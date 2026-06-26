Deportes

Antes de duelo Colombia vs. Portugal, el país tendrá dos representantes en la UFC y LFA: así puede ver las peleas

Javier ‘Blair’ Reyes y Francisco Hernández estarán en las carteleras de MMA más importantes del fin de semana

Guardar
Google icon
Colombianos UFC - LFA
Javier Reyes y Francisco Hernández representarán a Colombia en UFC y LFA - crédito UFC/LFA

Gran parte de los fanáticos por los deportes en Colombia están a la expectativa del partido entre la Tricolor y Portugal por la Copa del Mundo, que se disputará el 27 de junio a las 6:30 p. m.

Sin embargo, el fútbol no es el único deporte que tendrá a representantes colombianos en competencia durante el último fin de semana de junio, ya que dos peleadores de artes marciales mixtas (MMA) protagonizarán enfrentamientos de las promotoras más importantes del mundo.

El primero de ellos es Francisco Hernández, que se enfrentará al español Pepe Torres en el evento Legacy Fighting Alliance (LFA) 236, que se llevará a cabo en el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Este combate ha generado gran expectativa en el panorama de las artes marciales mixtas (MMA) latinoamericanas, ya que Hernández, con un récord profesional de cinco victorias y una derrota, es considerado uno de los prospectos más prometedores de la región. Su estilo destaca por un jiu-jitsu muy efectivo y un striking explosivo, especialmente por la potencia de sus ataques con las piernas.

Francisco Hernández - LFA
El colombiano estará en la pelea estelar del evento de LFA del 26 de junio - crédito LFA

Por su parte, Torres llega con un récord de diez victorias y una derrota, y busca una victoria que podría acercarlo a un contrato con la UFC. Para Hernández, este combate representa la oportunidad de consolidarse como figura emergente a nivel internacional y demostrar su evolución frente a un oponente experimentado. Analistas han señalado que el enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad del colombiano para competir al más alto nivel, ya que ambos cuentan con habilidades técnicas y experiencia en circuitos internacionales. El resultado de la pelea podría abrir nuevas puertas para la carrera de Hernández.

PUBLICIDAD

Javier ‘Blair’ Reyes estará en el UFC de Azerbaiyán

UFC 27 de junio
Reyes estará en la cuarta pelea de la cartelera - crédito UFC

El 27 de junio, el colombiano Javier “Blair” Reyes disputará su segunda pelea en la UFC, enfrentando al australiano Kaan Ofli durante el evento UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres en el National Gymnastics Arena de Bakú, Azerbaiyán.

Reyes, con un récord profesional de 23 victorias y cinco derrotas, viene de un contundente triunfo por nocaut técnico en el primer asalto frente a Douglas Silva de Andrade, lo que le ha dado impulso y visibilidad en la organización.

El enfrentamiento ante Ofli, que se celebrará en la cartelera preliminar, ha sido señalado como una prueba de nivel por la experiencia del australiano, que suma 14 victorias y cuatro derrotas, y ha mostrado capacidad tanto para finalizar combates por sumisión como por decisión.

Para Reyes, el combate representa la oportunidad de consolidarse en la división pluma y demostrar su valía frente a un rival curtido en el circuito internacional. El evento podrá verse en Colombia desde las 8:00 a. m. a través de la plataforma Paramount+. Las apuestas favorecen ligeramente al colombiano, que parte como favorito en las predicciones previas al combate que se disputará sobre las 9:00 a. m. (hora de Colombia).

Javier 'Blair' Reyes - UFC
El bogotano tiene un récord de 23 victorias y cinco derrotas - crédito UFC

Antes de la pelea, Reyes habló con El Nuevo Herald sobre lo que representa pelear por Colombia en la promotora más importante del mundo.

“Realmente para mí como atleta es algo muy grande, pero más que todo por ser colombiano. Hoy soy la única cara de Colombia en la UFC y significa mucho venir a representarnos al otro lado del mundo. A pesar de la distancia, toda mi gente está pendiente y esperamos poder darles una buena noticia".

‘Blair’ Reyes elogió a su rival, del que destacó la experiencia que ha tenido durante su carrera, pero anticipó que saldrá con la victoria tras los tres rounds que se disputarán en el octágono.

“Sé que es un rival duro y lo respeto mucho. Mi manera de respetar a los rivales es entrenando al máximo y buscando noquearlos lo más rápido posible. Pero sinceramente, he enfrentado todo tipo de oponentes. Strikers, grapplers, de todo. No siento que tenga algo que no haya visto antes. He vencido a peleadores más fuertes y con más experiencia. Creo que simplemente es repetir la historia”.

Temas Relacionados

Javier ReyesFrancisco HernándezUFCLFAMMAColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Los “Leones de Teranga” hicieron la tarea de ganar y por un amplio marcador para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras los asiáticos se despidieron sin triunfos en el grupo I

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

“Les Bleus” barrieron por 4-1 a unos “Vikingos Rojos” que presentaron nómina mixta, con el extremo del Paris Saint-Germain metiéndose en la conversación de máximos anotadores del campeonato

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

La Tricolor prepara vigilancias y respaldos para no quedar mano a mano, con Camilo Vargas atento a los balones largos y con Jefferson Lerma como soporte, mientras Portugal acelera con sus extremos

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

Técnico de Portugal reveló que lleva tres meses preparando el partido ante la Selección Colombia: este es el plan

Roberto Martínez habló sobre la importancia del compromiso contra la Tricolor en Miami, el cual definirá al líder del grupo K del Mundial 2026

Técnico de Portugal reveló que lleva tres meses preparando el partido ante la Selección Colombia: este es el plan

Así analiza la prensa portuguesa a la selección Colombia previo al partido del Mundial 2026: “Infunden temor”

El juego entre el cuadro “Cafetero” y los “Lusos” definirá el liderato del grupo K en el estadio de Miami, por lo que la prensa portuguesa detalló el perfil del equipo de Néstor Lorenzo desde el aspecto táctico

Así analiza la prensa portuguesa a la selección Colombia previo al partido del Mundial 2026: “Infunden temor”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

ENTRETENIMIENTO

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

El humorista Lokillo Flórez no volverá al ‘freestyle’ y contó qué pasará con esa faceta de su vida

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Deportes

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

Técnico de Portugal reveló que lleva tres meses preparando el partido ante la Selección Colombia: este es el plan

Así analiza la prensa portuguesa a la selección Colombia previo al partido del Mundial 2026: “Infunden temor”