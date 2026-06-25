La prensa croata se mostró optimista de cara al partido ante Ghana en el Mundial 2026: “Cuando más lo necesitamos”

Luka Modric cumplió 200 partidos con el cuadro balcánico-crédito John E. Sokolowski/IMAGN IMAGES vía Reuters

El 23 de junio de 2026, Croacia venció por 1-0 a la selección de Panamá en el estadio de Toronto, y llega a la última fecha del Mundial de la FIFA de Norteamérica con la posibilidad de clasificar a los dieciseisavos de final frente a Ghana en Filadelfia.

Por este motivo, el cuadro dirigido por Zlatko Dalić dejó atrás la euforia que representaron los 200 partidos que cumplió Luka Modrić frente a los “Canaleros”, y ya se enfocan en lo que será el duelo ante el equipo dirigido por Carlos Queiroz.

El cuadro subcampeón del mundo en Rusia 2018 viene de derrotar por la mínima diferencia a Panamá-crédito Vecernji

Así mismo, la prensa del país balcánico ya piensa en lo que será el duelo, y como un mensaje de invitación a creer en la clasificación a los dieciseisavos de final, el diario Večernji list fue autocrítica con el rendimiento que tuvieron ante Panamá en Toronto (Canadá):

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“La selección croata de fútbol no brilló en el partido contra Panamá, pero logró lo más importante: la victoria. Podemos señalar muchos aspectos que no funcionaron, pero mientras sigamos en la competición, debemos creer que nuestro rendimiento mejorará y que saldremos adelante. El propio entrenador Dalić se mostró preocupado al final del partido; no irradiaba el optimismo de competiciones anteriores, consciente de que tiene mucho trabajo por delante si queremos volver a obtener un buen resultado”, explicaron en principio.

Advirtieron también que el duelo ante la selección dirigida por Carlos Queiroz será complicado, y explicaron las cuentas para soñar con el primer puesto de la clasificación al Mundial 2026 en caso de que Inglaterra no pueda derrotar a Panamá:

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“Tenemos un partido contra Ghana, un rival difícil que nos pondrá las cosas muy difíciles, pero es positivo que, según todos los cálculos, pasemos a la segunda ronda con un punto. Esto no significa, por supuesto, que nos conformemos con eso. Iremos a por la victoria que, si Inglaterra no vence a Panamá, nos daría el primer puesto en alguna de esas combinaciones inesperadas”, completaron.

El extécnico Ilija Lončarević habló sobre el rendimiento de los "Ajedrezados" y lo que esperan de cara al juego ante Ghana -crédito Jutarnji Croacia

En la línea más crítica con la gestión del técnico Zlatko Dalić, el exentrenador croata Ilija Lončarević entregó un panorama general sobre el grupo que tuvo Croacia en el Mundial de 2026, y allí explicó que la situación para el cuadro “Ajedrezado” no ha sido fácil en este torneo, e hizo referencia a lo difícil que fue el juego ante Panamá.

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Lončarević anticipó también explicó que a diferencia del juego ante el cuadro centroamericano, que propuso en los 90 minutos, el estilo físico del Ghana de Carlos Queiroz es más favorable para los croatas:

“Este no es un grupo fácil ni divertido. Hay que tener un juego que te lleve hasta el final. El equipo contra Panamá no pudo haber jugado mejor; las consecuencias del partido contra Inglaterra fueron demasiado graves. Tenemos la oportunidad de tener una selección de Ghana físicamente más fuerte si aprovechamos esta victoria. No estamos acostumbrados a este equipo panameño tan “descarado”; nosotros somos más tranquilos", dijo.

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El técnico Ilija Lončarević amplió su fuerte crítica al rendimiento colectivo de Croacia, destacando que la actuación del defensor Joško Gvardiol no es la mejor por el momento en esta Copa del Mundo. Y detalló que la presencia del volante Petar Sučić es importante para que el equipo croata tenga ideas a la hora de crear y generar juego:

“Se nota por Gvardiol que no es el indicado. Tuvo una lesión grave, es un hombre corpulento, no es fácil recuperar el ritmo, la explosividad que suele tener, en tan poco tiempo. Él mismo siente que no es el indicado, por lo que comete errores precipitados y nerviosos. Prefiero ponerlo en el banquillo que a otro. Petar Sučić tiene que jugar, quien tenga que estar en el banquillo. Llegamos al campeonato con un lateral y un medio scrum —Stanišić y Gvardiol— y ahora solo tenemos uno. Solo podemos esperar que Stanišić no se lesione", añadieron.

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Luka Modrić completó 200 partidos con la selección de Croacia: así lo felicitaron varios jugadores históricos del combinado balcánico

Luka Modrić y las felicitaciones que recibió de Ivan Perišić, de Vedran Ćorluka por completar los 200 partidos con la selección de Croacia-crédito @HNS_CFF/X

Luka Modrić, capitán de la selección croata, alcanzó los 200 partidos internacionales en el triunfo frente a Panamá. Para conmemorar este hito, la Federación Croata de Fútbol difundió un video de homenaje en sus redes sociales, en el que participaron exjugadores como Darijo Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka y Aljoša Asanović, además de familiares del futbolista, quienes le enviaron mensajes de felicitación.

Marcelo Brozović, que jugó 99 encuentros con la selección antes de su retiro, comentó con humor: “Podrías haberte quedado en 199 partidos”.

Así va la tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026