A colombianos les ofrecieron ofertas laborales en construcción y terminaron como mercenarios en Ucrania: denuncian presunta trata de personas

Migración Colombia alertó sobre trayectos hacia Polonia, Turquía o Moldavia usados para captar colombianos, y dijo que su labor busca prevenir explotación laboral y vinculación a actividades asociadas a conflictos internacionales - crédito Captura de Pantalla redes sociales

Colombianos reclutados con engaños para supuestos trabajos de construcción terminaron vinculados a la guerra en Ucrania a través de una red que los captó, endeudó, trasladó por varios países y los ingresó de forma irregular a Ucrania y los obligó a firmar contratos militares al llegar, según una investigación de El Tiempo.

La red investigada por el medio citado buscaba a hombres colombianos de 20 a 40 años en situación económica vulnerable, les ofrecía empleo para reconstruir Zaporiyia por unos $4 millones mensuales, los concentraba en Facatativá, los hacía salir por varios países y luego los presionaba para firmar contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania.

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Las víctimas eran contactadas por Facebook o por conocidos, en maestros de construcción y hombres con necesidad de ingresos.

Los reclutadores se identificaban con los alias de “Luigi” y “Castaño”. El Tiempo conoció nueve casos de colombianos que salieron del país entre el dos de mayo y el cinco de junio de este año. Uno de los afectados dijo: “Nosotros estábamos buscando un futuro económico y no un futuro de guerra. Uno lo que viene aquí es a camellar”.

Cómo operaba el control antes de la salida

Antes del viaje, los hombres eran llevados a Facatativá, donde la red afianzaba el control con promesas y amenazas. Allí tramitaban pasaportes en un plazo máximo de cinco días antes del vuelo y les cubrían alimentación y hospedaje.

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Los reclutadores buscaban hombres de 20 a 40 años con urgencias económicas, los concentraban en Facatativá y, tras el traslado, los sometían a gritos y amenazas hasta aceptar documentos militares - crédito Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

Ese apoyo después se convertía en una deuda impuesta. Para obtener los pasajes, debían grabar un video en el que aceptaban “sí a todo”, incluida su entrada al Ejército, bajo la versión de que era un requisito formal para liberar el dinero de los tiquetes. Si alguno intentaba desistir, aparecía la exigencia de pagar de inmediato cerca de $13 millones por los gastos ya hechos. Ese mecanismo, según la reconstrucción publicada por El Tiempo, bloqueaba la salida antes de abordar el avión.

La ruta hacia Ucrania y el ingreso irregular

Los grupos salían en tandas de 10 a 20 personas con una carta de la Administración Estatal de Zaporiyia.

El documento pedía facilitar la salida de ciudadanos colombianos para obras de construcción y restauración de infraestructura regional. La ruta incluía paradas en Panamá, Turquía, con paso por Estambul, y Moldavia.

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Desde allí seguía un trayecto de unas 20 horas hasta Ucrania por un paso fronterizo ilegal. Una de las víctimas dijo a El Tiempo: “Nos pasaron ocultos hasta un bus que estaba muy lejos de Migración y que nos estaba esperando; pasamos la frontera ilegalmente. No pusieron sello”.

Al llegar, les quitaban los teléfonos, borraban contactos y correos, y les exigían instalar la aplicación de mensajería Signal. El aislamiento empezaba desde el ingreso irregular a Ucrania.

Del supuesto trabajo de construcción al contrato militar

El cambio de escenario ocurría en casas abandonadas o bases militares, donde eran presionados a gritos para firmar documentos en inglés y ucraniano. Esos papeles, conocidos por el medio citado, los vinculaban como personal raso de las Fuerzas Armadas ucranianas.

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El control se reforzaba borrando contactos y correos, y manteniéndolos en casas abandonadas o instalaciones militares, donde eran presionados para suscribir papeles sin traducción ni explicación adecuada - crédito Sputnik Mundo / X

Uno de los contratos citados por el periódico decía: “Ministerio de Defensa de Ucrania. Contrato de servicio militar de ciudadanos extranjeros y apátridas en las Fuerzas Armadas de Ucrania para puestos de personal raso”.

Otra cláusula fijaba que la terminación por petición propia no podía darse antes de seis meses de servicio militar.

Las víctimas firmaban sin conocer esos idiomas y sin acceso a traductor. Fuentes oficiales citadas por El Tiempo señalaron que la falta de contratos formales o documentación legal en español aparece de forma reiterada en denuncias de trata.

El engaño se revelaba por completo al día siguiente, cuando recibían uniformes, maletas e incluso armamento militar. Una de las víctimas relató: “Al día siguiente nos dicen ‘firmaron un papel ahora vamos a entregarles la dotación’, pero no sabíamos que era dotación del ejército”.

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Otro testimonio expuso el sistema de coerción: “Nos tenían amenazados y teníamos que ser parte al menos de tres meses del ejército para pagar la deuda”.

Después eran enviados a bases de entrenamiento donde, según el reporte, se ha registrado la presencia de hasta 60 colombianos y de un instructor colombiano conocido como “Halcón”.

Los intentos de fuga también derivaban en castigos. En un caso documentado, cuatro colombianos que trataron de escapar fueron obligados a volver bajo amenaza con arma de fuego y luego recibieron como sanción la limpieza de letrinas. Migración Colombia confirmó la detección de patrones de salida hacia países como Polonia, Turquía o Moldavia, dirigidos a personas vulnerables.

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La entidad advirtió, en declaraciones citadas por El Tiempo: “Esta labor busca proteger la integridad, la libertad y la vida de la ciudadanía antes de que sean captados por redes dedicadas a la explotación laboral, la trata de personas o el reclutamiento para actividades relacionadas con conflictos internacionales...”.

El informe recogió casos en los que las víctimas fueron obligadas a regresar tras intentar escapar y luego sancionadas, en un esquema de coerción que también incluía entrenamiento y vigilancia en bases militares - crédito captura de pantalla de video @CarlosInsurgent/X

El caso se conoce después de la aprobación de la Ley 2569 de 2026, el 17 de marzo de 2026, por la que Colombia acepta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de las Naciones Unidas.

La Cancillería colombiana registra 502 connacionales en Varsovia, de los cuales 446 han sido declarados oficialmente desaparecidos en combate por las fuerzas ucranianas, y otros 168 reportados por el consulado en Moscú en el marco del conflicto con Rusia.

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Algunos colombianos lograron huir y otros recibieron ayuda de una ONG internacional dedicada a la prevención de la trata de personas. Quienes consiguen salir de esa estructura, según El Tiempo, permanecen en Ucrania a la espera de una vía para volver a Colombia.