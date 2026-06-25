Colombia

Abelardo de la Espriella recibió la credencial como presidente electo de Colombia y luego irá a la Corte Constitucional

La entrega de la credencial al nuevo mandatario para el periodo 2026-2030 formaliza el mandato ciudadano y da inicio a una etapa de diálogo institucional

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Transparencia y honestidad, el consejo central del papá de Abelardo de la Espriella a su hijo - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Transparencia y honestidad, el consejo central del papá de Abelardo de la Espriella a su hijo - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, en Corferias, Bogotá, a las 11:00 a. m. este jueves 25 de junio.

El acto protocolario, organizado por la autoridad electoral, formaliza el mandato popular otorgado en los comicios recientes y marca el inicio de una nueva etapa institucional en el país.

Tras la ceremonia, De la Espriella continuará con su agenda institucional realizando una visita a la Corte Constitucional, en el proceso de diálogo respetuoso con las altas cortes y los principales órganos estatales.

La presencia del mandatario electo en este escenario busca fortalecer las relaciones interinstitucionales y subraya la disposición del próximo gobierno para trabajar en coordinación con los distintos poderes públicos.

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Abelardo de la Espriella recibirá credencial presidencial - crédito CAMPAÑA DE DE LA ESPRIELLA
Abelardo de la Espriella recibirá credencial presidencial - crédito CAMPAÑA DE DE LA ESPRIELLA

La entrega de la credencial representa la consolidación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas y da paso a un periodo enfocado en la toma de decisiones, la implementación de políticas y la reconstrucción nacional.

Tras lo anterior, Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente electo, ofreció un mensaje desde Corferias dirigido a quien asumirá el mando del país durante los próximos años.

El consejo principal se centró en la importancia de mantener la transparencia y la integridad en el ejercicio público, destacando la necesidad de rodearse de personas honestas y comprometidas con el servicio.

Según las palabras del padre de Abelardo de la Espriella, recogidas por medios nacionales, el llamado fue claro: “Que le diga a sus colaboradores que pueden meter las patas, pero no las manos”.

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Esta expresión resumió una advertencia sobre la tolerancia a los errores humanos en la gestión, pero establece un límite infranqueable frente a cualquier acto de corrupción. Para De la Espriella Juris, esa diferencia “es más importante que todo”, enfatizando el valor de la honestidad sobre la formación académica.

Papá de Abelardo de la Espriella dio consejo a su hijo tras ser certificado como nuevo presidente electo de Colombia - crédito Jair Coll/REUTERS
Papá de Abelardo de la Espriella dio consejo a su hijo tras ser certificado como nuevo presidente electo de Colombia - crédito Jair Coll/REUTERS

En ese sentido, el padre del mandatario entrante señaló: “Se obnubila la gente pensando en los egresados de Harvard, de Cambridge y de las grandes universidades del país, pero se olvidan de que el funcionario público debe ser un hombre totalmente transparente”.

De la Espriella Juris insistió en que la idoneidad de un equipo de gobierno no depende solo de credenciales académicas, sino de la integridad de sus miembros.

La obligación del gobernante también es cuidar su entorno”, afirmó el padre del presidente electo, subrayando que es insuficiente la honradez personal si no se vigila la honestidad de quienes ocupan cargos de confianza. “El gobernante no se puede amparar en que él es honrado. Debe también rodearse de gente honrada”, agregó.

Abelardo de la Espriella Juris concluyó su mensaje con una reflexión sobre la función pública: “Es tan deshonesto el que le roba al Estado como el que deja robar, ¿verdad?”.

CNE oficializó triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia tras ajustado escrutinio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente y de José Manuel Restrepo como vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030, al término del escrutinio nacional correspondiente a la segunda vuelta celebrada el 21 de junio.

CNE ratificó triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito Jair Coll/REUTERS
CNE ratificó triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito Jair Coll/REUTERS

La revisión incluyó votos emitidos en los 32 departamentos, el Distrito Capital y la circunscripción internacional. El anuncio, realizado tras la lectura del formulario E-26 por el secretario de la Comisión Escrutadora Nacional, confirmó la victoria del movimiento Defensores de la Patria.

Durante la sesión, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, expresó reconocimiento a los más de 800.000 jurados y 1.800.000 testigos electorales involucrados en la jornada.

El candidato ganador logró 12.960.166 sufragios frente a los 12.708.312 obtenidos por Iván Cepeda Castro del Movimiento Político Pacto Histórico. La sumatoria total alcanzó 26.344.960 votos, de los cuales 26.095.504 fueron válidos, con 427.026 en blanco, 220.790 nulos y 28.666 no marcados.

El resultado coincidió un 99,97% con el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional, confirmando la transparencia del proceso. La diferencia neta, de apenas 0,004 puntos porcentuales, constituye la menor variación registrada en una segunda vuelta presidencial en la historia del país.

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