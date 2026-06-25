Rodrigo Lara se perfila como ministro de Justicia, cargo que ocupaba su padre cuando fue asesinado por Pablo Escobar

Lara Restrepo estuvo detrás del encuentro entre Abelardo de la Espriella y los presidentes de las altas cortes - crédito Visuales IA

El 25 de junio, el presidente electo Abelardo de la Espriella realizó su primera visita oficial tras recibir la credencial del Consejo Nacional Electoral, reuniéndose con representantes de las altas cortes en el Palacio de Justicia.

El jurista sostuvo encuentros informales con el vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, y la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Este acercamiento fue interpretado como un gesto para restablecer la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, tras años de tensiones y críticas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La reunión de De la Espriella con los presidentes de las altas cortes fue posible gracias a Rodrigo Lara, que se adhirió a la campaña del abogado y en la actualidad suena como el posible ministro de Justicia del mandatario electo, que se posesionará el 7 de agosto de 2026.

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Lara Restrepo intentó ser alcalde de Bogota - crédito Campaña Rodrigo Lara

Lara podría llegar al último cargo que ocupó su padre

En caso de que se confirmen los rumores, Rodrigo Lara Restrepo asumiría el control de la cartera por la que su padre fue asesinado por el cartel de Medellín en 1984.

Tras haber sido fórmula vicepresidencial de Luis Carlos Galán en los comicios de 1982, Lara Bonilla recibió la invitación de Belisario Betancur para ser ministro de Justicia, desde donde comenzó una lucha contra el crimen organizado.

El nacido en Neiva fue la primera persona que denunció la intromisión de los capos en el fútbol colombiano a través de terceros y testaferros que invertían capital del narcotráfico en el deporte, lo que años más tarde fue confirmado.

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Lara Bonilla fue fórmula vicepresidencial de Luis Carlos Galán en 1982 - crédito Colprensa

Rodrigo Lara Bonilla expuso a Pablo Escobar cuando seguía siendo identificado como un empresario local que había decidido incursionar en la política, lo que le valió convertirse en objetivo del líder del cartel de Medellín.

Inicialmente, el capo intentó manchar la reputación de Lara Bonilla con un cheque de un millón de pesos girado por el narcotraficante Evaristo Porras, miembro del cartel del Amazonas, supuestamente destinado a financiar la campaña de Lara al Senado.

El ministro de Justicia rechazó las acusaciones en su contra y siguió denunciando a Escobar, que se vio obligado a dejar la Cámara de Representantes y meses más tarde ordenó el asesinato del nacido en Neiva.

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El 30 de abril de 1984, en Bogotá, se registró el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, lo que se sigue considerando el inicio de la guerra del cartel de Medellín contra el Estado, que se mantuvo hasta que el 2 de diciembre de 1993 fue abatido Pablo Escobar en Medellín.

Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado el 30 de abril de 1984 - crédito Colprensa

Antes de los comicios del 21 de junio, en los que ganó Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara Restrepo reconoció que uno de los factores por los que decidió unirse a la campaña del abogado era la buena relación que este podría tener en un hipotético gobierno con Estados Unidos.

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“Es conocida su muy buena relación con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ha sido una persona cercana a esos círculos políticos desde hace varios años, particularmente cuando se erradicó en el sur de la Florida”, declaró Lara Restrepo a NTN24.

Además, en Semana, declaró que su apoyo al jurista radica en que considera que el mandato de De la Espriella sería sin tener que pagar favores a terceros, algo que él ha denunciado y criticado de otros políticos, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Podría ser un gobierno sin acuerdos ni transacciones ocultas con la política tradicional, lo cual le permitiría gobernar pensando en el interés general de los colombianos. Eso me llevó a apoyarlo”.

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