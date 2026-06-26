Rodrigo Lara Restrepo fue elegido como ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Rodrigo Lara Restrepo fue anunciado por Abelardo de la Espriella como su eventual ministro del Interior en el proyecto político "Patria Milagro" - crédito Campaña Rodrigo Lara

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este viernes 26 de junio que Rodrigo Lara Restrepo será el próximo ministro del Interior, un cargo clave para la relación con el Congreso y la agenda legislativa que impulsará desde el 7 de agosto.

En el mismo mensaje, el mandatario electo planteó como línea de gobierno el fin de acuerdos políticos cuestionados, y escribió: “Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”.

Al oficializar la designación en redes sociales, De la Espriella destacó la trayectoria de Lara Restrepo como abogado, docente universitario, senador de la República y presidente de la Cámara de Representantes.

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También lo definió como “el que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

La cartera del Interior tendrá a su cargo coordinar la relación del Gobierno con el Legislativo, construir mayorías para el trámite de reformas y liderar la interlocución política con distintos sectores del país.

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