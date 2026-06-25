Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

La tragedia en Venezuela activa una ola de solidaridad en redes sociales - crédito Europa Press y @shakira @westcol @marko @mariamobregon/IG

La tragedia que golpea a Venezuela tras los fuertes terremotos registrados en las últimas horas ha generado una ola de solidaridad que traspasó fronteras.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en distintas zonas afectadas, varias figuras públicas latinoamericanas han utilizado sus plataformas digitales para visibilizar la emergencia, difundir canales de ayuda y promover iniciativas de apoyo para miles de familias afectadas.

La magnitud del desastre ha provocado una profunda conmoción en la región, pues según los reportes conocidos hasta el momento, el fenómeno natural ha dejado más de 150 personas fallecidas y cerca de 9.600 desaparecidos, cifras que mantienen en alerta a las autoridades y organismos de socorro que trabajan en las zonas impactadas.

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Ante este panorama, artistas, influenciadores y creadores de contenido han decidido poner el alcance de sus redes sociales al servicio de las víctimas, compartiendo información sobre centros de acopio, organizaciones humanitarias y mecanismos para canalizar donaciones.

La cantante Shakira llama a donar para los afectados por los terremotos en Venezuela - crédito @shakira/IG

Una de las primeras en pronunciarse fue la cantante colombiana Shakira, la cual utilizó sus redes sociales para invitar a sus millones de seguidores a colaborar con las organizaciones que ya se encuentran trabajando sobre el terreno.

A través de una publicación, la barranquillera compartió un mensaje acompañado por una imagen que mostraba los estragos de la emergencia y los daños estructurales provocados por los movimientos telúricos.

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“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela. Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas. Nuestra ayuda es urgente. AYUDA AQUÍ”, escribió la cantante.

El llamado de la artista rápidamente comenzó a ser replicado por miles de usuarios que compartieron la información con el propósito de ampliar el alcance de las campañas de asistencia.

Westcol, Chabe y Mariam Obregón convierten sus redes en una cadena de apoyo para Venezuela - crédito @westcol/IG

Otro de los nombres que se sumó a las muestras de apoyo fue el streamer colombiano Westcol, quien utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de solidaridad a quienes atraviesan momentos difíciles tras la emergencia.

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“Estamos en el deber de ayudar. Mucha fuerza. Cualquier seguidor mío que esté allá y necesite ayuda, escríbame”, publicó el creador de contenido colombiano.

Por su parte, la influenciadora bogotana Isabella Rivera, conocida en redes sociales como Chabe, compartió diferentes enlaces, cuentas y organizaciones que están coordinando la recepción de ayudas para hacerlas llegar a los damnificados.

Además de difundir información, la creadora de contenido informó sobre una iniciativa de apoyo que se desarrollará en Bogotá para recolectar insumos destinados a las familias afectadas.

“En Bogotá. Centro de acopio... Ante la emergencia provocada por el terremoto en Venezuela, la solidaridad puede marcar la diferencia. La Fundación Juntos Se Puede ha habilitado un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones que serán destinadas a las familias afectadas por esta contingencia. Si deseas colaborar, puedes llevar tu aporte a la calle 104 #54-31, barrio Pasadena, en Suba. Es momento de tender una mano a quienes más lo necesitan. Toda ayuda cuenta”, posteó la influenciadora.

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Shakira y otros creadores impulsan ayuda a Venezuela - crédito @isabelariverav/IG

La solidaridad también llegó de la mano de la creadora de contenido venezolana Mariam Obregón, quien reside desde hace varios años en Medellín y que desde los primeros momentos posteriores al terremoto puso a disposición sus redes sociales para ayudar a localizar personas desaparecidas y difundir información de utilidad para los afectados.

La influenciadora compartió mensajes de apoyo y comenzó a replicar publicaciones de familiares que buscaban noticias de sus seres queridos, así como información relacionada con refugios, líneas de atención y mecanismos de ayuda.

“Espero todos estén bien. Si tienen información para poder difundir importante para ayuda o algo, díganme. Estoy aquí pendiente de todo lo que está pasando para ayudar como pueda desde acá”, escribió Obregón.

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Otra de las voces que ha tenido gran repercusión en medio de la emergencia ha sido la del creador de contenido venezolano Marko Pérez, quien manifestó sentirse afectado por la distancia y la imposibilidad de estar físicamente en su país en medio de la tragedia.

Sin embargo, aseguró que utilizará todas sus plataformas para mantener informada a la comunidad y facilitar la difusión de información relevante.

Marko Pérez anuncia una recolecta en Miami para enviar insumos a las familias afectadas en Venezuela - crédito @markomusica/IG

“Mis redes estarán al servicio de esta tragedia. Las usaré para difundir información sobre los equipos que están prestando ayuda, los lugares donde más se necesite apoyo y cualquier información importante para quienes quieran colaborar. Envíenme toda la información por mensaje directo. Estaré publicando en mis historias todo lo que pueda ayudar”, dijo en primer lugar.

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Posteriormente, anunció una jornada especial de recolección de ayudas en Miami para reunir insumos destinados a las familias damnificadas.

“La impotencia más grande de los que aún no podemos volver a Venezuela es no poder estar en estos momentos ayudando a nuestros hermanos. Por eso anuncio que el sábado tengo toda la disposición para hacer una recolecta de insumos en Miami para enviar. No tengo aún la empresa de envíos que nos pueda facilitar la ayuda para llegar a Venezuela. Este video es para eso. Este video es para informarle a la gente que está en Miami o en las cercanías que el sábado quiero hacer esta recolecta y para ver qué empresa nos puede colaborar en hacer llegar estos insumos. Insumos que obviamente en barco llegarían dentro de un mes, un mes y algo. Pero recordemos que la necesidad de las miles de familias no va a ser solo ahorita, sino durante meses”, confirmó el venezolano.

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