Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

Valeria Sandoval contó la angustia que vivió por Alejandra Sandoval durante los terremotos en Venezuela - crédito @valeria.sandovall/tiktok

La creadora de contenido y bailarina colombiana Valeria Sandoval abrió su corazón en redes sociales al revelar la angustia que experimentó mientras intentaba conocer el paradero de su madre, la actriz Alejandra Sandoval, y de su hermana menor, que se encontraban en Venezuela cuando ocurrieron los devastadores terremotos que golpearon al país.

A través de un video publicado en TikTok, la influenciadora relató que durante varios minutos vivió momentos de incertidumbre al no poder comunicarse con su familia y, aunque finalmente confirmó que ambas se encuentran fuera de peligro, confesó que la experiencia fue una de las más difíciles que ha afrontado y aprovechó para hacer un llamado a la solidaridad con los miles de afectados por la emergencia.

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Valeria explicó que, aunque es colombiana, mantiene un vínculo muy cercano con Venezuela porque su madre, la actriz Alejandra Sandoval —recordada por su participación en la exitosa producción Las muñecas de la mafia—, reside allí junto a su hija menor, de diez años.

La creadora de contenido relató que, por una coincidencia poco habitual, horas antes del desastre conocía exactamente el lugar donde estaría su mamá, un detalle que terminó siendo determinante mientras intentaba ubicarla.

Valeria Sandoval contó el angustiante rato que vivió sin saber de Alejandra Sandoval tras los terremotos en Venezuela - crédito @valeriasandoval/Instagram

“Pasé el susto más grande de mi vida junto a todo un país entero, Venezuela. Como ustedes saben, yo no soy venezolana, yo soy colombiana, pero mi mamá y mi hermanita de diez años viven en Venezuela. Por cosas de la vida, porque mi mamá y yo casi nunca nos contamos como las actividades como normales o como algo normal que ella vaya a hacer o que yo vaya a hacer, pero ayer por cosas de la vida, mi mamá me contó a dónde iba a ir, qué iba a hacer, con qué personas iba a estar", empezó contando la bailarina.

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Según explicó, inicialmente desconocía la verdadera dimensión de la tragedia y fue solo cuando comenzó a ver la información que circulaba en redes sociales que comprendió la gravedad de la situación e intentó comunicarse desesperadamente con su familia.

Los mensajes no llegaban, la ubicación en tiempo real de su madre permanecía sin actualizar y ninguna de las personas que la acompañaban respondía las llamadas, situación que aumentó la preocupación de la influenciadora.

“Obviamente, cuando empiezo a ver que esto es muy grave, trato de comunicarme con ella, con las personas que estaban con ella, a nadie le llegan los mensajes. Yo tengo el live location de mi mamá, no se actualizaba hace dos horas, pero afortunadamente estaba en el lugar en el que ella me había dicho que iba a estar. Entonces, entendiendo la actividad que estaban haciendo, que era en un cine, yo dije: ‘No, o sea, tienen que estar ahí, no ha pasado el tiempo del cine’. Nadie me contesta, no logro comunicarme con nadie", explicó Sandoval.

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Valeria Sandoval reveló el detalle que la ayudó a ubicar a su mamá en medio de la emergencia en Venezuela - crédito @valeriasandoval/IG

Ante la falta de información, Valeria recurrió a sus seguidores para intentar conocer qué estaba ocurriendo en la zona donde se encontraba su familia y explicó que decidió publicar una historia en Instagram preguntando específicamente por el centro comercial donde sabía que estaba su mamá, ya que esa respuesta podía darle una idea de lo sucedido.

Finalmente, personas que se encontraban en el lugar comenzaron a responderle y confirmaron que la estructura seguía en pie. Poco después logró contactar a alguien cercano a su madre, lo que le permitió confirmar que ambas estaban a salvo.

“Pongo la historia en Instagram y mucha gente empezó a responderme como: ‘Tranquila, el centro comercial está bien’. Entonces, ahí como que me volvió el alma al cuerpo. Esto fue cuarenta minutos, o sea, nada de tiempo, pero se sintió eterno. Creo que para ayer cualquier persona que tenga familiares, amigos en Venezuela, fue así eterno. Me acuerdo de alguien que podía saber de mi mamá, le escribo por Instagram, esta persona sí tenía señal, se comunica conmigo y como que bueno, ahí me va volviendo el alma al cuerpo. Mi familia afortunadamente está bien", reveló la influenciadora.

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Aunque el desenlace fue positivo para su familia, la bailarina aseguró que el impacto emocional continúa siendo fuerte. Reveló que su madre todavía permanece afectada por lo que vivió durante el terremoto y prefirió no profundizar en los detalles por respeto a una experiencia que considera personal.

El video de Valeria Sandoval sobre su familia en Venezuela terminó en un llamado urgente a ayudar a las víctimas - crédito @valeria.sandovall/tiktok

No obstante, sí manifestó que ha conocido testimonios de personas cercanas a Alejandra Sandoval que perdieron absolutamente todo tras el desastre natural.

“Creo que el susto que vivieron no quiero contar mucho porque al final es una experiencia de mi mamá y pues es de ella, pero lo que ella me cuenta es horrible. O sea, yo nunca he escuchado a mi mamá así. Todavía la siento muy rara y eso que mi mamá afortunadamente está bien. Hay muchas personas que no están bien, conocidos de mi mamá que dicen: ‘Me quedé con esto puesto, ya la casa se me derrumbó, no tengo nada’.”

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Después de compartir su experiencia, Valeria aprovechó el alcance de sus redes sociales para invitar a sus seguidores a apoyar las campañas de ayuda humanitaria que se están organizando para asistir a las víctimas del terremoto.

La influenciadora aseguró que ya compartió varias organizaciones en las que confía y anunció que también buscará amplificar casos particulares de personas que requieren apoyo urgente, especialmente menores de edad.

“Estos son los momentos en los que no importa si tienes familia, si tienes amigos, si eres venezolano, seas de donde seas, debemos ayudar cualquier granito de arena. Somos un millón de personas en el mundo con que cada persona envíe cinco, diez dólares, veinte dólares, va a servir. Esto lo he compartido en mis historias de Instagram y por eso quería hacer un video por TikTok compartiéndoles las tres organizaciones que yo he conseguido que me dan confianza, que han hecho esto antes, para poder hacer donaciones porque hay cosas muy urgentes, insumos médicos, hidratación, ropa, gente que se quedó sin nada", indicó.

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