Colombia

Alertan por reaparición de emisora clandestina del frente Jaime Martínez, que estaría difundiendo propaganda y llamados al reclutamiento

Líderes sociales y autoridades regionales solicitaron la intervención del Gobierno tras las denuncias sobre transmisiones irregulares en zonas rurales entre Jamundí y Palmira

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una cabina de radio clandestina con operadores, equipos de transmisión, un hombre armado, una antena y un paisaje selvático.
Comunidades del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca denunciaron la reaparición de una emisora ilegal atribuida al frente Jaime Martínez, que estaría difundiendo propaganda armada y mensajes de reclutamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reaparición de una emisora ilegal atribuida al frente Jaime Martínez, estructura disidente de las extintas Farc que opera en el suroccidente del país, volvió a encender las alertas de las autoridades y comunidades del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.

Según denuncias conocidas en junio de 2026, la señal estaría siendo utilizada para difundir propaganda armada, emitir mensajes ideológicos e incluso realizar convocatorias para integrar las filas del grupo ilegal.

Los reportes indican que la emisora, identificada como 90.2 FM, estaría operando desde zonas rurales y montañosas entre los municipios de Jamundí y Palmira, alcanzando cobertura en diferentes sectores del Valle del Cauca y del Cauca.

PUBLICIDAD

La situación revive una denuncia que ya había cobrado notoriedad en 2025, cuando a través de redes sociales comenzó a circular un video que alertaba sobre la existencia de esta frecuencia clandestina.

De acuerdo con habitantes de la región, la transmisión mantiene características similares a las de una emisora comercial convencional. Además de contenidos políticos y propagandísticos, incluiría segmentos musicales, saludos a oyentes e incluso pautas publicitarias de establecimientos locales, según Blu Radio.

Integrantes del frente Jaime Martínez mantienen presencia en zonas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, donde las autoridades han advertido sobre actividades de control territorial y propaganda armada - crédito Euroa Press
Integrantes del frente Jaime Martínez mantienen presencia en zonas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, donde las autoridades han advertido sobre actividades de control territorial y propaganda armada - crédito Euroa Press

La situación fue rechazada por el personero de Palmira y presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinoza, quien advirtió sobre los riesgos que representan este tipo de canales de comunicación irregulares.

PUBLICIDAD

“Rechazamos rotundamente este tipo de medios de comunicación irregulares que no deben tener ningún tipo de permiso, ningún tipo de licencia y en donde están usando el espectro electromagnético de una manera totalmente irregular e ilegal”, señaló el funcionario.

Espinoza sostuvo que este tipo de espacios podrían convertirse en herramientas para desarrollar labores de inteligencia o reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Por ello, pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes adelantar acciones para identificar el origen de la señal y adoptar medidas que permitan bloquearla o desmantelarla.

Según las denuncias de las comunidades, la emisora no solo difunde mensajes relacionados con la estructura armada, sino que también realiza llamados directos para que la población se vincule a la organización ilegal.

Señal fue diferenciada de una emisora de paz

En un video compartido en redes sociales, se pueden escuchar las consignas del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc - crédito @SofyCasas_/X

La controversia alrededor de esta frecuencia se remonta a 2025, cuando la activista Sofy Casas divulgó en la red social X un video en el que advertía sobre la existencia de la emisora y aclaraba que no debía confundirse con la frecuencia 90.1 FM, una de las emisoras de paz creadas tras la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016.

De acuerdo con la denuncia difundida en ese momento y citada posteriormente por distintos medios, la señal identificada como 90.2 FM se presentaba al aire como “La Voz de la Resistencia” y tendría cobertura en amplias zonas del Cauca.

En la grabación divulgada se escuchan mensajes atribuidos al frente Jaime Martínez en los que se invita abiertamente a la ciudadanía a integrar la estructura armada.

Uno de los apartes de la transmisión señala: “Se les hace la invitación a que hagan parte de nuestra organización para que luchemos todos juntos por una nueva Colombia (...) seguimos haciendo la invitación a que hagan parte de nuestra organización fariana frente a Jaime Martínez”.

Tras estos mensajes, la programación continúa con música y espacios de interacción con los oyentes. En uno de los segmentos, el locutor invita a la audiencia a enviar mensajes y solicitar canciones a través de WhatsApp, replicando el formato habitual de una emisora comercial.

Asimismo, el audio conocido muestra saludos a oyentes de diferentes sectores y referencias constantes a lo que denominan “música fariana”, acompañadas de mensajes de carácter político e ideológico.

Denuncian que disidencias de las Farc tendrían su espacio radial en emisora de paz
La activista Sofy Casas replicó denuncia sobre cómo las disidencias de las Farc tendrían su espacio radial en emisora de paz en el Cauca - crédito @SofyCasas_/X

La grabación también contiene canciones con referencias explícitas a la lucha armada y consignas históricamente asociadas a las Farc y a sus estructuras disidentes. Posteriormente, se emiten nuevas cuñas propagandísticas en las que se invita a las personas a sumarse a las filas del grupo.

El denunciante que compartió inicialmente el material aseguró que la señal podía ser sintonizada en Cali de la misma manera que cualquier otra emisora del espectro radioeléctrico nacional, lo que incrementó la preocupación por el alcance de la transmisión.

Frente a las reiteradas confusiones generadas por la numeración de la frecuencia, el texto fuente aclara que la emisora de paz 90.1 FM no tiene ninguna relación con estas transmisiones ilegales.

La frecuencia 90.1 FM opera desde el municipio de El Tambo, Cauca, y hace parte de las 20 emisoras de paz creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Temas Relacionados

Frente Jaime MartínezEmisora de las FarcDisidencias de las FarcEmisora clandestinaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 25 de junio: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este jueves de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 25 de junio: ganadores del último sorteo

Director de la Ungrd confirmó salida de ayudas hacia Venezuela: “Doce toneladas de equipos que estaríamos desplazando ahora en la mañana”

Consultado por la ruta y el punto de arribo del primer equipo, ante la mención de que el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, Javier Pava señaló que la logística seguía en ajuste con las autoridades pertinentes

Director de la Ungrd confirmó salida de ayudas hacia Venezuela: “Doce toneladas de equipos que estaríamos desplazando ahora en la mañana”

Ejército Nacional halló dos cilindros con explosivos en la Troncal de Occidente: fue rescatado un bus con 41 pasajeros y un tractocamión

La institución reportó que los artefactos estaban en el sector de Paulinas, entre Valdivia y Tarazá, y atribuyó su instalación al frente 36, vinculado a las disidencias de las Farc

Ejército Nacional halló dos cilindros con explosivos en la Troncal de Occidente: fue rescatado un bus con 41 pasajeros y un tractocamión

Colombia oficializó 261.000 hectáreas de coca en 2024 y acordó con la Unodc cambiar la metodología para estimar la producción de cocaína

El Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito anunciaron una reforma metodológica para medir con más precisión la producción potencial de clorhidrato de cocaína en el país

Colombia oficializó 261.000 hectáreas de coca en 2024 y acordó con la Unodc cambiar la metodología para estimar la producción de cocaína

Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”

Tras la consulta pública de Adriana Lucía sobre la reacción de la derecha después de la segunda vuelta electoral, Marbelle respondió con humor y contundencia

Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”

Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”

Yina Calderón arremetió contra Westcol y aseguró que le tiene envidia a Yeferson Cossio: “No quiero volver a trabajar con él”

‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”

Yina Calderón celebró su predicción sobre el embarazo de Karina García, “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina”

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Deportes

Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Mundial 2026

Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Mundial 2026

La prensa croata se mostró optimista de cara al partido ante Ghana en el Mundial 2026: “Cuando más lo necesitamos”

Así reaccionó la prensa de Escocia tras la derrota ante Brasil en el Mundial 2026: “Regaló la victoria”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”