hizo hincapié sobre la influencia que puede tener un personaje de renombre como Cristina Hurtado y cómo puede incidir en quienes consumen su contenido en redes sociales.

“Cuando eres una figura pública con millones de seguidores, tus palabras tienen más impacto que las de una persona cualquiera. Si dices que no te interesa la historia de África o de Oriente, algunas personas pueden sentir que estás reforzando una idea muy extendida en Occidente, que esas regiones son irrelevantes o secundarias frente a Europa o América. Y eso tiene un trasfondo histórico”, dijo la creadora de contenido.

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En esa misma línea argumental ella afirmó que “durante mucho tiempo, los sistemas educativos occidentales dedicaron muchísimo espacio a la historia europea que a la africana o asiática; por eso hoy es común que muchas personas conozcan la Revolución Francesa, pero no sepan quién fue Patrice Lumumba o cómo se dio la descolonización africana”, expuso la historiadora.

Para cerrar, Bernal explicó que lo que hizo Hurtado fue “relacionar la brujería con la otredad, lo que existe pero es desconocido, irrelevante o hasta categóricamente perjudicial para lo que consideramos válido”, y por tal motivo ella al final dejó esta reflexión sobre cómo habría actuado la presentadora en otro contexto: “Yo me pregunto: ¿será que Cristina hubiese hecho ese mismo comentario si hubiese sido un francés el de tal performance?"

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La actriz y presentadora colombiana salió a responderle a los internautas que la criticaron por la publicación que compartió a través de X y una story en Instagram durante el encuentro entre Colombia y RD Congo por la segunda fecha de grupos (K) de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se celebró la noche del martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara (Jalisco) - crédito @crisshurtado/IG