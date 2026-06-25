Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Mundial 2026

Ambas selecciones vienen de ganar su duelo en la segunda fecha-crédito Kyle Ross-John Sibley/REUTERS

La fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llega a su fin, y en el grupo I se vivirá un auténtico duelo de estrellas para definir al ganador de la zona.

La selección Noruega con figuras como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Julian Ryerson se medirá ante el subcampeón del mundo en Qatar 2022: la selección de Francia de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé (Balón de Oro 2025).

El duelo entre las figuras del Manchester City y del Real Madrid definirá el primer puesto del grupo I del Mundial 2026-crédito Caean Couto-James Lang/REUTERS

El partido se jugará el 26 de junio de 2026 en el estadio de Boston, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports (610-1610), de Win Sports y Win + Fútbol, además de disfrutarse por las aplicaciones de Paramount Plus, DGO, Amazon Prime Video y DAZN.

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El árbitro del juego será el inglés Michael Oliver.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Noruega

Erling Haaland al anotar el tercer gol ante Senegal-crédito Dylan Martínez/REUTERS

La selección de Noruega viene de protagonizar el 22 de junio de 2026 un auténtico partidazo ante Senegal en el estadio de Nueva Jersey, al vencerla por 3-2.

Los goles de Marcus Pedersen al minuto 43, y el doblete de Erling Haaland al 48 y 58 de partido permitieron que el equipo dirigido por Ståle Solbakken se colocaran con seis puntos en la tabla de posiciones en el grupo I.

Los descuentos de los senegaleses llegaron por medio del doblete de Ismaila Sarr al 53 y 90+3 de partido.

Así llega Noruega en sus últimos cinco juegos:

22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 3-2 Senegal

16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Irak 1-4 Noruega

7 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Marruecos 1-1 Noruega

1 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Noruega 3-1 Suecia

31 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Noruega 0-0 Suiza

El delantero del Manchester City Erling Halaand fue la gran figura ante los "Leones de Teranga"-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de la selección de Noruega

Noruega quiere volver a las primeras planas mundialistas-crédito Peter Cziborra/REUTERS

Arqueros

Orjan Haskjold Nyland (Sevilla)

Egil Selvik (Watford)

Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensores

Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford)

Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt)

Henrik Falchener (Viking)

Sondre Langas (Derby County)

Torbjorn Heggem (Bologna)

Marcus Holmgren Pedersen (Torino)

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

David Moller Wolfe (Wolverhampton)

Leo Ostigard (Genoa)

Mediocampistas

Thelonious Aasgaard (Rangers)

Fredrik Aursnes (Benfica)

Patrick Berg (Bodø/Glimt)

Sander Berge (Fulham)

Oscar Bobb (Fulham)

Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

Antonio Nusa (Leipzig)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Morten Thorsby (Cremonese)

Kristian Thorstvedt (Sassuolo)

Martin Odegaard (Arsenal)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City)

Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

Francia

Zidane Iqbal y Kylian Mbappé disputando una pelota en el Francia vs. Irak-crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

Por los lados de la selección de Francia, derrotó por 3-0 a Irak en el estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026.

Con el doblete de Kylian Mbappé al 14 y 54 de partido, y el gol de Ousmane Dembélé, el equipo dirigido por el técnico Didier Deschamps (que tuvo que salir de la concentración en Massachusetts por la muerte de su madre), los galos se colocaron como líderes de su zona por la diferencia de gol.

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A continuación, así viene el subcampeón del mundo en sus últimos cinco juegos:

22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Francia 3-0 Irak

16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Francia 3-1 Senegal

8 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Francia 3-1 irlanda del Norte

4 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Francia 1-2 Costa de Marfil

29 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-3 Francia

Francia no tuvo problemas para vencer a Irak, con un Kylian Mbappé inspirado-crédito TyC Sports

Arqueros

Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Rennes)

Defensores

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, Francia)

Theo Hernández (Al-Hilal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (Barcelona, España)

William Saliba (Arsenal)

Maxence Lacroix (Crystal Palace, Inglaterra)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Alemania)

Mediocampistas

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (AS Roma, Italia)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España)

Delanteros

Maghnes Akliouche (AS Monaco)

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Rayan Cherki (Manchester City)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Marcus Thuram (Inter)

Así va el grupo I del Mundial de 2026