Colombia

Una película, una sala y una nueva oportunidad: habitantes de calle vivieron su primera experiencia en cine gracias a programa social en Rionegro

El grupo de beneficiados visitó una sala de proyección del municipio, en medio de una actividad que buscó abrir espacios de bienestar, integración social y nuevas vivencias culturales

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La primera ida al cine de varios habitantes de calle en Rionegro se convirtió en una jornada de inclusión y motivo de conversación en las redes sociales - crédito @alcaldiarionegro/IG
La primera ida al cine de varios habitantes de calle en Rionegro se convirtió en una jornada de inclusión y motivo de conversación en las redes sociales - crédito @alcaldiarionegro/IG

Para muchas personas, asistir a una sala de cine es una actividad cotidiana asociada al entretenimiento y al tiempo libre. Sin embargo, para un grupo de habitantes de calle de Rionegro, Antioquia, esta experiencia representó mucho más que ver una película en pantalla grande: fue un espacio de integración, bienestar y dignificación que, en varios casos, vivieron por primera vez en sus vidas.

La iniciativa fue liderada por la Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Familia y de una programa que están liderando, el cual busca enfocarse en la atención integral de la población habitante de calle.

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La actividad contó además con el apoyo de la Pastoral Social y del equipo de atención en calle, entidades que acompañan de manera permanente los procesos de inclusión social de esta comunidad, según compartieron las entidades locales y los medios regionales.

De acuerdo con la información publicada, la jornada se desarrolló en una sala de cine del municipio, donde varios participantes pudieron disfrutar de una función cinematográfica en un ambiente diferente al que enfrentan diariamente. Más allá de la proyección de una película, la actividad buscó generar momentos de esparcimiento y fortalecer los procesos de acompañamiento que adelanta la administración municipal.

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La alcaldía de Rionegro llevó a habitantes de calle a una sala de cine - crédito @alcaldiarionegro/IG
La alcaldía de Rionegro llevó a habitantes de calle a una sala de cine - crédito @alcaldiarionegro/IG

Desde la Alcaldía señalaron que este tipo de espacios son fundamentales para promover el bienestar emocional y social de las personas que actualmente se encuentran en situación de calle, permitiéndoles acceder a experiencias culturales que normalmente están fuera de su alcance.

La actividad se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el programa Tu Casa, una estrategia que busca ofrecer oportunidades reales para que esta población pueda reconstruir sus proyectos de vida, fortalecer su autoestima y avanzar en procesos de recuperación e inclusión, según explicaron las autoridades locales.

Desde la administración local también indicaron que la jornada de cine fue diseñada como una herramienta de integración social que permitiera generar nuevas experiencias y reforzar los lazos entre los participantes y los equipos profesionales que acompañan sus procesos.

Además, el alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, destacó la importancia de seguir construyendo una ciudad más incluyente, en la que todas las personas tengan acceso a oportunidades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Rionegro apostó por una función de cine para reforzar el acompañamiento a los habitantes de calle - crédito @alcaldiarionegro/IG
Rionegro apostó por una función de cine para reforzar el acompañamiento a los habitantes de calle - crédito @alcaldiarionegro/IG

La iniciativa también fue resaltada por la secretaria de Familia, Caterina Orozco, quien enfatizó que estas actividades permiten avanzar en la resignificación de historias personales marcadas por la vulnerabilidad y la exclusión social.

El programa se ha consolidado como una de las principales estrategias sociales del municipio para brindar acompañamiento integral a los habitantes de calle. A través de esta iniciativa se ofrecen servicios de orientación, apoyo psicosocial, acompañamiento institucional y actividades encaminadas a facilitar procesos de reintegración a la sociedad.

Las autoridades locales explicaron que la atención a esta población no se limita únicamente a la satisfacción de necesidades básicas, sino que busca generar oportunidades que contribuyan a recuperar la confianza, fortalecer vínculos familiares y fomentar nuevas perspectivas de vida.

En ese sentido, la jornada de cine se convirtió en una herramienta simbólica de inclusión. Para algunos participantes, ingresar por primera vez a una sala de proyección significó experimentar una actividad que durante años parecía inalcanzable debido a sus condiciones sociales y económicas.

Una ida al cine abrió nuevas experiencias en Rionegro - crédito @alcaldiarionegro/IG
Una ida al cine abrió nuevas experiencias en Rionegro - crédito @alcaldiarionegro/IG

La Administración Municipal resaltó que estos espacios permiten que las personas habitantes de calle se reconozcan como ciudadanos con derechos, fortaleciendo su sentido de pertenencia y promoviendo escenarios donde puedan interactuar de manera positiva con la comunidad.

Asimismo, indicaron que la articulación con organizaciones como la Pastoral Social y los equipos de atención en calle resulta clave para identificar necesidades, brindar acompañamiento permanente y desarrollar actividades que impacten favorablemente la calidad de vida de esta población.

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