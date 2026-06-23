Reto en internet demostró si los colombianos saben más que los mexicanos en historia: “Teníamos el árbitro a nuestro favor y perdimos”

La efusiva llegada de hinchas colombianos a México por el Mundial 2026 ha desatado una ola de contenido en redes sociales, donde locales y visitantes se retan en conocimiento general y cultura - crédito Historia para t0ntos / Facebook

El Mundial de fútbol de 2026, que tiene lugar en México, Estados Unidos y Canadá, no solo ha transformado el ambiente en las calles mexicanas, sino que también ha generado nuevas formas de interacción entre locales y visitantes.

La llegada masiva de hinchas extranjeros en especial con los colombianos, conocidos por su entusiasmo, ha servido como excusa perfecta para poner a prueba conocimientos y costumbres a través de dinámicas que trascienden el deporte.

Por esto, los creadores de contenido mexicanos han encontrado una oportunidad sin precedentes para producir videos y retos virales. Uno de los ejemplos más comentados fue el test de historia organizado por el canal Historia para tontos, donde mexicanos y colombianos demostraron, entre risas y complicidad, cuánto sabían de historia universal.

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Mexicanos y colombianos frente a frente

El presentador no tardó en lanzar la primera pregunta desafiante: “¿Quién sabrá más de historia mundial? ¿Los mexicanos o los extranjeros?" y empezó con un hincha sudamericano: “¿En cuántos países y cuáles se fragmentó Yugoslavia?”. La respuesta del participante reveló el ambiente relajado del reto: “Serbia, Croacia, Macedonia del Norte, Kosovo y Bosnia que sepa, Bosnia era Bosnia-Herzegovina y se separó Bosnia ahora y Herzegovina es otra, ¿no?”.

La convivencia entre mexicanos y colombianos durante el Mundial ha impulsado retos virales de cultura general, poniendo a prueba el conocimiento de ambos países - crédito Historia para t0ntos / Facebook

El concurso avanzó entre pistas, risas y premios en efectivo que aumentaban la emoción. Cuando el presentador quiso animar la competencia, preguntó: “¿Qué dicen? Como dijo Kosovo, ¿se la damos?”. La afirmación llegó de inmediato: “Claro que sí”. Y el ambiente se encendió: “¡Se la damos, se la damos!”; el participante celebró: “Es lo de una Caguama”.

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Durante la dinámica, la interacción se mantuvo cálida. Consultado por su experiencia, el hombre lo resumió así: “No, bien. La gente muy amable, muy querida”. El presentador aprovechó para bromear: “Así que ya saben, Colombia nos está ganando”.

Preguntas, respuestas y momentos de humor

El ritmo del reto fue marcado por preguntas de cultura general. El presentador lanzó al primer concursante mexicano: “¿De qué país se independizó México?”, a lo que el hombre contestó: “De la Nueva España”. El creador de contenido lo observó con pena y asombro, pero el concursante no cambió la respuesta: “Nueva España, Nueva España” afirmó.

Comentarios en redes sociales destacaron el orgullo por el desempeño de los participantes, así como bromas sobre el nivel de dificultad de las preguntas y el arbitraje del reto - crédito Historia para t0ntos / Facebook

En el segmento siguiente, se acercó a un grupo de colombianos y dijo: “Dime la fecha de independencia de Uzbekistán”. La respuesta fue certera: “En 1991”. El presentador celebró el acierto con energía: “¡Sí! Muy bien, muy bien”.

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Las preguntas aumentaron en dificultad. Una de ellas fue: “¿Cuál era el nombre anterior del país Esuatini?”. El participante, entre risas, respondió: “La Unión Soviética”. El presentador aclaró: “Casi. Bueno, ya se llevó cien varos”.

El concurso no solo fue para los hinchas, el entrevistador recibió una contra pregunta por el grupo de colombianos: “Gabriel García Márquez es considerado como el escritor del...”. A lo que el hombre no supo, pero recibió la respuesta por el aficionado: “Del realismo mágico, perro”. El error se asumió con humor: “Soy un ignorante”.

El intercambio continuó con preguntas sobre la guerra de Vietnam, la guerra de las Rosas y la guerra México-Estados Unidos. El balance final fue amistoso: “Mis respetos para los colombianos que nos contestaron dos de cinco, así que la neta pa’ mí es un seis”.

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Los creadores de contenido aprovecharon la presencia de visitantes para organizar concursos donde las preguntas de historia universal generaron momentos de humor y complicidad - crédito Historia para t0ntos / Facebook

Reacciones del público en redes sociales

La audiencia no tardó en hacerse escuchar en los comentarios. Algunos se burlaron de las respuestas de los participantes: “País del que se independizó México? Nueva España, awebo. Entonces Texas se independizó de nuevo México” otros se sorprendieron por el conocimiento de los concursantes: “Pero quién en la vida se sabe la fecha de independencia de Uzbekistán, mis compatriotas me enorgullecieron y me hicieron sentir pendejo al mismo tiempo”.

Otros usuarios compararon las preguntas con la calidad de las confederaciones futbolísticas: “El nivel de las preguntas es comparable a la Concacaf y la Conmebol”. Algunos admitieron su desconocimiento: “No ma’ ni una de esas de los colombianos me la sabía”.

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Las bromas sobre el “arbitraje” y el desempeño de los participantes no faltaron: “El árbitro estaba a nuestro favor y perdimos”, “Ni con un partido arreglado pudimos”.