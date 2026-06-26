Jaime Andrés Beltrán, el ‘Bukele colombiano’, sería el ministro de Vivienda del Gobierno De la Espriella

Beltrán es pastor y es llamado el 'Bukele colombiano' - crédito Colprensa

Luego del triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, se filtró un video en el que el presidente electo indicó: “Usted tiene una cara de ministro” al exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

A pesar de que en un principio se pensaba que el pastor, que ha recibido el sobrenombre del “Bukele colombiano”, terminaría en el Ministerio de Defensa, el 26 de junio el medio santandereano Vanguardia informó que Beltrán será anunciado como ministro de Vivienda.

Cabe recordar que Beltrán tuvo un papel clave como gerente de regiones durante la campaña presidencial del abogado, al que acompañó en la mayoría de eventos públicos.

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El exalcalde Jaime Andrés Beltrán acompañó al presidente electo en la mayoría de eventos públicos - crédito @soyjaimeandres/Instagram

De confirmarse la noticia, Jaime Andrés Beltrán será la representación del departamento de Santander en el nuevo Gobierno nacional, que tiene a Rodrigo Lara Restrepo como el único ministro (del Interior) anunciado de manera oficial.

Sobre la cartera de Vivienda, actualmente tiene retos significativos relacionados con el déficit habitacional y la situación crítica que atraviesa el sector de la construcción en Colombia.

El sector inició el año con resultados negativos: entre enero y marzo se registró una caída del 5.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) del área de construcción, mientras que la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó un 8,2%.

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Uno de los principales desafíos para Beltrán será la reactivación de la política de subsidios de vivienda, especialmente tras el estancamiento del programa Mi Casa Ya durante el Gobierno Petro; además, el ministerio tiene bajo su responsabilidad la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado en varias regiones del país.

Beltrán fue destituido de la Alcaldía de Bucaramanga en agosto de 2025 - crédito Colprensa

En campaña, De la Espriella prometió que una de las luchas de la cartera será convencer a los bancos para que regulen un interés del 2% para los créditos de vivienda, lo que fue reafirmado durante su primer discurso como presidente electo.

Al respecto, líderes gremiales han manifestado disposición para colaborar con el nuevo gobierno y consideran que la vivienda puede convertirse en un motor clave para la recuperación económica, la generación de empleo y la ampliación de oportunidades para millones de familias. Según Camacol, la articulación entre el gobierno, el sector privado y demás actores permitirá recuperar el dinamismo de la construcción y fortalecer su aporte al desarrollo económico y social.

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El pastor cayó parado: de ser destituido a convertirse en ministro

El exalcalde fue denunciado por la perdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Consejo de Estado destituyó a Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga por incurrir en doble militancia durante las elecciones de octubre de 2023.

Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa Libres, apoyó a candidatos al Concejo municipal pertenecientes al Partido de La U, lo que representa una violación a la normativa electoral colombiana. El fallo, que fue de carácter definitivo y sin posibilidad de apelación, se basó en pruebas como fotos y videos que demostraron que Beltrán participó en actos de campaña y solicitó abiertamente el voto para aspirantes de agrupaciones distintas a la que lo respaldó oficialmente.

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Antes del anuncio, en diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander ya había declarado nula la elección en primera instancia por el mismo motivo. Ocho meses después, el Consejo de Estado ratificó esa decisión, concluyendo que Beltrán realizó actos inequívocos de apoyo a otros candidatos, incluso cuando su propio partido tenía postulados para el mismo cargo.

“Hoy tengo que despedirme de un edificio y de un cargo, pero las calles de Bucaramanga son mi oficina y mi trabajo ahí no para ni se detendrá”, fue parte del discurso con el que se despidió Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga. En ese momento anticipó que su siguiente trabajo sería por el bienestar de Colombia.

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