Así reaccionó la prensa de Escocia tras la derrota ante Brasil en el Mundial 2026: “Regaló la victoria”

Los jugadores de Escocia agradeciendo su apoyo por parte de la fanaticada tras la derrota-crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters TPX IMAGES OF THE DAY

La fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá comienza a cerrarse y, con las grandes favoritas llevándose la victoria, otras selecciones aspiran a hacer las cuentas para alcanzar a entrar como terceros mejores.

Es el caso de la selección de Escocia, que no dio su mejor imagen ante Brasil en el estadio de Miami, el 24 de junio de 2026, tras caer por 3-0 con doblete de Vinicius Jr. y una anotación de Matheus Cunha.

En este contexto, la prensa de Escocia hizo un fuerte análisis del rendimiento colectivo que tuvo el equipo de Steve Clarke, gracias a los errores de sus defensores centrales Scott McKenna y Jack Hendry en los dos primeros goles del equipo de Carlo Ancelotti (pese a que el segundo gol del atacante del Real Madrid fue anulado por el VAR tras considerar que hubo una falta del jugador brasileño sobre Hendry).

PUBLICIDAD

El medio de comunicación más importante de Reino Unido se lamentó por la derrota de los "Tartan Boys" en Miami ante la "Canarinha"-crédito BBC Escocia

De esta forma, la BBC de Escocia ironizó con los errores que cometió la defensa de los “Tartan Boys” (apodo de la selección británica) con una especie de “amabilidad” que el mismo medio describió de la siguiente forma:

“Parafraseando una expresión muy conocida, no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. Escocia no pudo haber sido más amable con Brasil. Pocos en este torneo necesitan ayuda, pero los sudamericanos no necesitaban los regalos que les brindó el equipo de Clarke. A puerta vacía para el primer gol. Un cabezazo libre tras un centro profundo para el segundo. Un despiste en el área que propició el gol anulado. Innumerables errores y ocasiones claras de gol para los hombres de Ancelotti. Lo que más dolerá será la manera en que la débil Escocia fracasó en su búsqueda de la historia”, dijeron.

PUBLICIDAD

Además dentro de sus calificaciones, como era de esperarse, otorgaron a los defensores Scott McKenna (jugador del Dinamo de Zagreb de Croacia) y de Jack Hendry (futbolista del Al-Ettifaq de Arabia Saudita) con las peores calificaciones: 3,6 y 4,9 respectivamente sobre una puntuación de 10 puntos.

Sobre la jugada del error de McKenna en el primer gol brasileño, la BBC describió la jugada de la siguiente forma, y resaltaron que después de la derrota, ahora los dirigidos por el técnico Steve Clarke deberán esperar los resultados finales de la fecha 3 de la fase de grupos para soñar con una clasificación dentro de los mejores terceros de la Copa del Mundo:

PUBLICIDAD

“Scott McKenna, que debutaba como titular en las finales, dudó con el balón y el joven Rayan, del Bournemouth, se lo robó. Este le cedió el balón a Vinicius Jr., y uno de los delanteros más potentes del partido aprovechó el regalo con gusto. Escocia se enfrenta ahora a una tensa espera si logra quedar entre los ocho mejores terceros, ya que busca alcanzar los dieciseisavos de final a pesar de haber derrotado a Haití en la primera jornada", cerraron.

A comparación de la derrota ante Marruecos en la cual el diario británico afirmó que no era el fin del mundo, en esta ocasión si se planteó la pregunta de forma irónica en su portada tras la goleada recibida en el estadio de Miami-crédito Daily Mail

Por su parte, el Daily Mail de Escocia dejó abierto un interrogante en su titular con “¿El fin del mundo?“, haciendo alusión a lo ocurrido en la caída ante Marruecos en Boston, dónde plantearon la metáfora como un escenario hipotético de fracaso de los ”Tartan Boys".

PUBLICIDAD

En referencia al juego, calificaron lo ocurrido como una “catástrofe” hecha por ellos mismos:

“La catástrofe se produjo a los siete minutos cuando Scott McKenna, que había entrado en el equipo en sustitución de Grant Hanley, controló torpemente el balón en el borde de su propia área y permitió a Rayan aprovechar la oportunidad”, comenzaron a decir.

Añadieron también lo ocurrido con el gol de Vinicius Jr. y explicron que la derrota ante la “Canarinha” se debió a los propios errores que cometieron los jugadores escoceces durante el partido:

“El balón le cayó a Vinicius y, tras controlarlo con tranquilidad para regatear a Angus Gunn, la superestrella del Real Madrid marcó a puerta vacía. Fue un momento de absoluta calamidad para Escocia. Hanley había sido el culpable del primer gol de Marruecos, tras 70 segundos en Boston. En esta ocasión, su sustituto fue igualmente culpable. Escocia estaba decidida a ser la artífice de su propia derrota. A los 20 minutos, Scott McTominay perdió el balón fácilmente en el centro del campo y Brasil lanzó un contraataque”.

PUBLICIDAD

Steve Clarke, Lawrence Shankland, Lewis Ferguson y Nathan Patterson con el desconsuelo de la derrota ante Brasil-crédito Paul Childs/REUTERS

Describieron el resultado parcial durante el primer tiempo como un hecho que ratificó que su clasificación dentro de los tres mejores equipos del Mundial 2026 ya no depende de sí mismo:

“Ahora, perdiendo 2-0 y persiguiendo una causa perdida, esto ya era...Desde el punto de vista de Escocia, el objetivo era minimizar los daños al inicio de la segunda parte. En tan solo 45 minutos, habían caído del tercer al sexto puesto en la clasificación de los equipos que quedaron terceros. Su futuro en el Mundial pendía de un hilo”, finalizaron.

Así va el ranking de terceras mejores selecciones en el Mundial 2026