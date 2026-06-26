Colombia

Conectividad y globalización, los retos en el Ministerio de las TIC que tendrá el Gobierno de Abelardo de la Espriella

En diálogo con Infobae Colombia, Lennart Rodríguez habló sobre lo que espera del Gobierno De la Espriella para mejorar las telecomunicaciones

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El 73,9% de los hogares colombianos cuenta con acceso a internet en 2025, frente al 65,6% registrado el año anterior, según cifras del DANE.
El 73,9% de los hogares colombianos cuenta con acceso a internet, uno de los retos del nuevo gobierno será llegar al 100% - crédito MinTIC

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, se ha comenzado a hablar sobre los retos que tendrá el abogado en las diferentes carteras.

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), organismo encargado de formular, coordinar y ejecutar la política pública en materia de tecnologías de la información, telecomunicaciones y servicios postales, el objetivo principal será promover el acceso, uso y apropiación de las TIC en todos los sectores, reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo económico, social y político del país, algo que no ha sido logrado de manera eficaz por las administraciones anteriores.

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Entre las funciones de la cartera se encuentran el diseño e implementación de políticas para mejorar la conectividad en regiones urbanas y rurales, la promoción de la transformación digital en entidades públicas y privadas, y el impulso del comercio electrónico y la digitalización de las empresas.

Además, el Ministerio de las TIC lidera iniciativas para fortalecer la ciberseguridad nacional, regula el funcionamiento de redes y servicios de telecomunicaciones y vigila el cumplimiento de normativas en el sector.

Políticas públicas permitieron que 3,5 millones de nuevos hogares y 19.500 escuelas rurales accedan a internet, mejorando el acceso a educación digital.
El objetivo principal de la cartera es promover el acceso, uso y apropiación de las TIC en todos los sectores - crédito MinTIC

Los retos que asumirá la administración De la Espriella

Tras el anuncio del inicio del empalme entre el Gobierno Petro y los ministros que serán anunciados por el presidente electo, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en el sector TIC Lennart Rodríguez habló sobre los retos que asumirá la nueva administración en esta área.

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Para el experto, el sector de las telecomunicaciones se perfila como uno de los más críticos, con desafíos urgentes que la nueva administración deberá asumir rápidamente para ser resueltos de manera eficiente.

​El principal objetivo planteado por el analista es ejecutar una reingeniería estratégica orientada a la competitividad global. La meta de este plan es transformar a Colombia en una central de generación y globalización de contenidos de alta calidad, aprovechando la infraestructura tecnológica existente y potenciando la televisión pública para abrir nuevos mercados internacionales mediante la generación de alianzas estratégicas internacionales.

Más de un millón de colombianos certificados en habilidades digitales, como inteligencia artificial y programación, fortalecen las oportunidades de empleo y emprendimiento.
Para el experto, la cartera de las TIC debería ser una de las prioridades para el nuevo presidente - crédito MinTIC

Rodríguez indicó que, para lograr este impacto, el nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en dos frentes simultáneos: ampliar drásticamente los rangos de conectividad en el país y fortalecer el ecosistema audiovisual.

Para el experto, estos desafíos no solo buscan reducir la brecha digital en las regiones, sino también consolidar una industria local capaz de generar valor agregado en la economía digital.

​“De esta manera, la transición regulatoria y operativa exigirá pasar de la simple cobertura a una verdadera política de apropiación tecnológica, donde la infraestructura sirva como plataforma para el desarrollo social y la competitividad empresarial”.

Lennart Rodríguez
Rodríguez habló con Infobae Colombia sobre los retos de la cartera de las TIC para la nueva administración - crédito Suministrada a Infobae

El experto recordó que el ministerio debe fomentar la alfabetización digital y la formación de competencias tecnológicas en los ciudadanos, impulsar la investigación e innovación en tecnología y garantizar la transparencia y el acceso a la información pública a través de plataformas digitales.

De la misma forma, mencionó que se debe apoyar técnicamente procesos clave como la protección de la infraestructura tecnológica en eventos electorales, sin ejercer funciones de auditoría directa sobre los sistemas de voto. Por último, Rodríguez habló sobre lo mínimo que debe garantizar la nueva administración antes de terminar su gestión en 2030.

​“Los grandes retos del nuevo gobierno son ampliar la conectividad del país, pues necesita estar conectado para la convergencia; lograr que la ciudadanía tenga un esquema de apropiación para poder avanzar con esta era digital; el fortalecimiento de la industria audiovisual, el desarrollo de las coproducciones, la generación de alianzas estratégicas internacionales y una adecuada articulación a nivel general”, dijo el experto en el sector TIC Lennart Rodríguez.

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