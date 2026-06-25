Colombia

Ejército Nacional halló dos cilindros con explosivos en la Troncal de Occidente: fue rescatado un bus con 41 pasajeros y un tractocamión

La institución reportó que los artefactos estaban en el sector de Paulinas, entre Valdivia y Tarazá, y atribuyó su instalación al frente 36, vinculado a las disidencias de las Farc

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El Ejército Nacional informó el hallazgo de dos cilindros presuntamente con explosivos en el sector de Paulinas, entre Valdivia y Tarazá -crédito Ejército

El Ejército Nacional frustró un intento de ataque con explosivos en la Troncal de Occidente, en el sector de Paulinas, entre Valdivia y Tarazá, una zona clave en el Bajo Cauca antioqueño. La acción impidió una tragedia en una de las vías más transitadas entre Medellín y la Costa Caribe.

Durante la emergencia en la mañana del jueves 25 de junio, un bus con 41 pasajeros y un tractocamión quedaron temporalmente atrapados junto a los explosivos.

Los pasajeros fueron evacuados ilesos y los vehículos asegurados por las autoridades, mientras equipos antiexplosivos realizaron el despeje de la zona y mantuvieron restricciones en la carretera para proteger la movilidad.

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La situación fue provocada por la instalación de dos cilindros cargados con explosivos a un costado de la vía. Según el Brigadier General Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División, los responsables pertenecerían al Frente 36 de las disidencias de las Farc.

El Ejército atribuyó la instalación de los cilindros explosivos al Frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito @corpades/X
El Ejército atribuyó la instalación de los cilindros explosivos al Frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito @corpades/X

Acción coordinada para evitar una tragedia

El general Arias Rojas explicó que, tras detectar la amenaza, tropas de la Décima Primera Brigada acordonaron el área y comenzaron las labores de desactivación controlada. “El grupo criminal había instalado dos cilindros cargados presuntamente con explosivos a un costado de la vía de alta concurrencia”, detalló el comandante militar.

Este operativo permitió rescatar a los ocupantes del autobús y asegurar la tractomula, la cual transportaba líquido inflamable y pudo haber sido utilizada para ampliar el daño del ataque. La intervención de las tropas fue clave para evitar víctimas y prevenir una posible catástrofe vial.

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La acción del Ejército respondió a una alerta temprana y a la información suministrada por la comunidad local. El general Arias Rojas reconoció la importancia de la colaboración ciudadana: “Este contundente resultado contra las disidencias se logró gracias a las denuncias oportunas y la información suministrada por la red de participación ciudadana de la zona”.

En el operativo, las unidades especializadas neutralizaron la amenaza sin reportar heridos ni daños a los vehículos o a la población civil.

El brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas dijo que unidades antiexplosivos de la Décima Primera Brigada acordonaron el área -crédito Ejército

La Troncal de Occidente permanece bajo vigilancia y con restricciones parciales de tránsito mientras los equipos de seguridad verifican que no existan más artefactos y trabajan para restablecer la movilidad completa.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la alerta y la cooperación entre la fuerza pública y la comunidad para enfrentar este tipo de amenazas.

El alto mando militar reiteró que las fuerzas de seguridad “mantendrán el control territorial, garantizarán la tranquilidad y protegerán la infraestructura vial de Antioquia frente a las intenciones delictivas de los grupos armados ilegales”.

Ejército Nacional destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Guaviare: pertenecerían a la Estructura Primera Armando Ríos

La destrucción controlada de explosivos en una zona rural de Calamar, ubicada en el departamento de Guaviare, representó un golpe directo a la logística del grupo armado residual Estructura Primera Armando Ríos, vinculado al Bloque Amazonas y bajo la jefatura de alias Iván Mordisco.

La operación, desarrollada el 14 de junio de 2026, evitó que los artefactos fueran empleados contra habitantes o integrantes de la Fuerza Pública.

El procedimiento tuvo lugar en la vereda Las Juntas, donde tropas especializadas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 33 actuaron junto a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11. Las unidades, con entrenamiento en rastreo y detección de amenazas, localizaron varios dispositivos explosivos improvisados durante una misión enfocada en salvaguardar la seguridad del suroriente del país.

La intervención militar incluyó la eliminación de un contenedor cilíndrico de fabricación casera y tres medios de lanzamiento, elementos que, según la institución, estaban listos para ser utilizados. La acción, de acuerdo con el comunicado oficial, impactó de manera directa en la operatividad del grupo armado y redujo la amenaza sobre la población civil y las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la explicación proporcionada, la detección y destrucción de los explosivos se inscriben en las labores permanentes de las fuerzas militares para frenar el accionar de grupos ilegales en la región. La operación, ejecutada sin que se reportaran enfrentamientos, se centra en prevenir daños y proteger a los habitantes de las áreas rurales afectadas por la presencia de grupos armados.

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