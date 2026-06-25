Colombia

Unión Europea felicitó a Abelardo de la Espriella y respaldó transparencia de las elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral del bloque europeo aseguró que no encontró irregularidades en el conteo de votos y destacó la histórica participación registrada durante la segunda vuelta presidencial

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Ilustración acuarela de Abelardo De La Espriella con traje oscuro, camisa blanca, barba, frente a un podio de madera y la bandera de la Unión Europea.
La Unión Europea expresó su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y reiteró su intención de fortalecer la cooperación bilateral con Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Unión Europea (UE) felicitó oficialmente a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia y manifestó su disposición para trabajar conjuntamente con el próximo gobierno con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales en distintos ámbitos estratégicos.

El pronunciamiento europeo se produjo luego de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo 21 de junio, una jornada marcada por un estrecho margen entre los candidatos y por cuestionamientos surgidos desde algunos sectores políticos sobre la transparencia del proceso electoral.

A través de un comunicado emitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior, los Veintisiete destacaron el carácter pacífico de las elecciones y resaltaron la histórica participación ciudadana registrada durante la jornada.

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“La Unión Europea felicita al pueblo colombiano por unas elecciones pacíficas y con una participación récord”, señaló el organismo, al tiempo que reiteró su interés en continuar profundizando la relación histórica que mantiene con Colombia.

La misión de observación electoral desplegada por la UE tuvo un papel clave durante los comicios. Según informó la delegación europea, cerca de 150 observadores fueron distribuidos en distintas regiones del país para acompañar y supervisar el desarrollo de la votación y el posterior conteo de sufragios.

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, reiteró la disposición del bloque europeo para fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano - crédito François Roudié
El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, reiteró la disposición del bloque europeo para fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano - crédito François Roudié

Tras analizar los resultados, la misión concluyó que el preconteo coincidió en un 99,9% con el escrutinio oficial, una cifra que, según sus representantes, confirma la solidez y confiabilidad del sistema electoral colombiano.

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Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que durante el proceso no se detectaron anomalías.

“No hemos observado ninguna irregularidad” en el conteo de votos, afirmó el funcionario europeo al presentar el balance preliminar de la observación internacional.

La delegación también destacó que la participación electoral superó el 63 %, el porcentaje más alto registrado en la historia reciente del país, lo que fue interpretado como una muestra de fortalecimiento democrático y de compromiso ciudadano con las instituciones.

En su declaración, la Unión Europea expresó además su expectativa de trabajar estrechamente con la administración entrante en áreas consideradas prioritarias para ambas partes, entre ellas el comercio, la inversión, la construcción de paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral.

El respaldo europeo se conoció poco después de que el excandidato presidencial Iván Cepeda reconociera públicamente la derrota electoral.

Tres días después de la segunda vuelta, Cepeda aceptó el triunfo de De la Espriella y aseguró que asumía los resultados por su convicción democrática y por considerar que las diferencias políticas deben resolverse mediante mecanismos institucionales y la participación ciudadana.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto para el periodo 2026-2030 - crédito Jair Coll/Reuters
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto para el periodo 2026-2030 - crédito Jair Coll/Reuters

De acuerdo con los resultados oficiales, el presidente electo obtuvo 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,78 % del total, imponiéndose por un margen inferior a un punto porcentual sobre su contendor. La diferencia final superó los 250.000 votos.

El reconocimiento de la derrota contribuyó a disminuir la tensión política generada tras los comicios, especialmente después de que sectores afines a Cepeda difundieran en redes sociales comparaciones de actas electorales y expresaran dudas sobre el resultado.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que sustenten denuncias de fraude electoral.

En la misma línea, el Centro Carter también respaldó la transparencia del proceso y destacó el desempeño de las autoridades electorales encargadas de organizar y supervisar la votación.

Pese a reconocer los resultados, Cepeda denunció presuntas irregularidades durante la campaña presidencial. Según afirmó, la campaña de De la Espriella habría desarrollado una “masiva operación de compra de votos” y utilizado “sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial”.

El dirigente de izquierda señaló además que, de considerarlo necesario, impulsará acciones de “resistencia y desobediencia civil pacífica”.

Días antes, el excandidato había hecho un llamado a la calma tras registrarse manifestaciones en distintas ciudades del país, algunas de las cuales terminaron con la quema de banderas de Estados Unidos y llantas.

La segunda vuelta presidencial del 21 de junio registró una participación histórica superior al 63 %, según las misiones internacionales de observación electoral - crédito Sergio Acero/Reuters
La segunda vuelta presidencial del 21 de junio registró una participación histórica superior al 63 %, según las misiones internacionales de observación electoral - crédito Sergio Acero/Reuters

Mientras tanto, continúan las reacciones internacionales favorables al nuevo mandatario colombiano. El Gobierno de España felicitó oficialmente a De la Espriella y expresó su voluntad de seguir fortaleciendo la relación estratégica entre ambos países.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Madrid destacó que la relación bilateral se sustenta en valores compartidos y en el fortalecimiento del espacio iberoamericano.

España también valoró el acompañamiento realizado por las misiones de observación internacional de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el proceso electoral colombiano.

Desde el lunes posterior a la elección, varios líderes internacionales, entre ellos Donald Trump, Javier Milei y José Antonio Kast, felicitaron al presidente electo por su victoria.

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