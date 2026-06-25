Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”

Cruce de mensajes entre Marbelle y Adriana Lucía por la victoria de Abelardo De La Espriella - crédito @adrianalucia @marbelle.oficial/ Instagram

La reciente jornada electoral en Colombia no solo dejó cifras y resultados oficiales, sino también una intensa actividad en redes sociales entre figuras del espectáculo.

Tras la confirmación del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, la conversación pública se trasladó a plataformas digitales, donde la cantante Adriana Lucía cuestionó la actitud de los seguidores del ganador y recibió una respuesta directa de Marbelle.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el escrutinio nacional ratificó la precisión del preconteo de votos, resaltando la eficiencia y transparencia del sistema electoral. Más de 9.000 personas participaron en el proceso, distribuidas en casi 3.000 comisiones escrutadoras, y las variaciones entre los resultados preliminares y los definitivos fueron mínimas.

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El balance fue presentado como un precedente positivo para la democracia colombiana, reforzando la confianza en la institucionalidad.

La jornada electoral en Colombia propició debates en redes sociales, donde figuras del espectáculo como Adriana Lucía y Marbelle protagonizaron uno de los intercambios más comentados - crédito Marbelle / Instagram

En ese contexto, la victoria de Abelardo de la Espriella se convirtió en motivo de debate en redes sociales. Adriana Lucía, cantante y figura pública reconocida, publicó un mensaje dirigido a los votantes de derecha en el que expresó su sorpresa ante la efusividad mostrada por los seguidores tras conocerse los resultados. “¿Por qué están tan alebrestados? Deberían estar contentos, relajados, liberados, tranquilos, esperanzados, animados, pero están así con un ‘déjame está’, con hormiguillo”, escribió, sugiriendo que esperaba una reacción más serena y menos confrontativa.

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La publicación de Adriana Lucía generó reacciones inmediatas y fue respondida por Marbelle, quien defendió la actitud de los simpatizantes de De La Espriella. Fiel a su estilo y sin rodeos, la cantante respondió: “Estamos con piquiña en el culo de la FELICIDÁ!!!”, enfatizando el entusiasmo y la satisfacción que, según ella, predomina entre quienes celebran el triunfo electoral.

El intercambio de comentarios entre ambas artistas reflejó la polarización y el tono vibrante con el que se viven los procesos electorales en Colombia, donde figuras del entretenimiento suelen expresar abiertamente sus posturas políticas. La expresión de Marbelle se viralizó y fue replicada por numerosos usuarios, quienes utilizaron la frase para describir el ambiente de euforia que, según ellos, acompaña a la victoria de su candidato.

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Tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, la cantante Adriana Lucía cuestionó la reacción de los simpatizantes y Marbelle respondió de forma contundente, avivando la conversación digital - crédito @Marbelle30/ X

Mientras tanto, la conversación sobre la jornada electoral y las reacciones públicas continúa en redes sociales. El triunfo de Abelardo de la Espriella y la participación de personalidades como Adriana Lucía y Marbelle ponen de manifiesto cómo los debates políticos trascienden los escenarios tradicionales y se trasladan al espacio digital, generando interacción, debate y repercusión social más allá de los resultados oficiales.

Tal como sucedió con Adriana Lucía, quien cuestionó la actitud de los simpatizantes tras la victoria de Abelardo de la Espriella, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco también optó por manifestar su opinión luego de la jornada electoral. Ambas figuras, identificadas con posturas críticas hacia el sector ganador, se sumaron al debate público con mensajes que reflejaron el clima de alta polarización que marcó las elecciones.

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El silencio inicial de Margarita Rosa de Francisco tras los comicios generó expectativa entre seguidores y detractores, dado su respaldo abierto a Iván Cepeda durante la campaña. Finalmente, la tarde del 22 de junio, la actriz reapareció en redes sociales con un mensaje directo: “¡Pero celebren, pues! Yo no sé por qué siguen echando babaza. Ni yo estoy tan amargada”. La declaración, difundida en su cuenta de X, sorprendió a muchos por su tono conciliador, lejos de confrontaciones personales o alusiones directas, e invitó a quienes festejaban a hacerlo sin continuar con ataques verbales.

Margarita reaccionó en redes sociales con un contundente mensaje tras el triunfo de Abelardo para la presidencia de Colombia - crédito @margaritavasola / X

El mensaje de De Francisco contrastó con sus intervenciones previas, cuando había llamado a respaldar a Cepeda y lanzado críticas a quienes apoyaban a De la Espriella. Su frase “Ni yo estoy tan amargada” fue interpretada como una invitación a dejar atrás los reproches y a disminuir la hostilidad tras una de las contiendas electorales más reñidas y polarizadas en la historia reciente del país.

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Esta reacción se sumó al ambiente digital donde la celebración de figuras como Marbelle y los mensajes de la opinión pública reflejaron la tensión y el interés que acompañaron el proceso electoral y sus resultados.