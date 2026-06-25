Colombia

Terremoto en Venezuela: Avianca canceló los vuelos entre Bogotá y Caracas y activó un plan de contingencia

La compañía suspendió cuatro itinerarios previstos para el 24 y 25 de junio de 2026 y dijo que la decisión busca proteger a viajeros y personal en medio de la emergencia

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Avianca activó un plan de protección y flexibilización para pasajeros con reservas desde y hacia Caracas entre el 24 de junio y el 1 de julio - crédito EFE/ Ronald Peña R/Europa Press
Avianca activó un plan de protección y flexibilización para pasajeros con reservas desde y hacia Caracas entre el 24 de junio y el 1 de julio - crédito EFE/ Ronald Peña R/Europa Press

El decreto de emergencia nacional en Venezuela tuvo consecuencias inmediatas en la conectividad aérea regional. Tras los dos terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio de 2026, Avianca suspendió sus vuelos en la ruta Bogotá-Caracas, afectando a cientos de pasajeros con reservas en los próximos días.

La doble sacudida, de magnitudes 7,2 y 7,5, generó el colapso de edificios, cortes de energía y una intensa movilización de los equipos de rescate, especialmente en La Guaira, declarada “zona de desastre” por el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez.

La interrupción del suministro eléctrico y la presencia de personas atrapadas bajo los escombros aumentaron la alarma entre los habitantes locales.

Medidas de Avianca

La aerolínea Avianca informó que la cancelación de vuelos fue una decisión orientada a “garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulaciones y la operación aérea”, tras evaluar los riesgos derivados del movimiento telúrico en Caracas.

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Avianca anunció la cancelación de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá prevista para el 24 y 25 de junio de 2026 tras los terremotos en Venezuela - crédito Avianca
Avianca anunció la cancelación de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá prevista para el 24 y 25 de junio de 2026 tras los terremotos en Venezuela - crédito Avianca

El impacto inmediato de la medida se tradujo en la suspensión de cuatro vuelos entre el 24 y el 25 de junio: AV122, AV123, AV142 y AV143. Además, la compañía puso en marcha un plan de protección especial para todos los viajeros con reservas entre el 24 de junio y el 1 de julio.

Los usuarios afectados pueden optar por tres alternativas: reprogramar su vuelo hasta 15 días después de la fecha original sin penalidad ni recargo tarifario; cambiar la ruta hacia el aeropuerto de Cúcuta (CUC) en Colombia, también sin costo adicional; o solicitar el reembolso íntegro de los trayectos no utilizados, gestión disponible tanto en el portal oficial como en agencias de viaje.

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En respuesta a la pregunta sobre las alternativas de viaje para quienes tenían previsto volar a Caracas, Avianca habilitó la reprogramación sin penalidad, el cambio de ruta gratuito y la devolución total del importe abonado, medidas que buscan mitigar el efecto de la suspensión y facilitar la reorganización de los itinerarios.

Recomendaciones y monitoreo operativo

Avianca enfatizó la importancia de que los pasajeros consulten el estado de sus vuelos antes de desplazarse a los aeropuertos. El monitoreo constante de la situación incluye la evaluación de condiciones en terminales y rutas alternas para determinar el momento más seguro para retomar las operaciones regulares.

La aerolínea permitió cambiar la fecha o la ruta hacia Cúcuta sin penalidad ni costos extra, además del reembolso total de los trayectos no usados - crédito Avianca
La aerolínea permitió cambiar la fecha o la ruta hacia Cúcuta sin penalidad ni costos extra, además del reembolso total de los trayectos no usados - crédito Avianca

La aerolínea mantiene la vigilancia sobre la situación en Venezuela y sus alrededores, actualizando de manera continua la información para los viajeros. La ruta entre Bogotá y Caracas, que representa una de las conexiones con mayor demanda en el país, experimenta así una pausa preventiva para proteger la seguridad colectiva.

Las cancelaciones y reprogramaciones también suponen ajustes logísticos y un posible impacto financiero para la compañía, que busca equilibrar la continuidad del servicio con la protección de sus usuarios.

Avianca recomienda a sus clientes mantenerse atentos a las notificaciones oficiales y consultar siempre los canales digitales para acceder a la información más reciente sobre vuelos y opciones disponibles.

Latam Colombia habilita cambios y reembolsos por sismo en Venezuela

Latam Airlines Colombia comunicó la activación de un plan especial de flexibilidad para los viajeros que pudieran verse perjudicados por la emergencia.

Latam Colombia habilita cambios y reembolsos por sismo en Venezuela: estas son las opciones - crédito LATAM AIRLINES
Latam Colombia habilita cambios y reembolsos por sismo en Venezuela: estas son las opciones - crédito LATAM AIRLINES

Las medidas anunciadas por la aerolínea están enfocadas en quienes tengan vuelos programados entre el 25 de junio y el 1 de julio. Según la información oficial, los pasajeros podrán solicitar cambios en la fecha de su itinerario hasta siete días después del vuelo original, siempre que mantengan la cabina contratada.

Esta alternativa se ofrece sin cargos adicionales, en respuesta a las posibles complicaciones originadas por el movimiento telúrico.

De igual manera, la compañía habilitó la opción de reembolso total del valor de los tiquetes, sin penalización alguna. Esta disposición está dirigida especialmente a quienes decidan cancelar su viaje debido a las condiciones generadas por el sismo.

Latam Airlines Colombia también incluyó la posibilidad de modificar la ruta de viaje, permitiendo que el destino final sea la ciudad de Cúcuta. La empresa precisó que esta opción tampoco implicará costos extra para los pasajeros que la elijan.

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