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Reto en internet demostró si los colombianos saben más que los mexicanos en historia: “Teníamos el árbitro a nuestro favor y perdimos”

En el video viral quedó demostrado que los colombianos saben de historia tanto como saben de fútbol

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La efusiva llegada de hinchas colombianos a México por el Mundial 2026 ha desatado una ola de contenido en redes sociales, donde locales y visitantes se retan en conocimiento general y cultura - crédito Historia para t0ntos / Facebook

El Mundial de fútbol de 2026, que tiene lugar en México, Estados Unidos y Canadá, no solo ha transformado el ambiente en las calles mexicanas, sino que también ha generado nuevas formas de interacción entre locales y visitantes.

La llegada masiva de hinchas extranjeros en especial con los colombianos, conocidos por su entusiasmo, ha servido como excusa perfecta para poner a prueba conocimientos y costumbres a través de dinámicas que trascienden el deporte.

Por esto, los creadores de contenido mexicanos han encontrado una oportunidad sin precedentes para producir videos y retos virales. Uno de los ejemplos más comentados fue el test de historia organizado por el canal Historia para tontos, donde mexicanos y colombianos demostraron, entre risas y complicidad, cuánto sabían de historia universal.

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Mexicanos y colombianos frente a frente

El presentador no tardó en lanzar la primera pregunta desafiante: “¿Quién sabrá más de historia mundial? ¿Los mexicanos o los extranjeros?" y empezó con un hincha sudamericano: “¿En cuántos países y cuáles se fragmentó Yugoslavia?”. La respuesta del participante reveló el ambiente relajado del reto: “Serbia, Croacia, Macedonia del Norte, Kosovo y Bosnia que sepa, Bosnia era Bosnia-Herzegovina y se separó Bosnia ahora y Herzegovina es otra, ¿no?”.

La convivencia entre mexicanos y colombianos durante el Mundial ha impulsado retos virales de cultura general, poniendo a prueba el conocimiento de ambos países - crédito Historia para t0ntos / Facebook
La convivencia entre mexicanos y colombianos durante el Mundial ha impulsado retos virales de cultura general, poniendo a prueba el conocimiento de ambos países - crédito Historia para t0ntos / Facebook

El concurso avanzó entre pistas, risas y premios en efectivo que aumentaban la emoción. Cuando el presentador quiso animar la competencia, preguntó: “¿Qué dicen? Como dijo Kosovo, ¿se la damos?”. La afirmación llegó de inmediato: “Claro que sí”. Y el ambiente se encendió: “¡Se la damos, se la damos!”; el participante celebró: “Es lo de una Caguama”.

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Durante la dinámica, la interacción se mantuvo cálida. Consultado por su experiencia, el hombre lo resumió así: “No, bien. La gente muy amable, muy querida”. El presentador aprovechó para bromear: “Así que ya saben, Colombia nos está ganando”.

Preguntas, respuestas y momentos de humor

El ritmo del reto fue marcado por preguntas de cultura general. El presentador lanzó al primer concursante mexicano: “¿De qué país se independizó México?”, a lo que el hombre contestó: “De la Nueva España”. El creador de contenido lo observó con pena y asombro, pero el concursante no cambió la respuesta: “Nueva España, Nueva España” afirmó.

Comentarios en redes sociales destacaron el orgullo por el desempeño de los participantes, así como bromas sobre el nivel de dificultad de las preguntas y el arbitraje del reto - crédito Historia para t0ntos / Facebook
Comentarios en redes sociales destacaron el orgullo por el desempeño de los participantes, así como bromas sobre el nivel de dificultad de las preguntas y el arbitraje del reto - crédito Historia para t0ntos / Facebook

En el segmento siguiente, se acercó a un grupo de colombianos y dijo: “Dime la fecha de independencia de Uzbekistán”. La respuesta fue certera: “En 1991”. El presentador celebró el acierto con energía: “¡Sí! Muy bien, muy bien”.

Las preguntas aumentaron en dificultad. Una de ellas fue: “¿Cuál era el nombre anterior del país Esuatini?”. El participante, entre risas, respondió: “La Unión Soviética”. El presentador aclaró: “Casi. Bueno, ya se llevó cien varos”.

El concurso no solo fue para los hinchas, el entrevistador recibió una contra pregunta por el grupo de colombianos: “Gabriel García Márquez es considerado como el escritor del...”. A lo que el hombre no supo, pero recibió la respuesta por el aficionado: “Del realismo mágico, perro”. El error se asumió con humor: “Soy un ignorante”.

El intercambio continuó con preguntas sobre la guerra de Vietnam, la guerra de las Rosas y la guerra México-Estados Unidos. El balance final fue amistoso: “Mis respetos para los colombianos que nos contestaron dos de cinco, así que la neta pa’ mí es un seis”.

Los creadores de contenido aprovecharon la presencia de visitantes para organizar concursos donde las preguntas de historia universal generaron momentos de humor y complicidad - crédito Historia para t0ntos / Facebook
Los creadores de contenido aprovecharon la presencia de visitantes para organizar concursos donde las preguntas de historia universal generaron momentos de humor y complicidad - crédito Historia para t0ntos / Facebook

Reacciones del público en redes sociales

La audiencia no tardó en hacerse escuchar en los comentarios. Algunos se burlaron de las respuestas de los participantes: “País del que se independizó México? Nueva España, awebo. Entonces Texas se independizó de nuevo México” otros se sorprendieron por el conocimiento de los concursantes: “Pero quién en la vida se sabe la fecha de independencia de Uzbekistán, mis compatriotas me enorgullecieron y me hicieron sentir pendejo al mismo tiempo”.

Otros usuarios compararon las preguntas con la calidad de las confederaciones futbolísticas: “El nivel de las preguntas es comparable a la Concacaf y la Conmebol”. Algunos admitieron su desconocimiento: “No ma’ ni una de esas de los colombianos me la sabía”.

Las bromas sobre el “arbitraje” y el desempeño de los participantes no faltaron: “El árbitro estaba a nuestro favor y perdimos”, “Ni con un partido arreglado pudimos”.

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