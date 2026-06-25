Juan Daniel Oviedo reconoció triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Nuestra democracia volvió a demostrar que es apabullante”

Juan Daniel Oviedo se pronunció tras victoria de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella

El reconocimiento oficial de la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) generó reacciones en diversos sectores políticos, entre ellas la de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y exfórmula vicepresidencial de la exsenadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

A través de su cuenta oficial de X, Oviedo dejó atrás las rencillas con el abogado y lo felicitó públicamente, al igual que a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

En su mensaje, Oviedo destacó el funcionamiento de la institucionalidad electoral y la solidez del sistema democrático colombiano. “Nuestra democracia volvió a demostrar que es apabullante. Los resultados se respetan. Cualquier intento de desconocerlos está completamente descartado”, afirmó.

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La declaración se publicó minutos después de la proclamación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un contexto marcado por el llamado a la aceptación de los resultados y la polarización política.

Juan Daniel Oviedo felicitó a Abelardo de la Espriella por su elección - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo subrayó la importancia de garantizar la pluralidad y el respeto por las diferencias en la vida pública del país. “Hemos insistido en una idea: en Colombia todas las voces cuentan. Gobernar exige disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar, especialmente en la diferencia”, señaló en su pronunciamiento.

El exdirector del Dane reiteró que el nuevo gobierno contará con el respaldo de diferentes sectores si demuestra apertura al diálogo y capacidad de concertar.

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La felicitación incluyó un mensaje de buenos augurios para la administración entrante. “Les deseo muchos éxitos en la tarea que comienza. Que le vaya bien a este gobierno será una buena noticia para Colombia”, concluyó Oviedo.

Cabe destacar que, semanas atrás, las campañas de la dupla Valencia-Oviedo y seguidores de la campaña de De la Espriella-Restrepo tuvieron fuertes enfrentamientos en redes sociales, cuestionando quien era el equipo más acto para enfrentar al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien en su momento era el que lideraba en todas las encuestas nacionales.

Felicitaciones de Juan Daniel Oviedo a Abelardo de la Espriella subrayó la importancia del diálogo y la pluralidad política - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Paloma Valencia puso a disposición de Abelardo de la Espriella documentos clave para enfrentar desafíos nacionales

La exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia difundió un mensaje en video por la red social X para expresar su disposición a colaborar con la administración entrante de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes fueron proclamados presidente y vicepresidente electos de Colombia.

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En su intervención, Valencia ofreció al equipo de gobierno un compendio de propuestas elaboradas por más de 250 personas que, según explicó, trabajaron en el diseño de soluciones para los principales desafíos del país.

Valencia anunció la publicación de “los 19 documentos de los 19 asuntos más importantes de Colombia”, entre los cuales mencionó áreas como medio ambiente, desarrollo sostenible, economía, competitividad, deporte, cultura, desarrollo rural, transformación digital, educación, energía, finanzas públicas, infraestructura y juventud.

“En este link van a encontrar los diecinueve documentos de los diecinueve asuntos más importantes de Colombia”, afirmó la dirigente, haciendo referencia al repositorio programático que estará disponible para consulta pública.

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La exsenadora subrayó que los textos reúnen los debates y consensos alcanzados en mesas de trabajo temáticas, reflejando un esfuerzo colectivo orientado a construir “una propuesta clara de grandes soluciones para los grandes problemas que enfrenta Colombia”. Además de los documentos principales, Valencia informó sobre la inclusión de “111 puntos de los temas que son cruciales para sacar adelante” y una lista denominada como “las cinco bombas y las cinco apuestas para el desarrollo de Colombia”.

Paloma Valencia impulsó cooperación institucional con propuestas para el equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @PalomaValenciaL/X

El gesto de Valencia representó una invitación a aprovechar la experiencia técnica y el capital intelectual del Centro Democrático en la formulación de políticas públicas.

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“Este es nuestro aporte ideológico, con una propuesta clara de grandes soluciones”, señaló, enfatizando la intención de contribuir al éxito del próximo gobierno. “Esperamos que le sirvan al nuevo gobierno, porque estamos seguros de que aquí hay buenas ideas para ayudar a que Colombia salga adelante”, expresó.

Para la excandidata, el objetivo consiste en sumar esfuerzos y facilitar la construcción de consensos en torno a los retos nacionales.

“Cuenten con nosotros en la decisión de que Colombia encuentre las mejores soluciones para los problemas difíciles que tenemos que atender, solucionar, para que los colombianos podamos estar bien”, concluyó Valencia, dejando abierta la puerta a la cooperación entre fuerzas políticas y técnicas en el inicio de una nueva etapa institucional.

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