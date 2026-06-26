Colombia

Andrea Valdiri envió mensaje de apoyo a los venezolanos por la tragedia que dejaron los recientes terremotos y anunció que les llevará ayudas

La creadora de contenido barranquillera convocó a sus seguidores a donar alimentos, medicamentos y otros insumos, y dijo llevará personalmente lo recolectado a las zonas golpeadas por los sismos

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El mensaje de Andrea Valdiri por Venezuela y la habilitación de un centro de acopio para recibir donaciones - crédito @andreavaldirisos/IG

La tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa despertando muestras de solidaridad dentro y fuera del país.

Luego de conocerse que más de 200 personas han perdido la vida y cerca de 10.000 han sida reportadas como desaparecidas, varias figuras del entretenimiento y las redes sociales comenzaron a utilizar sus plataformas digitales para promover campañas de ayuda dirigidas a las comunidades afectadas.

Entre quienes decidieron pronunciarse estuvo la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, que publicó un emotivo mensaje dirigido al pueblo venezolano y anunció que no solo pondrá sus redes sociales al servicio de la emergencia, sino que además viajará personalmente para entregar ayudas humanitarias.

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La influenciadora explicó que mantiene una cercanía especial con Venezuela debido a que varios integrantes de su equipo de trabajo son originarios de ese país. Por esa razón, aseguró que el dolor de las familias afectadas también la toca de manera personal y que siente la necesidad de aportar desde las posibilidades que tiene como figura pública.

Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para llevar ayudas tras el terremoto y envió mensaje de solidaridad - crédito @andreavaldirisos
Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para llevar ayudas tras el terremoto y envió mensaje de solidaridad - crédito @andreavaldirisos

“Hoy este mensajito es para nuestros hermanos venezolanos, nuestro país vecino. Tengo muchos de mi equipo que son venezolanos y siempre cuentan con mi apoyo. Siento por lo que están pasando y me duele porque veo muchos influencers llorando y diciendo: ‘Dios mío, ¿qué estamos pagando?’. Y mi mensaje más lindo es aferrarnos a Dios y nunca perder la fe", empezó diciendo la barranquillera.

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Ustedes saben que mis redes sociales son suyas. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Algún familiar perdido. Si me dicen: ‘Andre, mira, hay que hacer una donatón’, yo me voy con mi camión de comidas y mi carne, mis cosas, mis ayudas y allá siempre voy a estar para ustedes. Lo único que les puedo decir en mis redes sociales es que dirijan su mirada allá y que la unión hace la fuerza y cualquier cosa que ustedes le ayuden, le donen a ellos, va a ser de gran ayuda, porque esto por lo que están pasando de verdad que me da dolor, dolor en mi alma y que tengan muchísima fuerza, muchísima sabiduría y ánimo, machis”, agregó.

Las palabras de Valdiri se suman a la ola de solidaridad que ha inundado las redes sociales desde que ocurrió la emergencia. Influenciadores, artistas y creadores de contenido han utilizado sus perfiles para compartir información sobre personas desaparecidas, divulgar centros de acopio e invitar a sus seguidores a realizar donaciones para apoyar las labores humanitarias.

Horas después de su primer mensaje, la empresaria publicó una nueva historia en Instagram en la que confirmó que su compromiso irá mucho más allá de las palabras. Allí anunció que la próxima semana viajará hasta Venezuela para entregar personalmente las ayudas recolectadas y convocó a sus seguidores a sumarse a la iniciativa.

Así será la campaña de Andrea Valdiri por Venezuela - crédito @andreavaldirisos/IG
Así será la campaña de Andrea Valdiri por Venezuela - crédito @andreavaldirisos/IG

“Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan. La próxima semana viajaré para llevar mi ayuda y cumplir con este compromiso de servir y tender una mano amiga. Desde mañana estaré recibiendo donaciones de todas las personas que deseen unirse a esta causa, tú también puedes ser parte de esta misión de amor. Dios bendiga y multiplique cada gesto de solidaridad”, escribió la influenciadora junto con el número telefónico y la dirección del centro de acopio habilitado para recibir alimentos, insumos y demás donaciones.

La convocatoria despertó una amplia respuesta entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir la publicación para ampliar el alcance de la campaña.

En su mensaje, Valdiri explicó que cualquier aporte, sin importar su tamaño, puede representar una diferencia para las familias que hoy enfrentan una de las peores emergencias naturales registradas en Venezuela durante las últimas décadas.

La tragedia ha generado una movilización internacional de ayuda humanitaria. Organizaciones de socorro, entidades públicas, fundaciones y personalidades del entretenimiento han promovido diferentes iniciativas para recolectar alimentos no perecederos, medicamentos, agua potable, artículos de aseo y otros elementos básicos destinados a los damnificados.

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