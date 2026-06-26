Colombia

El influenciador petrista Daniel Mendoza arremetió contra Iván Cepeda tras su derrota en las elecciones: “Usted nos escupió en la cara. Nos vendió”

En un video de más de cinco minutos, el creador de contenido y guionista de Matarife expresó su inconformidad con la decisión del excandidato presidencial de reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

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El creador de Matarife aseguró sentirse "muy defraudado" del excandidato y afirmó que aceptar el triunfo de su rival significó una traición para quienes respaldaban el proyecto político - crédito @ElQueLosDELATA/X

El influenciador y creador de contenido Daniel Mendoza publicó un video dirigido al senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, luego de que este reconociera los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que obtuvo más de 12 millones de votos y terminó en el segundo lugar.

En la grabación, de más de cinco minutos, Mendoza aparece visiblemente conmovido y explica que había aplazado durante varios días la decisión de pronunciarse públicamente. Señaló que finalmente lo hizo porque millones de personas que siguen sus redes sociales le estaban preguntando por su posición frente a lo ocurrido durante las elecciones y, especialmente, sobre el desarrollo de la campaña presidencial de Cepeda.

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“Estoy muy defraudado de usted”

Daniel Mendoza dirigió un mensaje a Iván Cepeda para cuestionar su decisión de reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Daniel Mendoza dirigió un mensaje a Iván Cepeda para cuestionar su decisión de reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Al inicio del video, Mendoza explicó que buscó organizar sus ideas para expresar su inconformidad sin dejar de manifestar lo que sentía. Acto seguido dejó claro que su mensaje estaba dirigido exclusivamente al senador.

“Yo, Iván, le quiero decir que estoy muy defraudado de usted. Para mí, usted era un referente. Usted no sabe lo que representaba para mí en el alma, en el corazón, en la cabeza y en la conciencia. Usted representaba la lucha, el tesón, y por eso hice un episodio sobre usted, sobre su lucha y sobre su papá”.

El creador de contenido recordó que durante años respaldó públicamente al hoy senador y afirmó que incluso produjo contenidos audiovisuales relacionados con su trayectoria política y familiar. Sin embargo, aseguró que su percepción cambió después de que Cepeda aceptó el resultado electoral.

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“A mí me duele mucho decir esto, Iván. Muchísimo. Pero la verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Iván, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió. No entiendo cómo fue capaz de hacer eso sabiendo que nos robaron. Durante la campaña tampoco hizo nada por decirle a ese tipo lo que era.”

“No fue capaz de decirle narcotraficante al narcotraficante”

El influenciador sostuvo que él y otros periodistas y creadores de contenido advirtieron durante la campaña sobre la estrategia política, pero afirmó que sus observaciones no fueron atendidas - crédito Prensa Iván Cepeda y captura de pantalla YouTube
El influenciador sostuvo que él y otros periodistas y creadores de contenido advirtieron durante la campaña sobre la estrategia política, pero afirmó que sus observaciones no fueron atendidas - crédito Prensa Iván Cepeda y captura de pantalla YouTube

En otro momento de la grabación, Mendoza sostuvo que distintos periodistas y creadores de contenido realizaron publicaciones e investigaciones contra el entonces candidato rival y afirmó que ese trabajo no fue aprovechado por la campaña presidencial.

“Lo habíamos empelotado todos: Coronell, Bejarano, Guillén, Julián y yo. Yo le hice una serie que antes sirvió. Desde su campaña lo que me dijeron fue que mi lenguaje era muy violento. Usted no fue capaz de decirle narcotraficante al narcotraficante, paramilitar al paramilitar y ladrón al ladrón, claramente”.

Según manifestó, varias personas cercanas al proyecto político expresaron durante la campaña desacuerdos con algunas decisiones estratégicas adoptadas por el equipo del entonces candidato.

“Usted se cerró en la campaña y se lo dijimos. Se lo dijimos Gonzalo, se lo dijimos Julián, se lo dije yo y se lo dijo Iván Gallo. Iván Gallo se lo dijo muy bien dicho. ¿Y usted qué hizo? Llamar a un medio de comunicación para que echaran a un periodista por decir eso”.

“Fue una porquería lo que hizo”

Durante su intervención, Mendoza reveló que, según él, desde la campaña de Cepeda le manifestaron que el lenguaje de sus videos era "muy violento", razón por la cual sus contenidos no fueron utilizados - crédito Pablo R. Seco/EFE
Durante su intervención, Mendoza reveló que, según él, desde la campaña de Cepeda le manifestaron que el lenguaje de sus videos era "muy violento", razón por la cual sus contenidos no fueron utilizados - crédito Pablo R. Seco/EFE

Hacia la parte final de la grabación, el creador de contenido aseguró que muchas personas habían dedicado años al proyecto político que respaldaban y elevó el tono de sus cuestionamientos contra Cepeda.

“Somos muchos los que le hemos empeñado la vida a este proyecto. (...) Fue una porquería lo que hizo usted al aceptar eso. Fue una porquería. Se lo digo de frente y con dolor, porque esto era lo que no esperaba de usted”.

Posteriormente insistió en que su decisión de hacer público el video obedecía a la necesidad de expresar su posición frente a lo sucedido después de las elecciones y aseguró que mantendrá sus posturas pese a las consecuencias que, según dijo, podrían derivarse de ellas.

“A mí no me va a echar nadie. A mí usted no puede llamar a decir que me echen. A mí me van es a matar, o me van a enjaular, me van a hacer un montaje, lo que sea, porque yo no me vuelvo a exiliar. Ahí me quedo, Iván. Esto era lo que le tenía que decir. Y qué pena todos por esto”.

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