Colombia

Operativo militar contra el ELN en Saravena, Arauca, dejó dos muertos, seis capturados y un menor de edad rescatado

Tanto el material de guerra decomisado como el menor de edad fueron dejados a disposición de las autoridades

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Soldados de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional decomisaron armas y material logístico tras la operación en Saravena, Arauca - crédito suministrado a Infobae
Soldados de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional decomisaron armas y material logístico tras la operación en Saravena, Arauca - crédito suministrado a Infobae

Uniformados de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional desarrollaron un operativo en la vereda Alto San Joaquín, municipio de Saravena, Arauca, que dejó como saldo dos integrantes del ELN muertos, seis capturados y la recuperación de un menor de edad.

Las acciones se dirigieron contra miembros de la comisión Ernesto Che Guevara, del frente Domingo Laín Sáenz, adscritos al grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional.

Según información que suministraron los voceros del Ejército Nacional, durante el combate se incautaron cinco armas largas, tres armas cortas, 908 cartuchos de diversos calibres, 23 proveedores y material de intendencia e inteligencia.

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Este fue el material de guerra incautado tras el operativo - crédito suministrada a Infobae
Este fue el material de guerra incautado tras el operativo - crédito suministrada a Infobae

En cuanto al menor de edad rescatado, se conoció que fue puesto bajo protección de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Los integrantes de la comisión guerrillera intervenida serían responsables de acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena, y habrían ejecutado atentados antes y durante los recientes comicios electorales para alterar el orden público, según conocimiento de inteligencia militar.

Las operaciones continuarán en la región para debilitar las capacidades criminales del ELN en la región, con apego a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, aunque en defensa primordial de la población civil cercana a estos focos de violencia, en los que también hay injerencia armada de las Farc.

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Cayó alias La Churca, colaboradora del ELN en Saravena

A principios de junio de 2026, las autoridades capturaron en Saravena, Arauca, a alias Francisca o La Churca, presunta integrante del ELN con más de doce años de trayectoria criminal. Según información oficial, la detenida habría desempeñado funciones logísticas y de coordinación para la ejecución de acciones terroristas en Arauca, Boyacá y Casanare.

La operación, desarrollada por la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió la aprehensión por orden judicial en el sector de la invasión La Unión, en el municipio de Saravena.

Captura de alias La Churca,. figura clave del despliegue criminal del ELN en Saravena- crédito Ejército Nacional
Captura de alias La Churca,. figura clave del despliegue criminal del ELN en Saravena- crédito Ejército Nacional

Alias Francisca está señalada de participar en el atentado del 8 de noviembre de 2025 contra el Batallón Simón Bolívar en Tunja, donde fueron utilizados 24 cilindros bomba y se reportaron dos personas heridas.

La mujer capturada también coordinaba movimientos y logística para el grupo armado ilegal, como el ocultamiento de artefactos explosivos en zonas rurales del departamento de Arauca.

En esa misma semana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) facilitó la liberación de dos personas que permanecían en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN durante una misión humanitaria realizada en zona rural del departamento.

La operación, que se desarrolló sin incidentes, contó con la participación de delegados de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, y permitió que las personas liberadas se reencontraran con sus familiares tras ser trasladadas en un vehículo del Cicr.

Ofensiva guerrillera contra policías en Saravena

Días atrás, las autoridades reportaron una ofensiva con explosivos por parte de una estructura de las Farc en la vereda El Pescado, jurisdicción de Saravena, Arauca, que cobró la vida de cuatro miembros de la Policía Nacional.

Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional
El ataque contra los policías fue cometido en Saravena, Arauca - crédito Policía Nacional

Entre las víctimas se encontraron el subintendente Libardo Fabio Chacón Delgado y los patrulleros José Darío Acuña Suárez, Yan Carlos Alviz Armenta y Alejandro David Maestre Álvarez.

Durante el atentado, el patrullero José Luis Novoa Ariza resultó herido y aún permanece bajo atención médica en un centro asistencial de la zona. Según testigos, la patrulla fue atacada primero con explosivos y posteriormente se registró un intercambio de disparos.

Las autoridades señalan a integrantes de las Farc como responsables del ataque, calificado como acto terrorista por la Policía Nacional.

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