Alertan por reaparición de emisora clandestina del frente Jaime Martínez, que estaría difundiendo propaganda y llamados al reclutamiento

Comunidades del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca denunciaron la reaparición de una emisora ilegal atribuida al frente Jaime Martínez, que estaría difundiendo propaganda armada y mensajes de reclutamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reaparición de una emisora ilegal atribuida al frente Jaime Martínez, estructura disidente de las extintas Farc que opera en el suroccidente del país, volvió a encender las alertas de las autoridades y comunidades del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.

Según denuncias conocidas en junio de 2026, la señal estaría siendo utilizada para difundir propaganda armada, emitir mensajes ideológicos e incluso realizar convocatorias para integrar las filas del grupo ilegal.

Los reportes indican que la emisora, identificada como 90.2 FM, estaría operando desde zonas rurales y montañosas entre los municipios de Jamundí y Palmira, alcanzando cobertura en diferentes sectores del Valle del Cauca y del Cauca.

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La situación revive una denuncia que ya había cobrado notoriedad en 2025, cuando a través de redes sociales comenzó a circular un video que alertaba sobre la existencia de esta frecuencia clandestina.

De acuerdo con habitantes de la región, la transmisión mantiene características similares a las de una emisora comercial convencional. Además de contenidos políticos y propagandísticos, incluiría segmentos musicales, saludos a oyentes e incluso pautas publicitarias de establecimientos locales, según Blu Radio.

Integrantes del frente Jaime Martínez mantienen presencia en zonas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, donde las autoridades han advertido sobre actividades de control territorial y propaganda armada - crédito Euroa Press

La situación fue rechazada por el personero de Palmira y presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinoza, quien advirtió sobre los riesgos que representan este tipo de canales de comunicación irregulares.

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“Rechazamos rotundamente este tipo de medios de comunicación irregulares que no deben tener ningún tipo de permiso, ningún tipo de licencia y en donde están usando el espectro electromagnético de una manera totalmente irregular e ilegal”, señaló el funcionario.

Espinoza sostuvo que este tipo de espacios podrían convertirse en herramientas para desarrollar labores de inteligencia o reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Por ello, pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes adelantar acciones para identificar el origen de la señal y adoptar medidas que permitan bloquearla o desmantelarla.

Según las denuncias de las comunidades, la emisora no solo difunde mensajes relacionados con la estructura armada, sino que también realiza llamados directos para que la población se vincule a la organización ilegal.

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Señal fue diferenciada de una emisora de paz

En un video compartido en redes sociales, se pueden escuchar las consignas del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc - crédito @SofyCasas_/X

La controversia alrededor de esta frecuencia se remonta a 2025, cuando la activista Sofy Casas divulgó en la red social X un video en el que advertía sobre la existencia de la emisora y aclaraba que no debía confundirse con la frecuencia 90.1 FM, una de las emisoras de paz creadas tras la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016.

De acuerdo con la denuncia difundida en ese momento y citada posteriormente por distintos medios, la señal identificada como 90.2 FM se presentaba al aire como “La Voz de la Resistencia” y tendría cobertura en amplias zonas del Cauca.

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En la grabación divulgada se escuchan mensajes atribuidos al frente Jaime Martínez en los que se invita abiertamente a la ciudadanía a integrar la estructura armada.

Uno de los apartes de la transmisión señala: “Se les hace la invitación a que hagan parte de nuestra organización para que luchemos todos juntos por una nueva Colombia (...) seguimos haciendo la invitación a que hagan parte de nuestra organización fariana frente a Jaime Martínez”.

Tras estos mensajes, la programación continúa con música y espacios de interacción con los oyentes. En uno de los segmentos, el locutor invita a la audiencia a enviar mensajes y solicitar canciones a través de WhatsApp, replicando el formato habitual de una emisora comercial.

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Asimismo, el audio conocido muestra saludos a oyentes de diferentes sectores y referencias constantes a lo que denominan “música fariana”, acompañadas de mensajes de carácter político e ideológico.

La activista Sofy Casas replicó denuncia sobre cómo las disidencias de las Farc tendrían su espacio radial en emisora de paz en el Cauca - crédito @SofyCasas_/X

La grabación también contiene canciones con referencias explícitas a la lucha armada y consignas históricamente asociadas a las Farc y a sus estructuras disidentes. Posteriormente, se emiten nuevas cuñas propagandísticas en las que se invita a las personas a sumarse a las filas del grupo.

El denunciante que compartió inicialmente el material aseguró que la señal podía ser sintonizada en Cali de la misma manera que cualquier otra emisora del espectro radioeléctrico nacional, lo que incrementó la preocupación por el alcance de la transmisión.

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Frente a las reiteradas confusiones generadas por la numeración de la frecuencia, el texto fuente aclara que la emisora de paz 90.1 FM no tiene ninguna relación con estas transmisiones ilegales.

La frecuencia 90.1 FM opera desde el municipio de El Tambo, Cauca, y hace parte de las 20 emisoras de paz creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).