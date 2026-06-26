Colombia

“Hágale, hágale, neutralizamos, pero luego se aumenta”: ministro de Defensa reveló la presión diaria de la guerra contra grupos criminales

El jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, reconoció que la situación de orden público en Colombia es compleja y que hubo debilidades en las estrategias que se implementaron para enfrentar a los grupos armados

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Ministro de Defensa anunció que votará en el colegio Calasanz en el barrio la Esmeralda en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa aseguró que solucionar la situación de orden público en Colombia requiere de una mirada integral - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa del Gobierno del presidente Gustavo Petro estuvo ocupado únicamente por dos personas: Iván Velásquez Gómez y Pedro Arnulfo Sánchez, que llegó al cargo en marzo de 2025. Desde entonces, estuvo al frente de varias operaciones militares que se ejecutaron en contra de los grupos armados que operan en el país.

En diálogo con la presentadora Eva Rey, en el programa de entrevistas Me Vale, el jefe saliente de la cartera calificó su gestión en la administración de la seguridad y la defensa de Colombia durante más de un año. De acuerdo con el ministro, su trabajo fue adecuado, pero hicieron falta mejores resultados en materia de neutralización de las amenazas.

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Quedé con la conciencia tranquila y dije 10. Pero en lo que yo esperaba lograr afectando la amenaza, un seis, un siete”, precisó el funcionario en la entrevista.

Imagen de referencia. Al menos 70 aspirantes mujeres al Ejército Nacional en Popayán denunciaron prácticas médicas sin consentimiento durante exámenes de ingreso - crédito Ejército Nacional
El ministro de Defensa aseguró que han muerto 400 militares y policías a manos de la violencia en Colombia y en el ejercicio de sus funciones - crédito Ejército Nacional

Según explicó, se logró la reducción de la tasa de homicidios en 12 de los 32 departamentos que tiene Colombia, como por ejemplo en Antioquia, donde la disminución fue del 19%, o en Santander, donde la tasa de homicidios ahora está en un 8,4%, y en Nariño, donde la reducción fue del 30%. También se documentó una baja en los homicidios en Putumayo y Arauca.

En consecuencia, consideró que su calificación no debería ser la mejor, porque los resultados positivos no se extendieron a todo el territorio nacional. “Cuando digo seis o siete es porque me hubiera encantado que hubiera sido en todo el país y no solamente en esos 12 departamentos“, explicó.

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Reconoció que el trabajo de intentar reducir la criminalidad y neutralizar a los actores armados en todo el país es sumamente complejo. De acuerdo con su pronunciamiento, mientras las autoridades lograban obtener resultados en algunas zonas donde delinquen las organizaciones criminales, en otras se evidenciaba una desmejoría de la situación.

El ministro de Defensa aeguró que cada 20 horas se reporta un combate en Colombia con algún grupo armado - crédito Jair Coll/Reuters
El ministro de Defensa aeguró que cada 20 horas se reporta un combate en Colombia con algún grupo armado - crédito Jair Coll/Reuters

“Es muy complejo. O sea, todos los días: hágale, hágale, hágale. Listo, neutralizamos este, etcétera, pero luego se aumenta aquí, se aumenta aquí”, precisó.

El ministro aseguró que la problemática de orden público en Colombia es seria. Cada 20 horas hay un reporte sobre combates con grupos criminales y, aunque en los últimos cuatro años las autoridades han podido neutralizar a 16.000 integrantes de las estructuras armadas, las bajas en la fuerza pública persisten.

Hemos perdido 400 militares y policías que nos han asesinado y 1.600 más heridos. Ellos no estaban jugando fútbol en un parque infantil, estaban operando, estaban combatiendo. Y entonces uno dice: ‘Oiga, pero si hemos neutralizado tantos, ¿por qué no se ha solucionado el problema?’”, cuestionó.

A su juicio, el problema recae en que los grupos armados no están operando bajo un interés político o religioso. Su interés es netamente económico y, por eso, recurren a la criminalidad. Desde su perspectiva, la solución a esta situación debe ser integral y no debe incluir únicamente el uso de las armas, por lo cual, desde el Gobierno Petro se intentó adelantar varias negociaciones de paz; solo algunas de ellas han surtido cierto efecto positivo.

El Gobierno nacional no tiene pacto un cese al fuego con ningún grupo armado - crédito Ejército Nacional/Europa Press
El Gobierno nacional no tiene pacto un cese al fuego con ningún grupo armado - crédito Ejército Nacional/Europa Press

"Hemos sido contundentes, pero se ha manejado también otra línea, que es la desmovilización, y ya se entregaron 99 integrantes de un grupo criminal. Y hay la apertura a que lleguen más. Entregaron 105 armas", detalló.

Pese a ello, los resultados que quería lograr en materia de seguridad no se han materializado. “No ha alcanzado lo que uno esperaba”, reconoció. La política implementada ha funcionado “en unas cosas”, pero en otras ha presentado “muchísimas debilidades”. Mencionó, por ejemplo, el crecimiento que tuvieron algunos grupos armados durante los ceses al fuego que se pactaron en aras de adelantar las conversaciones de paz.

El señor presidente cambió la decisión y en este momento, desde hace más de un año y medio, no hay cese al fuego con ningún grupo. Y con otros, como el Clan del Golfo, desde hace tres años”, dijo.

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