El humorista Lokillo Flórez no volverá al ‘freestyle’ y contó qué pasará con esa faceta de su vida

Lokillo Flórez frenó la ilusión del regreso y aclaró que no volverá por ahora a las competencias de freestyle - crédito @lokillotiktok/tiktok

El humorista, actor y trovador Lokillo Flórez volvió a pronunciarse sobre una de las preguntas que con mayor frecuencia recibe de sus seguidores: su posible regreso a las competencias de freestyle.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista paisa aclaró que, aunque continúa sintiendo un profundo cariño por esa disciplina y seguirá participando en exhibiciones cuando tenga la oportunidad, por ahora no contempla volver al circuito competitivo.

Durante los últimos meses, varios aficionados habían especulado con un eventual regreso del comediante después de verlo compartir escenario con el freestyler Valles-T en una exhibición. Ese momento despertó la ilusión de quienes esperaban verlo nuevamente disputando títulos, especialmente en competencias internacionales.

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Sin embargo, Lokillo decidió poner fin a los rumores y explicó que aquella presentación no significó un cambio en la decisión que tomó cuando anunció su retiro de las batallas profesionales.

El humorista Lokillo Flórez descarta volver al circuito competitivo de freestyle - crédito @lokilloflorez/Instagram

“Amigos míos, que me siguen por el freestyle y que me escriben todos los días que vuelva y que vuelva y que vuelva al freestyle, créanme que les agradezco tanto interés y tanto cariño y tantos buenos deseos. Y me encantaría, me encantaría volver, pero no es el momento", expresó en primer lugar el humorista.

Seguido a esto, aseguró que entiende el entusiasmo de los seguidores que aún desean verlo enfrentándose a los mejores improvisadores del mundo, pero insistió en que su retiro de las competencias continúa vigente y que cualquier aparición futura estará enfocada únicamente en exhibiciones o presentaciones especiales.

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Según explicó, su reciente participación junto a Valles-T fue interpretada por muchos como el inicio de una nueva etapa dentro del freestyle competitivo, percepción que quiso desmentir públicamente.

“A pesar de que hace poco hice una exhibición junto a Valles-T y la gente lo tomó como mi regreso, no es mi regreso a las competencias. Lo dije desde que me retiré. Cada que tenga la oportunidad de estar en una exhibición o en alguna participación en algún show freestyleando, lo voy a hacer”, aclaró.

La exhibición con Valles-T no cambió nada: Lokillo Flórez dice que su retiro del freestyle competitivo sigue firme - crédito @lokilloflorez/IG

Las declaraciones del humorista también despejaron las dudas sobre una posible convocatoria para representar a Colombia en la próxima edición del Mundial de FMS por equipos, torneo que ha generado expectativa entre los seguidores del freestyle hispano.

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Durante las últimas semanas, numerosos usuarios habían manifestado en redes sociales que una selección conformada por Lokillo, Valles-T y Marithea tendría serias posibilidades de pelear por el campeonato mundial, teniendo en cuenta la trayectoria y el reconocimiento internacional de los tres improvisadores colombianos.

El artista confesó que comparte esa percepción y considera que el equipo habría sido uno de los favoritos para luchar por el título. Sin embargo, dejó claro que no hará parte de ese proyecto, ya que mantiene firme su decisión de permanecer alejado de las competencias oficiales.

“A nivel competitivo, no. Lamento decepcionar a los que se sueñan con una participación mía en el equipo de Colombia en el mundial de FMS por equipos, y creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes, habríamos sido muy opcionados al título mundial en equipo Valles-T, Marithea y Lokillo, pero pues no, no voy a estar”, aseguró Flórez.

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Lokillo se baja del equipo colombiano para FMS - crédito @lokilloflorez/IG

El mensaje también sirvió para tranquilizar a sus seguidores respecto a cualquier anuncio futuro, pues Lokillo aseguró que, si en algún momento reconsidera su decisión y decide regresar al circuito competitivo, será él mismo quien lo comunique públicamente.

Mientras tanto, continuará participando únicamente en eventos de exhibición, espacios en los que puede seguir demostrando sus habilidades para la improvisación sin asumir el ritmo y las exigencias propias del calendario profesional.

“Así que cuando decida volver, se los aviso. Los amo”, puntualizó con el fin de poner fin a las especulaciones que surgieron tras su reciente aparición junto a Valles-T.