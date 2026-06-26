El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

El presentador Santiago Vargas confirma su salida de ‘Mañana Express’ y que el programa seguirá con otras personas - crédito @ssantivargas/tiktok

Santiago Vargas cerró oficialmente un capítulo importante de su carrera profesional. A través de un video publicado en sus redes sociales, el presentador confirmó su salida de Mañana Express y se despidió de Canal RCN, empresa en la que trabajó durante casi cuatro años y que, según sus palabras, representó la realización de uno de sus mayores sueños de infancia.

En la grabación, Vargas explicó que decidió pronunciarse personalmente para evitar especulaciones y agradecer tanto al canal como a los televidentes que lo acompañaron durante su paso por la televisión nacional.

“Sí, se acaba Mañana Express. ¡Uy, Dios mío! Decido hacer este video por las personas, por el respeto que le tengo a los televidentes, a la gente que está aquí, a la gente que me sigue y a la gente que llegó gracias a la televisión, a Mañana Express y al canal RCN. Este video sencillamente es para agradecer, para agradecer de verdad a la que fue mi casa durante casi cuatro años, al canal RCN, a Mañana Express, por todo este tiempo, porque yo fui feliz. Fui muy feliz y, de hecho, lo soy. Hoy en día solo siento gratitud y tranquilidad con el trabajo hecho”, empezó diciendo el comunicador.

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El presentador también aclaró que el programa continuará con un nuevo equipo de profesionales y que su salida no obedece a rumores o conflictos internos, sino al cierre de una etapa laboral que, aseguró, recuerda con cariño y satisfacción.

Santiago Vargas se despide de ‘Mañana Express’ y cierra su etapa en Canal RCN - crédito @ssantivargas/IG

“Amigos, para que no hayan especulaciones, ni chisme, ni nada, esta etapa de Mañana Express se acaba, pero continúa otra, con otro grupo de profesionales también maravillosos, a los que Dios y la vida me dio la oportunidad también de conocer de cerquita”, confesó.

Uno de los momentos más emotivos del video llegó cuando Vargas habló del sueño que tenía desde pequeño de aparecer en las pantallas de RCN. El comunicador aseguró que siente que cumplió la meta que se propuso años atrás y que todo lo vivido en el canal fue parte de un proceso necesario para llegar hasta allí.

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“Hoy puedo decir que le cumplí al Santiago, gracias a Dios y a la vida y a mi trabajo y a mi talento, que le cumplí a él. Le cumplí a ese niño que por años soñó con estar en el canal RCN. Soñó con estar en esa pantalla. Y aunque el camino no fue fácil, no ha sido fácil, de verdad, hoy solo siento gratitud”, expresó el presentador.

Vargas destacó además una enseñanza que, según contó, recibió de la presentadora Ana Karina Soto y que marcó su manera de asumir la profesión: dejar que el trabajo hablara por él.

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El sueño de Santiago Vargas en RCN llegó a su cierre - crédito @ssantivargas/IG

“Porque finalmente, siempre, por mí, habló mi trabajo. Y eso es algo que me enseñó una persona que amo con todo mi corazón y es Ana Karina Soto, que tu trabajo siempre hable por ti. Y eso hice. El canal me dio la oportunidad de ser yo en toda mi esencia, de hablar de entretenimiento”, aseguró.

¿Qué viene para Santiago Vargas?

Aunque confirmó su salida de la televisión por ahora, el presentador aseguró que todavía no tiene definido cuál será su próximo proyecto profesional. Entre risas, admitió que no sabe exactamente qué pasará en el futuro inmediato, pero dejó claro que seguirá trabajando y manteniendo el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

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“¿Qué va a pasar conmigo? No tengo ni idea. No sé, por ahora, vivir esto que está pasando y estar tranquilo, seguir trabajando, seguir conectado con ustedes aquí en redes sociales. Entonces, si llega a pasar algo, si hay algún proyecto, ustedes van a ser los primeros en enterarse de mi boca”, indicó.

Pese a la incertidumbre sobre su próximo paso, Vargas manifestó su deseo de regresar a las pantallas en algún momento, pues aseguró que disfruta profundamente el trabajo en televisión y el contacto con el público.