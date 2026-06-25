Alcaldía de Cali calcula en $4.000 millones el costo de reparar 17 equipos vandalizados tras disturbios en la segunda vuelta presidencial

Los disturbios en Cali dañaron cámaras de fotomultas y dispositivos de control del tránsito, con impacto en la vigilancia urbana y la prevención de accidentes - crédito Alcaldía Cali

La Alcaldía de Cali calculó en 4.000 millones de pesos el costo de reparar 17 equipos de fotodetección y seguridad vial vandalizados durante los disturbios de la noche del domingo 21 de junio, después de la segunda vuelta presidencial, un daño que afecta tanto la vigilancia urbana como la prevención de accidentes en corredores de alta movilidad.

Las autoridades distritales informaron que 17 dispositivos de fotodetección y control de tránsito resultaron vandalizados en diferentes puntos de la ciudad.

Este hecho compromete la capacidad de monitoreo de accidentes y la prevención en corredores de alta circulación, por lo que ya se realizan peritajes técnicos para definir el alcance de las reparaciones y el tiempo necesario para restablecer la operación total de los sistemas afectados.

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Acciones y búsqueda de responsables

El alcalde Alejandro Eder expresó con firmeza que las autoridades están adelantando investigaciones para dar con los autores de los daños: “No vamos a tolerar nada de vandalismo en nuestra ciudad. Todos serán multados, todos van a recibir cargos penales o demandas penales y vamos a dar con los responsables, porque los daños que le costaron a Cali ascienden a 4.000 millones de pesos”.

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Los disturbios en el oriente de Cali tras la segunda vuelta presidencial dejaron daños en infraestructura pública, afectaciones al MIO, cuatro lesionados y una persona fallecida - crédito Colombia Oscura/X

Eder agregó que existe “una bolsa de recompensas de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables del vandalismo del domingo en la noche”.

La administración municipal anunció que divulgará en las próximas horas un cartel con los rostros de los presuntos implicados. El objetivo de esta estrategia, según las autoridades, es incentivar la colaboración ciudadana para avanzar en las investigaciones y facilitar la judicialización de quienes participaron en los ataques.

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Por su parte, la gerente de Enruta, Diana Carolina Reina, precisó que los daños no se limitaron a las cámaras, sino que también se reportaron hurtos y destrucción de otros elementos.

“Muchos de estos puntos fueron hurtados, como por ejemplo los postes, las ménsulas, los cajones, las mismas cámaras y los elementos de señalización vertical, por lo cual estamos terminando de hacer el análisis”, detalló Reina. La funcionaria explicó que el proceso de reclamación ante la aseguradora será clave para definir el plazo de restitución de los equipos.

La Alcaldía de Cali calculó en 4.000 millones de pesos la reparación de 17 equipos de fotodetección y seguridad vial vandalizados tras la segunda vuelta presidencia - crédito Secretaría Movilidad Cali

El costo total incluye no solo la reposición de los dispositivos, sino también su instalación, recalibración y la gestión de permisos ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, condición necesaria para que puedan volver a operar. Las evaluaciones técnicas continúan para precisar el tiempo que tomará restablecer plenamente la infraestructura dañada.

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El alcalde y las autoridades de seguridad reiteraron su rechazo a los actos de vandalismo, al señalar que generan altos costos para la ciudad y afectan servicios esenciales. La administración presentará las denuncias correspondientes para que los responsables respondan por los daños.

La afectación de equipos de vigilancia y control del tránsito en Cali tendrá consecuencias tanto en la seguridad como en la movilidad de los ciudadanos, mientras avanzan los trámites de reparación y las acciones judiciales.

La captura de dos presuntos responsables por los actos vandálicos en Cali durante la noche del domingo 21 de junio marca un avance en la respuesta de las autoridades, según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez. Las acciones policiales se intensificaron tras una serie de disturbios que dejaron múltiples lesionados.

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Durante los enfrentamientos, cuatro personas resultaron heridas. Tres de ellas pertenecen a la Policía y la cuarta es una agente de tránsito. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, generando preocupación entre los habitantes por la magnitud de los disturbios.

Uno de los episodios más graves se registró en Puerto Rellena, donde un ciudadano fue alcanzado por la violencia y sufrió heridas de consideración.