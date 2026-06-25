‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”

La presentadora recibió señalamientos en redes sociales @CristinaHurtado/Instagram

La polémica en Colombia no para luego de que la presentadora Cristina Hurtado respondió a las críticas que recibió después de asociar con brujería la presencia de “Lumumba Vea”, como se le conoce al animador e hincha congoleño Michel Nkuka (Kuka) Mboladinga, durante un partido del Mundial 2026.

El célebre aficionado asistió al partido entre Colombia y República Democrática del Congo. Ante esto, la antioqueña aseguró que desconocía la historia del integrante de la delegación oficial de la selección africana, cuya imagen se viralizó durante los 90 minutos del encuentro, la noche del 23 de junio, en el estadio de Guadalajara (Jalisco).

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La controversia en redes sociales tuvo su génesis en una publicación de X que compartió Hurtado en la que se refirió de esta manera a “Lumumba Vea”: “Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?”.

Esto le valió una lluvia de críticas, que llevaron hasta que la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Cali, Mabel Lara, se refiriera con sorpresa a “los mensajes cargados de prejuicios frente al hincha congoleño que homenajea a Lumumba y que nos recuerda que el mundo es enorme y detrás de cada símbolo hay memoria”.

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Esta fue la publicación que generó la polémica en Colombia - crédito @CrissHurtado/X

Por este motivo, la activista y creadora de contenido Fanny Esperanza Peña se sumó a los cuestionamientos en contra de Hurtado en un video que compartió a través de Instagram el miércoles 24 de junio, y a raíz de las respuestas que compartió la presentadora en cuatro historias (stories) que ella mismo difundió el miércoles, y que provocaron que el episodio fuera tendencia en redes sociales.

La reacción se produjo después de que Colombia venciera 1-0 a República Democrática del Congo, resultado con el que aseguró su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos México y Canadá 2026.

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La actriz y presentadora colombiana salió a responderle a los internautas que la criticaron por la publicación que compartió a través de X y una story en Instagram durante el encuentro entre Colombia y RD Congo por la segunda fecha de grupos (K) de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se celebró la noche del martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara (Jalisco) - crédito @crisshurtado/IG

“Oigan, entonces ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el partido de fútbol como una estatua con la mano arriba. Que ya sé, ya me contaron con este bombardeo de comentarios. Ya busqué en Internet, porque gracias a Dios tenemos esta maravillosa herramienta para conocer muchísimas cosas del mundo, del globo terráqueo”, señaló Hurtado en la primera story.

Esto generó la respuesta de Peña, que inició su réplica a Hurtado luego de hacer hincapié en que “hay algo que me parece mucho más grave que una publicación ignorante, y es la respuesta que viene después”, en alusión al tono con el que la presentadora contestó en desde su perfil.

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Seguido a lo anterior, y como parte del contexto que ofreció a sus seguidores, la influencer recordó parte de las declaraciones de Hurtado en otra de sus stories.

Hurtado señaló que recibió varias críticas en sus redes sociales al enterarse que muchos de los usuarios sí sabían quién era Michel Nkuka (Kuka) Mboladinga, el animador e hincha congoleño que emula la figura del héroe nacional Patrice Lumumba - crédito @crisshurtado/IG

“Están tan preocupados en las redes sociales que porque yo no me sé la historia, pues les quiero decir que no me interesa saber cuál es la historia de independencia de los países de África o de Oriente o de no, a no ser que algo cercano a mi vida suceda, como por ejemplo lo que sucedió en el partido de Colombia", dijo Hurtado.

Por este motivo, Peña continuó con sus argumentos al precisar que “una cosa es no saber quién fue Patrice Lumumba”, y añadió que “nadie nace sabiendo”.

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No obstante, la creadora de contenido si hizo varias aclaraciones que a su juicio, Hurtado debería considerar.

Declaraciones de la creadora de contenido Fanny Esperanza Peña, luego de los comentarios que realizó la presentadora Cristina Hurtado - crédito @fanny_esperanza7/IG

“Lo grave es cuando te explican que fue un líder africano asesinado por oponerse al imperialismo, que fue símbolo de la dignidad y de la independencia del Congo, que representó y que representa la lucha de millones de personas contra la esclavitud y el saqueo, y que tu respuesta sea: ‘A mí no me interesa la historia de África, no tiene nada que ver conmigo’. ¿No te interesa? Qué privilegio tan grande poder decidir cuáles historias sí importan y cuáles no, porque la historia de África sí tiene que ver con nosotros y nosotras", expuso Peña.

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En el video que compartió la influencer, ella le explicó a Hurtado los motivos por los que debería considerar que la historia del país africano sí tiene relación con Colombia.

Mabel Lara se sumó a los cuestionamientos por la publicación de Cristina Hurtado - crédito @MabelLaraNews/X

“Tiene que ver con Colombia, tiene que ver con la historia de millones de personas arrancadas de sus territorios, luego esclavizadas y traídas a América para construir en este continente con sangre y cadenas la riqueza. Tiene que ver con los hombres y mujeres afrodescendientes que lucharon por la libertad, que hicieron parte de los procesos de independencia, que resistieron la peor esclavitud y que ayudaron a construir el país que hoy habitamos”, puntualizó Peña.

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En otro punto, la activista expuso una problemática mayor, para ella, que ocultan los comentarios y hasta el gesto del hincha colombiano que en medio del partido trató de impedir que “Lumumba Vea” continuará inmóvil apoyando a Los Leopardos.

Luego de hacer una búsqueda en internet y de recibir decenas de comentarios con críticas por su salida en falso en redes sociales, Hurtado contó un poco de la historia de Patrice Lumumba y la importancia de su figura en la historia de la República Democrática del Congo luego de su independencia en 1960 - crédito @crisshurtado/IG

“También tiene que ver con algo que sigue absolutamente vivo y vigente: el racismo estructural. Que no, señores y señoras, no siempre aparece como un insulto explícito. Muchas veces también aparece como indiferencia o como burla, como la idea de que la historia de los pueblos negros es un asunto lejano, exótico e irrelevante, como si las luchas por la libertad importaran solamente cuando ocurren en Europa o cuando afectan directamente nuestros intereses”, agregó Peña.

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La creadora de contenido consideró “urgente conocer más de la historia negra”, pero aclaró que “no solamente la historia de la esclavización, también la historia de la resistencia y de la dignidad”, porque para Peña, “justamente por desconocer esas historias y esas luchas terminamos luego normalizando los prejuicios que justificaron esas opresiones y porque la libertad de cualquier pueblo debería importarnos; o cuando menos, si no conocemos la historia, deberíamos preguntar respetuosamente y no a modo de burla”.

Al final, Peña afirmó que “la historia negra no solamente atraviesa a todo el mundo, es un deber de la humanidad conocerla, respetarla y reivindicarla”.

La presentadora contó detalles de la vida de Patrice Lumumba y por qué es tan importante en la historia del país africano luego de su asesinato en 1961 - crédito @crisshurtado/IG