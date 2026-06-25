Colombia

Yina Calderón arremetió contra Westcol y aseguró que le tiene envidia a Yeferson Cossio: “No quiero volver a trabajar con él”

La creadora de contenido volvió a ‘hacer de las suyas’ en redes sociales, teniendo en cuenta los enfrentamientos que ha tenido en el pasado por sus declaraciones sobre los famosos en Colombia

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La empresaria de fajas aseguró que el 'streamer' no comparte algunas opiniones de Cossio en redes sociales - crédito @emfuror/IG

Yina Calderón arremetió contra Westcol en una transmisión en vivo en redes sociales y aseguró que el streamer “le tiene tanta envidia” al creador de contenido Yeferson Cossio, en medio de los cruces recientes que ambos han protagonizado durante una tensa campaña electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La empresaria, conocida por su marca de fajas, regresó hace poco a Colombia tras pasar una temporada en México como panelista de Telemundo en La casa de los famosos. Desde ese contexto, abordó la relación entre los dos influenciadores y lanzó una acusación directa: “Yo no sé por qué Westcol le tiene tanta envidia a Yefferson Cosio. ¿Usted no lo ha notado?”.

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Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales
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En esa misma intervención, Calderón describió a Cossio y contrastó su perfil con el del streamer: “Yefferson Cosio es un bacán. Yefferson Cosio no se mete con nadie. Yefferson Cosio es superrelajado, desprendido del dinero”.

La influencer también marcó distancia personal y profesional con Westcol a partir de un antecedente que vinculó a una pelea con Andrea Valdiri: “A Westcol sí, no lo quiero volver a ver en mi vida, no quiero trabajar con él, no quiero nada de él”.

Calderón explicó que su rechazo se relaciona con lo que atribuyó al streamer durante una confrontación que identificó como “Street Fighter”: “Él le pidió a la gente que me linchara. Entonces, eso a mí sí me parece grave”.

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Los creadores de contenido generaron varias reacciones en redes sociales con su encuentro, pues en varias ocasiones habían tenido roces por redes sociales - crédito @yinacalderontv / Instagram
Los creadores de contenido generaron varias reacciones en redes sociales con su encuentro, pues en varias ocasiones habían tenido roces por redes sociales - crédito @yinacalderontv / Instagram

En el cierre de su relato, diferenció las discusiones verbales de lo que considera un límite inaceptable: “Ya de los que me he peleado de boca y eso, pero ya cuando él pasa agresión de verdad, de verdad, eso no. Yo no quiero una como esa en mi vida nunca”.

Las reacciones por la confesión de Calderón no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron mensajes como: “Volvió mi tía recargada y alguien que le diga que se quede por allá, que aquí estábamos felices”; “La que parece que le tiene envidia a Westcol es otra mija”; “Ninguno de los dos debería tenerle envidia al otro, son buenos en lo que hacen”, entre otros.

Así fue la bienvenida de Yina Calderón tras su estancia en México

La llegada de Yina Calderón a Colombia, tras varios meses en México, estuvo marcada por un inesperado retraso de vuelo debido a una tormenta en Miami. El aterrizaje, previsto para la noche del sábado, se concretó a las dos de la madrugada del domingo, apenas unas horas antes de que la empresaria y DJ acudiera a ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial.

A pesar del cambio de horario, familiares y amigos la esperaron en el aeropuerto de Bogotá. El recibimiento incluyó una papayera, camisetas de la selección, silbatos y sombrero vueltiao, en un ambiente típicamente colombiano. El momento más conmovedor fue el abrazo de su sobrino, quien corrió a saludarla apenas la vio llegar.

La DJ se mostró emocionada al ver a su familia con banderas y una papayera en el aeropuerto de Bogotá - crédito @rastreandofamosos/TikTok

La propia Calderón manifestó en redes sociales que el retraso impidió que muchos seguidores pudieran encontrarse con ella, pero anunció que el 19 de julio organizará un evento para reencontrarse con su comunidad digital. “Ya esta semana me voy a poner a organizar todo para que ese día nos conozcamos, nos veamos, nos saludemos”, expresó.

Tras su llegada, compartió un asado familiar y destacó la sorpresa de encontrar a sus seres queridos esperándola a pesar de la hora. Calderón explicó que, por la modificación del itinerario, no pudo avisar a miembros de su club de fans ni a los grupos de Telegram.

La colombiana comenzó a dar contenido desde su llegada, hablando sobre el embarazo de su familia, como los nuevos proyectos que tiene en mente.

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