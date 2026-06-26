Experto anticipó qué se debe esperar de la oposición Petro-Cepeda durante el mandato de De la Espriella

Cepeda y Petro se reunieron para hablar sobre cómo será la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA

El 26 de junio se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el candidato que ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 21 de junio, Iván Cepeda.

Tras la reunión, Cepeda afirmó que Gustavo Petro encabezará la oposición durante el mandato de Abelardo de la Espriella, que comenzará el 7 de agosto de 2026.

“El empalme indica que debe venir, pero si no quiere, no hay problema, esta no es mi casa”, declaró Petro ante los medios sobre el trabajo que hará para entregar las cuentas de su administración al nuevo gobierno.

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Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, opinó sobre lo que considera que debe esperar el país sobre la oposición en los próximos cuatro años.

Reunión de Gustavo Petro e Iván Cepeda ´para definir el liderazgo de la oposición en el Gobierno De la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

Para el docente, lo primero que debe hacerse es separar el rol que tendrá Iván Cepeda desde el Congreso, de la opinión que entregará Gustavo Petro como expresidente.

“Uno esperaría que el líder natural de la oposición sea Iván Cepeda, que, habiendo sacado una votación tan grande, lidere la bancada. Él va a ser el líder visible”, mencionó Garzón, que anticipó que no cree que ese sea el lineamiento del Pacto Histórico, puesto que relegar a Gustavo Petro a un plano secundario no va a ser tarea fácil.

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“Es difícil anticipar exactamente cuál será el rol que ocupará Petro por la personalidad del presidente, pero yo diría que será un tipo muy vocal, será un tipo muy visible y que va a estar muy al corriente del debate público nacional. Yo no veo a Petro fuera de ese escenario. Petro no se va a quedar callado frente a esos cuestionamientos que vayan surgiendo”.

El experto indicó que no espera que exista una relación amigable entre la nueva administración y la oposición - crédito Visuales IA

Para el docente, una presencia constante de Petro como figura de oposición puede terminar en disputas entre la izquierda y provocar que De la Espriella tenga mayor margen de gobernabilidad.

“Todos los partidos que apoyaron en campaña van a ser fundamentales. Con los partidos de la política tradicional se va a acomodar a las circunstancias. Eso le va a permitir tener cierto margen de maniobra; sin embargo, como es política, eso dependerá también de la representación que esos partidos logren en el gobierno”.

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El experto anticipó que, sin tener un apoyo claro en un principio, es posible que Abelardo de la Espriella pueda tener un gran apoyo dependiendo de las alianzas que se puedan formar.

“Abelardo tiene más un movimiento político, que no es un partido organizado con bases, pero que puede aglutinar en torno a él, a su proyecto y a sus propuestas un apoyo importante también”.

Garzón afirmó que no cree que Gustavo Petro se mantenga alejado de la política, como lo ha asegurado en varios discursos - crédito Reuters

Al hablar de las diferencias entre la oposición y la administración De la Espriella, Garzón mencionó que no debería ser extraño que partidos que estuvieron cerca del Gobierno Petro terminen trabajando de la mano con la nueva administración.

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“Oportunidades de diálogo y consenso entre las partes siempre va a haber; sin embargo, con el Pacto Histórico va a ser difícil. Va a haber algunos sectores de los verdes y de los partidos tradicionales, que estuvieron más cercanos a Petro, que al final van a terminar transando con el gobierno de De la Espriella”.

Por último, Juan Nicolás Garzón habló de la importancia que tendrá Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior para hacer que las diferencias entre gobierno y oposición sean cada vez más debatibles.

“Con el Pacto Histórico yo lo veo complicado. Un acuerdo nacional lo veo muy difícil, muy lejano. Puede que saquen algunas cosas adelante, depende también del rol del ministro del Interior ya anunciado, pero encontrar una alineación de las fuerzas, especialmente con Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella, es algo que veo totalmente lejano”.

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