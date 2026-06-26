Rodrigo Lara Sánchez habló del “gran reto” que asumirá su hermano en el Ministerio del Interior

El hermano del que será el nuevo ministro del Interior fue la fórmula vicepresidencial de 'Fico' Gutiérrez en 2018 - crédito @Rodrigo_LaraS/X

El 26 de junio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el ministro del Interior durante su mandato será Rodrigo Lara Restrepo, que se sumó a su campaña desde que se anunció la candidatura del abogado.

En redes sociales, el excongresista agradeció la confianza de De la Espriella y anticipó cómo será su trabajo a cargo del Ministerio del Interior a partir del 7 de agosto de 2026.

“Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndoles majestad y autoridad a nuestras instituciones. Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo”, escribió Lara Restrepo en su cuenta de X.

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Rodrigo Lara agradeció al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la confianza y aseguró que trabajará por el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho - crédito Rodrigo Lara/X

Hermano de Lara Restrepo habló de los retos que tendrá su familiar como ministro

Uno de los pronunciamientos más llamativos tras el anuncio del presidente electo fue el de Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva y hermano de Lara Restrepo, que en redes sociales felicitó a su familiar por la designación.

“Felicitaciones por esta merecida designación en el nuevo Gobierno Nacional. Este nombramiento reconoce una destacada trayectoria de servicio al país y, al mismo tiempo, llena de orgullo al Huila, una tierra que hoy tiene una voz en una de las más altas dignidades”.

Además de destacar el reto que asumirá su hermano, Lara Sánchez habló de la oportunidad que tendrá Colombia con el trabajo que ha demostrado puede hacer el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

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“Asumir el Ministerio del Interior representa un gran reto, pero también una oportunidad para liderar con diálogo, compromiso y resultados, especialmente en favor de las regiones que más lo necesitan. Le deseo muchos éxitos en esta nueva responsabilidad”, puntualizó Lara Sánchez.

Lara Sánchez felicitó a su hermano en redes sociales - crédito @Rodrigo_LaraS/X

Así ha sido la carrera política de Rodrigo Lara Restrepo

Rodrigo Lara Restrepo, que nació en Neiva en 1975, es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia que fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1984.

Su formación académica incluye un pregrado de Derecho en la Universidad Externado, estudios en Sciences Po de París y una maestría en la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). También cuenta con especializaciones en derecho minero, petrolero y defensa nacional.

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Lara inició su trayectoria pública como director del Programa de Modernización y Lucha contra la Corrupción en 2006. En 2007 asumió una curul en el Senado, tras la salida de Germán Vargas Lleras, destacándose en debates de control político y legislación sobre seguridad y derechos ciudadanos.

El padre de Rodrigo Lara Restrepo fue ministro de Justicia - crédito Visuales IA

En 2014 regresó al Congreso como representante a la Cámara por Bogotá con Cambio Radical y se consolidó como uno de los congresistas más activos, liderando iniciativas como la Ley de Trasplantes (Ley 1805 de 2016) y normativas sobre educación y protección social. En 2017 asumió la presidencia de la Cámara de Representantes.

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Tras dejar Cambio Radical en 2020, se vinculó brevemente al Nuevo Liberalismo. En 2023, diferencias con los hermanos Galán lo hicieron salir de este partido. Fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, alcanzando el cuarto lugar. Desde entonces, Rodrigo Lara se desempeñó como docente universitario, hasta que en 2025 anunció que se sumaría a la campaña de Abelardo de la Espriella.

El presidente electo Abelardo de la Espriella lo designó como ministro del Interior, reconociendo su experiencia legislativa, capacidad de interlocución y compromiso con la transparencia. En la cartera mencionada, Lara Restrepo será responsable de articular la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los partidos, consolidándose como una de las figuras más influyentes del escenario político colombiano actual.

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