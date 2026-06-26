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Consejo de Estado ratifica orden para bajar tarifas de energía en el Caribe

El alto tribunal mantuvo la orden al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg para adoptar medidas que reduzcan las tarifas, pese a reparos por sostenibilidad financiera

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Proceso de pérdida de investidura que llevará a cabo el Consejo de Estado incluye figuras destacadas del Pacto Histórico - crédito Colprensa
Consejo de Estado - crédito Colprensa

El Consejo de Estado ratificó la decisión que ordena al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, tomar las medidas necesarias para reducir las tarifas de energía en la región Caribe. La determinación queda enmarcada en la derogación del llamado régimen tarifario especial, que trasladaba a los usuarios del norte del país gastos de operación y pérdidas asociadas al robo de energía.

La decisión se conoció después de una apelación presentada por MinMinas, la Creg y Air-e, entidades que advertían un posible “riesgo en la sostenibilidad financiera del servicio”. Sin embargo, el alto tribunal consideró que la reducción tarifaria sí puede avanzar si se adoptan medidas técnicas, administrativas y regulatorias orientadas a corregir los factores que encarecen el servicio.

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Por orden del Consejo de Estado se deben nombrar inmediatamente a los 6 comisionados de la Creg - crédito Creg
Por orden del Consejo de Estado se deben nombrar inmediatamente a los 6 comisionados de la Creg - crédito Creg

El documento señala que el Ministerio de Minas y Energía y la Creg deben continuar y culminar las actuaciones administrativas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente, para modificar las fórmulas tarifarias que permitan reducir y establecer un precio justo para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Orden sobre tarifas y medidas técnicas

El Consejo de Estado indicó que la Creg debe procurar medidas inmediatas dentro de sus competencias. Entre ellas, mencionó la modernización de la infraestructura eficiente para proteger la red y garantizar la medición real del consumo de energía.

La decisión también apunta al despliegue de actividades específicas para prevenir la intervención indebida de la infraestructura, el fluido eléctrico o la facturación imprecisa. Con ello, el tribunal busca que las pérdidas del sistema no sigan trasladándose de forma desproporcionada a los usuarios de la región Caribe.

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Otro de los puntos incluidos en la orden es lograr una reducción efectiva y significativa de las pérdidas de energía y que ese resultado se refleje en el factor o componente respectivo de la fórmula tarifaria aplicable. Es decir, el ajuste no solo debe ser administrativo, sino tener efectos reales en la estructura que define lo que pagan los usuarios.

Air-e en Barranquilla | Infobae Colombia
Air-e en Barranquilla | Infobae Colombia

La providencia también pide verificar que los niveles de pérdidas reportados por los operadores correspondan a la realidad y a los factores tarifarios que se están aplicando. Esta revisión será clave para establecer si los cobros reflejan condiciones verificables o si mantienen cargas que deben corregirse.

Debate por sostenibilidad financiera

La apelación de MinMinas, la Creg y Air-e advertía que aplicar la decisión podría afectar la sostenibilidad financiera del servicio. No obstante, el Consejo de Estado respondió que ese riesgo puede enfrentarse con acciones como la modernización de redes, la protección de la infraestructura y la prevención del robo de energía y la manipulación de medidores.

El alto tribunal consideró que esas medidas permiten avanzar hacia una reducción tarifaria sin desconocer la necesidad de garantizar la prestación del servicio. La discusión, por tanto, no se centra solo en bajar el valor de las facturas, sino en corregir los factores que han llevado a que los usuarios del Caribe asuman costos adicionales.

La orden también contempla que la Creg y demás autoridades competentes adopten las medidas necesarias para corregir la desproporcionalidad de la variación tarifaria en la región Caribe frente al promedio nacional. Este punto es central para los usuarios que han reclamado por los altos costos de la energía en esa zona del país.

Los habitantes de la zona se desplazaron hasta el lugar de los hechos - crédito @PasaenBogota / X
Torres de energía - crédito @PasaenBogota / X

Con la ratificación del Consejo de Estado, el Ministerio de Minas y Energía y la Creg deberán continuar las actuaciones para ajustar las fórmulas tarifarias y revisar los componentes asociados a pérdidas, operación e infraestructura.

La decisión representa un nuevo capítulo en el debate por las tarifas de energía en el Caribe, una región donde los usuarios han cuestionado durante años el peso de cargos que, según la orden judicial, deben ser revisados para garantizar un precio más justo y acorde con la realidad del servicio.

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