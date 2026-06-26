“Disfruto esa cara de fracaso”: el mensaje de Jota Pe Hernández tras reunión de Gustavo Petro con Iván Cepeda

Gustavo Petro afirmó que está listo para el empalme con Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y Congreso Visible

El senador Jota Pe Hernández publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido contra el presidente Gustavo Petro, tras confirmarse que el mandatario, tras su salida de la Casa de Nariño, asumirá el liderazgo de la oposición durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El congresista reaccionó a la divulgación de un video en el que el saliente jefe de Estado, en compañía del excandidato presidencial Iván Cepeda, confirmó que ya “está listo” para un eventual empalme con el Gobierno De la Espriella.

La actitud de Petro y sus expresiones fueron tomadas por Hernández como un reflejo de “su derrota”.

Jota Pe Hernández comentó que la expresión de Gustavo Petro era de "derrota" - crédito @JotaPeHernandez/X

“Disfruto esa cara de fracaso, de derrotado, cara de alguien que se creía invencible, dueño único del poder. VAN PA’ AFUERA (sic)”, escribió el senador, que además aseguró que “lo mejor de todo es que se les viene una investigación profunda, pagarán y ojalá sea pronto por todo el daño causado”.

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La crítica se contextualizó en la reunión sostenida en la mañana del viernes, 26 de junio de 2026, entre Gustavo Petro y Cepeda en la Casa de Nariño, donde se definió que el actual presidente liderará la oposición al nuevo gobierno.

Petro afirmó que su grupo ”está listo" para el empalme y llamó a sus seguidores a mantener la organización para defender las reformas sociales alcanzadas durante su administración. “El pueblo será la oposición”, declaró el mandatario.

Por su parte, Iván Cepeda asumirá la vocería institucional del progresismo en el Congreso en aras de que el proyecto político de izquierda mantenga su cohesión y representación para asegurar un papel protagónico desde la oposición. Pese a que Cepeda confirmó que Petro liderará la oposición, no entregó detalles sobre la estrategia que adoptará el mandatario.

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Reunión de Gustavo Petro e Iván Cepeda ´para definir el liderazgo de la oposición en el Gobierno De la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

Gustavo Petro le mandó un mensaje a Abelardo de la Espriella

El presidente saliente también anunció que, pese a que está preparado para iniciar la transición de gobierno con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, no se ha desarrollado una conversación directa.

“Nosotros estamos listos (…) Esperamos a que vengan y se queden”, sostuvo Petro ante la prensa, y especificó que la Casa de Nariño ya está disponible para el traspaso de mando.

De la misma manera, reconoció el triunfo de De la Espriella y afirmó: “Abelardo debe venir aquí a recibir este Gobierno y felicitaciones, porque la supo hacer”.

Petro también se refirió a la designación de Rodrigo Lara Restrepo como próximo ministro del Interior, y expresó su expectativa porque busque un acuerdo nacional en la nueva administración. El cambio de gobierno marcará el inicio del mandato de De la Espriella el 7 de agosto de 2026.

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Petro criticó a De la Espriella por su apoyo a Israel

Por su parte, la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de restablecer relaciones diplomáticas con Israel fue blanco de críticas por parte de Gustavo Petro.

En su cuenta de X escribió que “aceptar un genocidio lleva a que se repita”, en alusión a las acusaciones internacionales sobre crímenes cometidos durante el conflicto en Gaza y que la ruptura de relaciones, en mayo de 2024, respondió a esos hechos, según el saliente presidente.

Gideon Sa'ar destacó el compromiso de Abelardo de la Espriella para fortalecer la alianza entre Colombia e Israel - crédito @gidonsaar/X

El pronunciamiento de Petro se produjo tras el anuncio de De la Espriella y el canciller israelí Gideon Sa’ar, de su intención de reconstruir y fortalecer los vínculos bilaterales entre Colombia e Israel. El presidente electo reiteró que durante su administración impulsará una relación cercana, calificando a Israel como “un amigo leal y un aliado firme”.

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Mientras tanto, Abelardo de la Espriella escribió en sus redes sociales: “Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones. ¡Firme por la patria! (A.D.L.E)“.